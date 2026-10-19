Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dostavba vnitřního okruhu pokračuje. Monitoring průzkumu vyjde na 300 milionů

Autor: ,
  15:08
Kolony na pražském městském okruhu (22. listopadu 2022)

Kolony na pražském městském okruhu (22. listopadu 2022) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kolony na pražském městském okruhu (22. listopadu 2022)
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu dalšího úseku Pražského okruhu z...
Kolony na pražském městském okruhu (22. listopadu 2022)
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu dalšího úseku Pražského okruhu z...
12 fotografií
Praha zaplatí za monitoring geotechnického průzkumu plánované dostavby městského okruhu zhruba 296,6 milionu korun bez DPH. Radní města v pondělí schválili výsledek tendru, který byl rozdělen na dvě části a uspěly v něm firmy SG Geotechnika a Pudis.

Magistrát letos plánuje vypsat také zakázku na samotný průzkum s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun s DPH. V metropoli zbývá dokončit část vnitřního okruhu mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8.

Geologický průzkum bude sestávat z průzkumných vrtů a tří štol, které zmapují podloží v místech plánovaného tunelu Bílá Skála a Jarovského a Malešického tunelu. Součástí záměru je kromě geotechnického také hydrogeologický monitoring budoucích štol a stavebně technický průzkum.

Dostavba pražského vnitřního okruhu se prodraží. Vyjde na 113 miliard

V první části tendru na monitoring, která se týkala úseku mezi Pelc-Tyrolkou a U Kříže, uspělo sdružení vedené firmou SG Geotechnika s cenou zhruba 104,4 milionu korun bez DPH. Monitoring druhé části mezi Balabenkou a Rybníčky uskuteční za asi 192,2 milionu korun bez DPH sdružení vedené společností Pudis. Původně předpokládaná celková hodnota zakázky byla 315 milionů korun bez DPH.

Tendr na samotný průzkum plánuje magistrát podle dosluhujícího náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka vypsat ještě letos. „Pokud všechno půjde hladce, tak na přelomu prvního a druhého kvartálu příštího roku by mohl začít ten vlastní geologický průzkum, což zjednodušeně řečeno znamená zahájení ražeb průzkumných štol,“ řekl.

Vedení Prahy nechalo v roce 2019 přepracovat původní projekt dostavby vnitřního okruhu, proti dřívějšku jsou v aktuálním plánu prodlouženy tunely z původních 4,2 kilometru na 8,5 kilometru. Loni zveřejněný odhad nákladů dostavby je 113 miliard korun bez DPH.

Současní radní loni zadali původním projektantům z firem Satra, Mott MacDonald CZ, Pudis a Metroprojekt úpravy dokumentace na základě schválených změn a dopracování projektu pro vydání stavebního povolení. O to chce magistrát podle dřívějších informací požádat ještě letos.

Průzkum za dvě a půl miliardy. Praha vypíše tendr k dostavbě městského okruhu

Podle současného plánu chce magistrát začít stavět v roce 2029, a to v úseku mezi napojením na Jižní spojku v Rybníčkách a Českobrodskou. U zbývajících úseků Českobrodská - Balabenka, Pelc-Tyrolka - U Kříže a Libeňské spojky mezi Vychovatelnou a Balabenkou je nutné nejprve postavit a zprovoznit Hloubětínský tunel, který má převést pod zem auta z části Kbelské ulice. Hotov má být v roce 2033 a o rok později by měla začít stavba zbývajících částí okruhu. Kompletní zprovoznění finální části okruhu magistrát očekává v roce 2042.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi, stožáry v Liblicích odstřelily nálože semtexu

Nejvyšší stavba v Česku, 355 metrů vysoký rozhlasový vysílač v Liblicích na...

Nejvyšší stavba v Česku, 355 metrů vysoký rozhlasový vysílač v Liblicích na Českobrodsku, šla k zemi. České radiokomunikace k odstřelu použily přes čtyři kila semtexu. Odstřel doprovodila silná...

Nejvyšší stavba v Česku půjde k zemi. Policie řeší milovníky adrenalinu i kolaps dopravy

Liblice

Aktivita milovníků adrenalinu se zvýšila kvůli blížícímu se termínu odstřelu vysílacích stožárů v Liblicích u středočeského Českého Brodu, které momentálně stále představují dvě nejvyšší stavby v...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Padlý vysílač v Liblicích láká davy. Totální chaos, líčí šéf demoliční firmy

Lidé se chodí dívat na padlý vysílač v Liblicích. (16. října 2026)

Místo demolice rozhlasového vysílače v Liblicích na Českobrodsku láká desítky lidí. Podle spolumajitele demoliční firmy Kovo-Central Jakuba Hudce ale někteří nerespektují zákaz vstupu, vozí si...

Nadšenec chtěl na poslední chvíli zabránit odstřelu vysílače, úřad popsal postup bourání

Liblice nechtějí přijít o vysílač, k záchraně nejvyšší české stavby bude petice.

Na poslední chvíli se snažil zabránit odstřelu dvou věží vysílače Liblice na Českobrodsku jeden z nadšenců. Na ministerstvo kultury doručil podnět a žádost o pozastavení bourání unikátní stavby. Byť...

Starostové pokračují v jednání v Praze. Znovu jednají s Piráty a Prahou sobě

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...

V Praze by mělo být během tohoto týdne jasno o složení vládnoucí koalice. Vítězný STAN se v pondělí setkal se zástupci Pirátů a Prahy sobě, čeká se na vyjádření po obou schůzkách. Spolupráce Starostů...

19. října 2026  13:45,  aktualizováno  15:16

Dostavba vnitřního okruhu pokračuje. Monitoring průzkumu vyjde na 300 milionů

Kolony na pražském městském okruhu (22. listopadu 2022)

Praha zaplatí za monitoring geotechnického průzkumu plánované dostavby městského okruhu zhruba 296,6 milionu korun bez DPH. Radní města v pondělí schválili výsledek tendru, který byl rozdělen na dvě...

19. října 2026  15:08

Prahu 8 chce vést koalice STAN s TOP 09, ODS s lidovci a ANO, vítězi voleb se to nelíbí

Radnice Prahy 8

V Praze 8 vzniká koalice STAN s TOP 09, ODS s lidovci a ANO bez vítězné koalice 8žije, Prahy sobě a Zelených. Nyní budou strany jednat o společném programovém prohlášení.

19. října 2026  15:06

V Praze staví třetí nejvyšší rezidenční budovu ve městě. Má mít 70 metrů

V Praze 10 nedaleko stanice metra Depo Hostivař vznikne budova Metropolis...

V Praze 10 nedaleko stanice metra Depo Hostivař vznikne budova Metropolis Tower, která se po dokončení stane s výškou 70 metrů třetí nejvyšší rezidenční budovou v metropoli. Projekt developerské...

19. října 2026  14:17

Cyklostezka ze Sedlce bude pokračovat po visuté lávce skřípnuté mezi řekou a skalami

Vizualizace cyklostezky A1 ze Sedlce na sever

Pokračování cyklostezky A1 ze Sedlce na sever od hlavního města už zná svou podobu. Podle vizualizací povede nový úsek mezi skalami a břehem Vltavy po visuté lávce.

19. října 2026  13:21

Chmele je málo a není dost hořký, pivo bude dražší. Minipivovary řeší, co dál

Premium
ilustrační snímek

Největší český pivovar, Plzeňský Prazdroj, od října zdražil čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva v průměru o 70 haléřů na půllitr. Tento krok na pivním trhu málokdy...

19. října 2026  12:30

„Zklidni to dítě, nebo vás zabiju.“ Pražská policie dopadla agresora z tramvaje

ilustrační snímek

Sobotní odpoledne přineslo pasažérům tramvaje číslo 22 nepříjemné chvíle. Neznámého muže rozčílil pláč malého dítěte natolik, že vytáhl nůž a začal cestující ohrožovat. „Zklidni si to dítě, nebo vás...

18. října 2026  19:20,  aktualizováno  19. 10. 12:16

Kladno povede dosavadní koalice plus ODS, primátorem zůstane Volf

Uprostřed primátor Volf (ve světle modré košili), vlevo náměstek František...

Po devíti dnech vyjednávání je jasno o novém vedení radnice v Kladně. Největší středočeské město povede v příštích čtyřech letech koalice Volba pro Kladno (VPK), ANO a ODS. Na základě výsledků...

19. října 2026  11:17

Sucho na Slapech odkrylo i spoustu odpadků. Lidé se o prázdninách mohou zapojit do úklidu

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Lidé se příští týden o podzimních prázdninách mohou zapojit do úklidu Slapské přehrady. Dlouhotrvající sucho odkrylo nejen obrovské množství vzácných škeblí, ale také obrovské množství odpadků. Velký...

19. října 2026  10:50

Řidiče postihla zástava srdce, naboural do rodinného domu. Zemřel v nemocnici

Řidič nákladního vozu zkolaboval a narazil do rodinného domu. (18. října 2026)

Řidič nákladního vozidla v pražské Letňanské ulici v neděli nečekaně vyjel na zahradu rodinného pozemku a naboural do domu. Podle záchranářů muž nezvládl řízení kvůli náhlé zástavě srdce. S...

18. října 2026  18:53,  aktualizováno  19. 10. 8:50

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Unikl sparťan Hoever červené? Podle sudích nefauloval, Kubalu to překvapilo

Ostravský útočník Filip Kubala v souboji se sparťanem Ki-Janou Hoeverem.

Do druhé půle nenastoupil kvůli hrozbě vyloučení, sparťanský bek Ki-Jana Hoever ale klidně nemusel dohrát už poločas první. Už se žlutou kartou totiž tvrdě došlápl na kotník ostravského Filipa...

18. října 2026  18:32

Baník - Sparta 0:0, oba týmy zahazovaly šance, domácím v první půli neuznali gól

Sestřih zápasu
Sparťan Hugo Sochůrek si kryje míč před ostravským Davidem Plankou.

Sparťanští fotbalisté po třech ligových vítězstvích bez obdržené branky ztratili. V jedenáctém kole pouze remizovali 0:0 na půdě ostravského Baníku, který byl většinu zápasu aktivnější. V závěru však...

18. října 2026  14:04,  aktualizováno  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×