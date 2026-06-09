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„Jsme těsně před podpisem smlouvy s projektantem, který Drážní promenádu dovede až k získání stavebního povolení,“ řekl k posunu projektu náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek.
Konkrétně se jedná o celkem deset parcel v katastru Strašnic a dvě parcely ve Vršovicích. Odkupem získá hlavní město do majetku také dva pozemky, na nichž vedou komunikace III. třídy. Znalecký posudek určil kupní cenu na 274 999 000 korun bez DPH.
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Drážní promenáda spojí Vršovice a Zahradní Město, zůstanou připomínky kolejí
„Spolu s pozemky získá hlavní město také některé původní železniční stavby a zařízení, které v podobě autentických industriálních prvků okolo Drážní promenády připomenou zrušenou železniční trať,“ říká Adam Zábranský, pražský radní pro oblast majetku.
Drážní promenáda a liniový park se mají stát bezemisní páteří Vršovic a Strašnic. Projekt má kultivovat opuštěný železniční koridor benešovské trati a Pražany láká na množství zeleně i sportovního vyžití včetně cyklostezek.
Problémy minulé i budoucí
Hlavní město však výstavbu Drážní promenády avizovalo už v roce 2020 a stavba měla podle vyjádření tehdejšího náměstka pro dopravu Adama Scheinherra začít o dva roky později.
Rok 2022 však dávno minul a k projektu se Praha dostává znovu až letos. Plány podle pražských radních i mluvčího magistrátu Víta Hofmana zhatila Správa železnic a projekt vysokorychlostní trati (VRT) spojující pražské Běchovice s Vršovicemi.
„Pozemky byli kvůli stavbě VRT zablokované. Pokud by se změnilo trasování, jsou potenciálně v ohrožení i ty námi aktuálně kupované,“ řekl v pondělí na tiskové konferenci radní městské části Praha 8 Tomáš Slabihoudek. „Většina pozemků by však měla být mimo VRT,“ doplnil ho další z pražských radních Adam Zábranský.
Podle Zábranského je výkup prvním krokem. „Druhý krok je příprava projektu a tím třetím bude jeho realizace,“ uvedl radní s tím, že projekt bude snad brzy zadán dodavateli. „Dokončení Drážní promenády je nicméně několik let před námi,“ dodal na pondělní tiskové konferenci.
Promenády se nemohou dočkat zejména obyvatelé Strašnic a Vršovic, kteří na její podporu a založili i petici a na místě pořádají různá setkání. „Prostor má velký potenciál stát se jedním z nejhezčích veřejných míst na Desítce,“ píší na Facebooku organizátoři akce Zažít drážní promenádu jinak. „Více se o něm však mluví než koná,“ dodávají.