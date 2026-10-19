Magistrát letos plánuje vypsat také zakázku na samotný průzkum s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun s DPH. V metropoli zbývá dokončit část vnitřního okruhu mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8.
Geologický průzkum bude sestávat z průzkumných vrtů a tří štol, které zmapují podloží v místech plánovaného tunelu Bílá Skála a Jarovského a Malešického tunelu. Součástí záměru je kromě geotechnického také hydrogeologický monitoring budoucích štol a stavebně technický průzkum.
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V první části tendru na monitoring, která se týkala úseku mezi Pelc-Tyrolkou a U Kříže, uspělo sdružení vedené firmou SG Geotechnika s cenou zhruba 104,4 milionu korun bez DPH. Monitoring druhé části mezi Balabenkou a Rybníčky uskuteční za asi 192,2 milionu korun bez DPH sdružení vedené společností Pudis. Původně předpokládaná celková hodnota zakázky byla 315 milionů korun bez DPH.
Tendr na samotný průzkum plánuje magistrát podle dosluhujícího náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka vypsat ještě letos. „Pokud všechno půjde hladce, tak na přelomu prvního a druhého kvartálu příštího roku by mohl začít ten vlastní geologický průzkum, což zjednodušeně řečeno znamená zahájení ražeb průzkumných štol,“ řekl.
Vedení Prahy nechalo v roce 2019 přepracovat původní projekt dostavby vnitřního okruhu, proti dřívějšku jsou v aktuálním plánu prodlouženy tunely z původních 4,2 kilometru na 8,5 kilometru. Loni zveřejněný odhad nákladů dostavby je 113 miliard korun bez DPH.
Současní radní loni zadali původním projektantům z firem Satra, Mott MacDonald CZ, Pudis a Metroprojekt úpravy dokumentace na základě schválených změn a dopracování projektu pro vydání stavebního povolení. O to chce magistrát podle dřívějších informací požádat ještě letos.
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Podle současného plánu chce magistrát začít stavět v roce 2029, a to v úseku mezi napojením na Jižní spojku v Rybníčkách a Českobrodskou. U zbývajících úseků Českobrodská - Balabenka, Pelc-Tyrolka - U Kříže a Libeňské spojky mezi Vychovatelnou a Balabenkou je nutné nejprve postavit a zprovoznit Hloubětínský tunel, který má převést pod zem auta z části Kbelské ulice. Hotov má být v roce 2033 a o rok později by měla začít stavba zbývajících částí okruhu. Kompletní zprovoznění finální části okruhu magistrát očekává v roce 2042.
Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.