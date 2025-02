Zákaz alkoholu, erotiky či náboženství. Praha zpřísnila pravidla reklamy v MHD

Tramvaje nebo autobusy v Praze na sobě nebudou moci mít reklamu na návykové látky, erotické služby, náboženskou tematiku nebo na násilí či cokoliv s vulgární formou. Schválili to v pondělí pražští...

Uvařte guláš, kubánský Loco se zlatými zuby je zpátky. Potrápí zase Nymburk?

Vousy si vypěstoval do hardenovských rozměrů, s účesy stále kouzlí a v závěru Kristových let se vrací do země, ze které se odrazil k úspěšné evropské kariéře. Byť jen jako soupeř. Howard Sant-Roos je...