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Závada omezuje provoz vlaků v Praze. Trať mezi hlavním nádražím a Smíchovem stojí

Autor: ,
  10:38
Kvůli poškozené troleji nejezdí v Praze vlaky mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Provoz je silně omezený i na hlavním nádraží, uvedla Správa železnic.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Podrobnosti doplňujeme.

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