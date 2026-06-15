Slevu ve stejné výši pro lidi pobírající pomoc v hmotné nouzi město zavedlo v roce 2021 v souvislosti s pandemií koronaviru a platila do konce loňského září.
Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Jejich příjemci, kteří o novou podporu požádali do konce loňska, ji obdrží poprvé v srpnu. Do té doby budou pobírat nynější výši.
„Z hlediska účelu a konstrukce dávky právě složka na živobytí přímo navazuje na dřívější příspěvek na živobytí a představuje základní nástroj pomoci osobám s nedostatečnými příjmy,“ stojí v materiálu schváleném městskými radními.
Právě tuto složku město využije jako podmínku pro udělení slevy na jízdném. Zájemci o slevu se budou muset prokázat potvrzením o poskytnutí dávky, které bude možné stáhnout elektronicky a poté nahrát do e-shopu aplikace PID Lítačka. Potvrzení je vydáváno s omezenou časovou platností na 30 dní, sleva se proto bude týkat jen měsíčních časových kuponů.
Od ledna se zdražily jednotlivé jízdenky
V pražské MHD se od letošního ledna zvedla cena jednotlivých jízdenek, například půlhodinová zdražila o devět korun na 39 korun. Cestující ušetří, pokud využijí k nákupu jízdenky aplikaci PID Lítačka, ve které za zmíněnou jízdenku zaplatí 36 korun. Zvýšily se i pokuty za cestování bez jízdenky, a to na 1 200 korun při platbě na místě a na 1 500 při zaplacení do 15 dní.
Dříve to bylo v obou případech 1 000 korun. Pražany a především Středočechy dojíždějící do metropole zasáhlo také zdražení jízdného v Pražské integrované dopravě (PID) mezi hlavním městem a jeho okolím.
Cena ročního kuponu v pražské MHD se nezměnila od roku 2015, kdy ho tehdejší vedení města zlevnilo na 3 650 korun. Vedení metropole vede diskuse o zdražení časových kuponů, protože financování podniku je zejména podle koalice Spolu dlouhodobě neudržitelné.
Koalici se však nepodařilo dohodnout, Piráti podmiňují zdražení časových kuponů tím, že město zároveň zvedne ceny za parkování, což se nelíbí Spolu.