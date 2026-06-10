Praha vypsala tendr na nové bateriové vlaky pro Posázavský Pacifik za 16 miliard

Zakázka s předpokládanou hodnotou 15,8 miliardy korun bez DPH na 15 let provozu zahrnuje nákup 13 vlaků vybavených bateriemi.
V tiskové zprávě to sdělil Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která má na starosti organizaci pražské integrované dopravy. Středočeský kraj s hlavním městem nyní hledá v tendru také provozovatele dalších příměstských linek.
Nové vlaky s kapacitou minimálně 140 míst budou jezdit především na neelektrizované trati Posázavského pacifiku, tedy z Prahy do Čerčan s odbočkou do Dobříše. Ta se nemá plně elektrizovat, takže poptávané vlaky mají mít možnost provozu pouze z baterií. O víkendech se zároveň počítá s jejich nasazením na plánovanou linku Praha – Kutná Hora město.
„Posázavský Pacifik je jednou z nejvytíženějších neelektrizovaných tratí v okolí Prahy, která je využívaná nejen pro každodenní dojížďku, ale hojně také pro rekreační účely obyvatel hlavního města. Cílem soutěže je nabídnout cestujícím moderní, komfortní a zároveň ekologický způsob dopravy,“ uvedl náměstek pražského primátora Jaromír Beránek.
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Tendr vyhlásily Praha a Středočeský kraj společně, hlavním zadavatelem je metropole. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do pondělí 10. srpna. „O podaných nabídkách budou následně probíhat jednání s dopravci. Po ukončení jednání budou dopravci vyzváni k podání konečných nabídek,“ uvedl Drápal.
Středočeský kraj kladl při přípravě soutěže důraz na srozumitelnost zadávacích podmínek a maximální otevřenost vůči trhu. „Předběžné tržní konzultace s výrobci vozidel nám umožnily nastavit realistické technické i kvalitativní požadavky,“ řekl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.
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Na Posázavský pacifik vypíšou nový tendr, zahrnuje nákup vlaků i prodloužení provozu
Středočeský kraj loni ve spolupráci s Prahou vypsal velký tendr za 142 miliard korun na nákup a provoz dalších příměstských vlaků po konci smlouvy s Českými drahami.
Vítězný dopravce bude na páteřních tratích na území Prahy a středních Čech provozovat po dobu 30 let flotilu velkokapacitních elektrických jednotek s kapacitou nejméně 380 míst k sezení. Lhůta pro podání konečných nabídek v tomto tendru je 15. června.