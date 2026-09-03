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Vltavská filharmonie testuje akustiku na zmenšenině. Panáčci v modelu mají i vlasy

Pavel Svačina
  17:00

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Vltavská filharmonie testuje akustiku hlavního sálu pod vedením společnosti Nagata Acoustics. Akustika se ověřuje na modelu sálu v měřítku 1: 10. Vyrobit věrnou napodobeninu trvalo osm měsíců. Na snímku je dánský architekt Bjarke Ingels, jehož studio BIG vtisklo stavbě podobu. (3. září 2026) | foto: Vltavská filharmonie

V Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku začíná akustické testování budoucího sálu Vltavské filharmonie. V hale společnosti Aveton vyrostl přesný model velkého sálu v poměru 1:10, který bude hlavním centrem plánované jedinečné stavby na břehu Vltavy u stejnojmenné stanice metra.

Hlavním autorem projektu je dánský architekt Bjarke Ingels a jeho studio BIG. Pro iDNES.cz ve středu představil detaily budovy, která by se mohla stát hudebním a kulturním centrem České republiky.

„Když jsme před čtyřmi roky vyhráli architektonickou soutěž, bylo dáno jasné zadání, které nám umožňovalo lépe pochopit to místo u Vltavy, stejně jako důležitost hudby pro Prahu. Přišli jsme s myšlenkou připomenout legendární symfonii Vltava. A říkali jsme si, že by Vltavská filharmonie mohla architektonicky ztělesnit cestu Vltavy z hor do Prahy,“ nastiňuje své myšlenky Bjarke Ingels.

„Pro povrchy hlavního sálu jsme využili dřevo z českých lesů. Organická nepravidelnost dřeva zajišťuje rozptyl zvuku.“

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