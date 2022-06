Nová koalice nabízí za primátora „Tygra“ a jednání s Gazpromem o levném plynu

Lídrem kandidátní listiny a kandidátem na primátora je předseda strany Domov David Tygr Ploc. Novinářům to dnes sdělil Ploc spolu s předsedy stran Rozumných a České suverenity Petrem Hannigem a Janou Volfovou.

„Praha teď potřebuje opravdového bojovníka, který zatočí s korupcí a dalšími nekalostmi. Tím je David Tygr Ploc, který na to má odvahu,“ řekla Volfová. Ploc při podpisu koaliční smlouvy vyjádřil radost nad tím, že se pro komunální volby v Praze sjednotily neparlamentní opoziční strany. Podobně se vyslovil i Hannig. Podle něj bylo potřeba i vzhledem k aktuální situaci na pražském magistrátu, aby se o hlasy voličů ucházely společně „strany, které skutečně myslí na občany“.

Jedním z hlavních témat pro koalici Praha náš domov je zajištění dostupné a levné energie. Ploc chce v případě svého zvolení do primátorského křesla jednat s ruskou společností Gazprom a zajistit pro město nižší ceny za plyn.

Za další prioritu označil vyšší bezpečnost v Praze. Mimo jiné by tak koalice zajistila podle svého lídra přítomnost strážníků ve stanicích metra ve večerních hodinách a věnovala by se i přítomnosti ukrajinských uprchlíků v metropoli. Osoby, které přijely z lokalit, které nejsou ohrožené válečným konfliktem, by město pod vedením Ploce nepřijímalo a přistupovalo by se k jejich okamžitému návratu do vlasti, uvedl.

Co se dopravy týče, koalice by zrušila některé stávající cyklopruhy a takzvané modré zóny zavedené pro jednotlivé městské části. Vzniknout by naopak měla jednotná parkovací zóna pro celou Prahu, přičemž omezení parkování by pro nerezidenty neplatilo od 8:00 do 18:00. Podle Volfové by tak bylo možné, aby v ulicích města zaparkovali i třeba ti, kteří jedou na návštěvu ke svým známým, nebo řemeslníci.

Kandidátku vede podnikatel Ploc, dvojkou je skladatel, producent a kandidát na prezidenta ve volbách v roce 2018 Hannig. Třetí pozice připadla podnikatelce Silvii Weiszové a čtvrtá auditorce a daňové poradkyni Michaele Teyrovské. Listinu se 65 kandidáty chce koalice podávat v pátek.

O hlasy voličů budou zástupci koalice usilovat především kontaktní kampaní v ulicích. Vznik volebních plakátů a letáků bude koalice zvažovat až v případě, že na jejich tisk bude mít dostatek financí, sdělila Volfová. Peníze chce koalice získat na darech svých podporovatelů.

Strana Rozumní vznikla v roce 2002 pod názvem Strana zdravého rozumu. Předsedou strany je od jejího vzniku Hannig. Strana v letech 2002 až 2010 spolupracovala v rámci koalice Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu s Janou Bobošíkovou. Ta v roce 2011 po politickém rozchodu s Hannigem spoluzaložila stranu Česká Suverenita, jejíž předsedkyní je od roku 2014 bývalá sociálnědemokratické poslankyně Volfová. Strana několik změnila název, vystupovala mimo jiné pod pojmenováním Volný blok. K názvu Česká Suverenita se strana vrátila letos v lednu. Stranu Domov založili letos bývalí členové a podporovatelé Volného bloku.