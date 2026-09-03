Hlavním autorem projektu je dánský architekt Bjarke Ingels a jeho studio BIG. Pro iDNES.cz ve středu představil detaily budovy, která by se mohla stát hudebním a kulturním centrem České republiky.
„Když jsme před čtyřmi roky vyhráli architektonickou soutěž, bylo dáno jasné zadání, které nám umožňovalo lépe pochopit to místo u Vltavy, stejně jako důležitost hudby pro Prahu. Přišli jsme s myšlenkou připomenout legendární symfonii Vltava. A říkali jsme si, že by Vltavská filharmonie mohla architektonicky ztělesnit cestu Vltavy z hor do Prahy,“ nastiňuje své myšlenky Bjarke Ingels.
„Pro povrchy hlavního sálu jsme využili dřevo z českých lesů. Organická nepravidelnost dřeva zajišťuje rozptyl zvuku.“