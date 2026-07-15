Chyběla mu bývalá přítelkyně, na jejího nového partnera zaútočil sekerou

Muž vinu odmítá, partnera své bývalé přítelkyně podle své výpovědi zabít nechtěl.
Událost se stala v prosinci loňského roku. Aubrecht podle obžaloby napsal své bývalé přítelkyni několik textových zpráv, ve kterých uváděl, že napadne jejího partnera sekerou a rozseká ho, pokud s ním žena neodejde. Poté se k ženě, která se svým partnerem bydlí v rodinném domě v okrese Praha-východ, vypravil. Vzal si s sebou sekeru, kterou se začal přes okno dobývat do zahradního domku, ve kterém dvojice zrovna byla.
|
VIDEO: Kýval se a přibližoval. Muž šel na policisty se sekerou a dýkou
Druhý muž se snažil Aubrechta odehnat baseballovou pálkou, ale to se mu nepovedlo. Útočník se podle státního zástupce dostal dovnitř a sekerou se rozmáchl tak, aby zasáhl mužovu hlavu. Nezasáhl ji proto, že partner jeho bývalé přítelkyně vykryl úder levou rukou.
Skončil s těžkým sečným poraněním. V útoku pokračoval, i když se muž snažil ukrýt za dveřmi. Utekl až při příjezdu policie. U závěrečných pokusů o napadení byly podle obžaloby i děti.
|
Hledal mi v mobilu konverzace s jinými muži, popsala žena pobodaná expřítelem
Aubrecht s obžalobou zásadně nesouhlasí. „Jednal jsem vyhroceně, nepřijatelně a nebezpečně,“ prohlásil. „K pokusu vraždy ale nedošlo, je to vykonstruované,“ dodal.
Muži podle své výpovědi ublížit nechtěl, ani vraždu nepřipravoval. Pouze chtěl získat zpátky svoji bývalou přítelkyni. Jeho advokátka doplnila, že její klient nezranil muže, když se ho snažil seknout do hlavy, ale když se za ním dobýval přes dveře. „Jediný důvod, proč do domu jel, bylo přesvědčit přítelkyni, aby se k němu vrátila,“ zopakovala i právní zástupkyně.
V projednávání případu bude soud pokračovat příští středu.