Obžaloba chce výjimečné tresty za smrt Arména. Pohřbení zaživa znalec zpochybnil

Autor: ,
  12:48
Pro hlavní obviněné v případu pohřbení Arména v pražském parku žádá státní zástupkyně Jana Murínová výjimečné tresty 28 a 25 let vězení. Vraždu si podle ní objednal ze msty jiný Armén Richard Svoboda, majitel restaurací. Provedl ji pak Moldavan Oleg Fedorov, přičemž společně plánovali i další vraždu. Oba muži vinu odmítají.
Fedorovi žalobkyně navrhuje 25 let za vraždu, Osypčukovi za přípravu téhož...

Fedorovi žalobkyně navrhuje 25 let za vraždu, Osypčukovi za přípravu téhož deliktu 15 let, Richardu Svobodovi 17 let a Jiřímu Seltenreichovi za vydírání sedm let. (18. února 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fedorovi žalobkyně navrhuje 25 let za vraždu, Osypčukovi za přípravu téhož...
Fedorovi žalobkyně navrhuje 25 let za vraždu, Osypčukovi za přípravu téhož...
Fedorovi žalobkyně navrhuje 25 let za vraždu, Osypčukovi za přípravu téhož...
Fedorovi žalobkyně navrhuje 25 let za vraždu, Osypčukovi za přípravu téhož...
27 fotografií

Murínová v dnešní závěrečné řeči uvedla, že Svoboda projevil absolutní neúctu k lidskému životu a že jen mravenčí práce policistů mu zabránila v odstranění dalších lidí, kteří byli na seznamu jeho obětí.

Věděl, že zemře. Arména zaživa pohřbeného v pražském parku našli až za půl roku

Důkazy provedené v soudním procesu podle Murínové dokládají, že hlavním pachatelem obou činů byl právě Svoboda. „Financoval provedení skutků a sám měl s poškozenými prokazatelně spory, ač tvrdí, že tomu tak není. Měl motiv k tomu, aby poškození byli odstraněni. Nebyla zjištěna žádná jiná osoba, která by na smrti poškozených profitovala,“ konstatovala státní zástupkyně.

Tělo zavražděného Arména nalezla policie při pátrací akci v lesoparku Vidoule v pražských Jinonicích počátkem loňského ledna. Podle Murínové tam svázaného muže o osm měsíců dříve uložil do předem vykopaného hrobu Fedorov.

18. února 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Toho si údajně k provedení činu zjednal Svoboda za 250 000 korun. Obžaloba původně uváděla, že Fedorov oběť pohřbil zaživa. Z tohoto tvrzení ale musela v úterý ustoupit kvůli závěru soudního znalce, podle nějž je možné i to, že muž se udusil už předtím kvůli pásce nalepené přes nos i ústa.

Třetím obžalovaným je Jiří Seltenreich, který se přiznal k tomu, že při přepadení Arména pomáhal. Státní zástupkyně mu uvěřila, že šel loupit, nikoliv vraždit, a navrhla pro něj šestileté vězení a ústavní protidrogové léčení.

Obžalovaného z přípravy vraždy zadrželi v cizině, vinu před soudem odmítl

Obžalobě čelí ještě Ukrajinec Roman Osypčuk, který se podle Murínové později podílel na přípravě druhé, nedokonané vraždy dalšího muže. Pro něj státní zástupkyně požádala soud o patnáctiletý trest vězení a vyhoštění z Česka na neurčito.

Druhou oběť zachránil bratr

Podmínky pro spáchání druhé vraždy vytvářeli podle obžaloby Svoboda, Fedorov a Osypčuk v listopadu a prosinci 2023. Oběť údajně chtěli - stejně jako v prvním případě - opět vylákat na odlehlé místo za pomoci ženy, která v kauze vystupuje jako svědkyně.

S mužem si sice dala schůzku, ten ale přišel se svým bratrem, což mu podle státní zástupkyně zachránilo život. Osypčuk vinu rovněž popírá.

Policisté dopadli muže a ženu, kteří založili požár v porodnici U Apolináře

Murínová v úterý zdůraznila, že prokazování vraždy ve stadiu přípravy je velmi obtížné. „Jen díky precizní a mravenčí práci policie v dané věci byli nepochybně uchráněni další lidé,“ uvedla. Shromáždění důkazů označila za velký úspěch policistů, kteří Fedorova a Svobodu zadrželi tři týdny po zmíněné schůzce.

Obžalovaní podle ní v odposleších hovořili také o „odepsání té ženské“ či střílení na „dědka“. Dvouhodinovou závěrečnou řeč státní zástupkyně si do soudní síně, kterou střežilo pět těžkooděnců se samopaly, přišlo poslechnout několik členů pražského policejního oddělení vražd včetně jeho vedoucího.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

Pobodání cestujících v autobuse: pachateli hrozí za pokus o vraždu až doživotí

Kriminalisté z oddělení vražd zahájili stíhání sedmačtyřicetiletého muže pro trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Muž ve středu večer pobodal dva cestující v autobusu linky 136 na Spořilově. Oba...

Obžaloba chce výjimečné tresty za smrt Arména. Pohřbení zaživa znalec zpochybnil

Pro hlavní obviněné v případu pohřbení Arména v pražském parku žádá státní zástupkyně Jana Murínová výjimečné tresty 28 a 25 let vězení. Vraždu si podle ní objednal ze msty jiný Armén Richard...

30. září 2025  12:48

Policisté dopadli muže a ženu, kteří založili požár v porodnici U Apolináře

Policie dopadla a obvinila muže a ženu, kteří v červenci založili požár ve vestibulu kliniky porodnictví, gynekologie a neonatologie v Apolinářské ulici. Hrozí jim až osmileté vězení. K činu je...

30. září 2025  11:59

Masér souzený za znásilnění a sexuální nátlak přiznal vinu. Obětem se omluvil

Pražský masér Richard Pobiš, který čelí obžalobě ze znásilnění, sexuálního útoku a nátlaku vůči klientkám, v úterý u soudu přiznal vinu. Při masážích a fyzioterapiích sexuálně napadl 26 žen. Uvedl,...

30. září 2025  10:14,  aktualizováno  10:37

Trenére, já neuměl plavat! Provod na San Siru vzpomínal na debut: Pět minut v mlze

Od našeho zpravodaje v Itálii Šestnáct dnů po svém posledním zápase za budějovické Dynamo stál u postranní čáry uprostřed pulzujícího San Sira. V Lize mistrů. Ve chvíli, kdy slávisté sahali proti Interu stále drželi těsný náskok....

30. září 2025  10:01

Smrt mladé ženy po pádu z 15. patra v Praze. Případ převzalo oddělení vražd

Po pádu z 15. patra panelového domu zemřela v neděli v Praze mladá žena. Případem se stále zabývají detektivové z pražského 1. oddělení, které má na starosti objasňování vražd a dalších závažných...

29. září 2025  11:13,  aktualizováno  30.9 9:15

Vlastnit byt je beznadějné, mladá generace ani v párech nemá na hypotéku

Vleklou krizi s dostupným bydlením vnímají mimořádně citlivě mladí lidé. Plyne to z aktuální analýzy Indexu prosperity, který vypracovali sociologové a další experti z České spořitelny (ČS). Situace...

30. září 2025  9:10

Po zranění měl zákaz řízení, musel cvičit oči. Kolář: Znovu jsem se učil mít rád fotbal

Premium

Až večer uvidí červenobílé dresy uprostřed magického San Sira, vzpomínky ožijí. Jak právě v Miláně prožil velký debut v Lize mistrů v horečkách a pod prášky. Jak s fotbalovou Slavií proti Interu do...

30. září 2025

Vražda seniorky ve Kbelích. Policie zadržela podezřelého do pár desítek minut

V bytě v pražských Kbelích byla v pondělí odpoledne nalezena žena, ročník 1935, bez známek života. Policie při prvotním ohledání zjistila, že nezemřela přirozenou smrtí. Případ si proto převzali...

29. září 2025  21:44

Policie vypátrala dvanáctiletou dívku v pražském obchodním domě, je v pořádku

Policie odvolala po 21. hodině pátraní po dvanáctileté dívce z Prahy, objevila ji v pořádku v obchodním centru. Dívka v pondělí po poledni odešla z domova. Kvůli nemoci nebyla ve škole a během dne...

29. září 2025  19:18,  aktualizováno  21:31

Babiš přilákal do Kralup příznivce i recesisty. Udivil ho pokles preferencí

Předvolební kampaň v kraji vrcholí. Zatímco středočeský lídr kandidátky SPOLU Martin Kupka (ODS) v neděli otevíral novou silnici v Mladé Boleslavi, zástupci ANO vyrazili přesvědčovat voliče do Kralup...

29. září 2025  20:49

Nová silnice u Mladé Boleslavi odvede kamiony z přetížené výpadovky na Jičín

Spíše malá a málo viditelná, zato velmi důležitá. Středočeský kraj v pondělí odpoledne otevřel novou silnici na okraji Mladé Boleslavi za 114 milionů korun, která běžnou veřejností zřejmě nebude...

29. září 2025  18:35

Z kontejneru trčely jen nohy. Muž hledal v elektroodpadu mobil, strážníkům se chlubil

Pomoci muži, který se zabořil do kontejneru s elektroodpadem, z něhož mu trčely jen nohy, a vyšetřit jeho počínání vyrazili o víkendu strážníci z Prahy 4. Přes svízelně vyhlížející situaci muž...

29. září 2025  17:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.