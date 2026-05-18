Policie přijala oznámení okolo půl desáté večer. Incident se stal na stavbě v Litevské ulici. Na nebezpečné chování upozornil policii svědek, který si mladých lidí pohybujících se na jeřábu všiml a zavolal na tísňovou linku.
Když na místo dorazila policejní hlídka, trojice sama slezla dolů. Podle policie šlo o dva chlapce a jednu dívku.
„Dechová zkouška následně ukázala, že dva ze skupiny nadýchali více než jedno promile alkoholu. Třetí nadýchal méně než jedno promile,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Policisté následně teenagery předali rodičům. Alkohol si údajně koupili v jedné z večerek v okolí. Policie nyní prověřuje okolnosti případu, včetně toho, kdo přesně jim alkohol prodal.