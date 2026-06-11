Podrobnosti doplňujeme.
Závada omezuje provoz vlaků v Praze. Trať mezi hlavním nádražím a Smíchovem stojí
V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
„Identifikuji se jako trolejbus!“ Dopravce sloganem rozzlobil lidskoprávní aktivisty
Pražský dopravní podnik představil polepy k výročí 90 let od spuštění prvních trolejbusů do provozu. Součástí vizuálu je také slogan „Identifikuji se jako trolejbus“ na autobusech, kvůli kterému nyní...
„Nechám ti uříznout hlavu.“ Ruska šikanuje řidiče autobusů, jednoho pokousala
Jezdit na autobusové lince Pražské integrované dopravy 348 je teď pro profesionální šoféry úkolem za trest. Pravidelně je totiž obtěžuje jedna z cestujících, podle mnohých řidičů její chování...
Zdrogovaný řidič naboural auta, pak se vrhl na odpočívajícího psa. Ten jeho řádění utnul
Pes náhodného kolemjdoucího pomohl odpoledne zpacifikovat zdrogovaného řidiče, který na Letné v Korunovační ulici naboural čtyři auta. Když vyběhl ven a chtěl řádit dál, ohnal se po psovi, který...
Zrekonstruovaný Jiřák se po letech otevře veřejnosti. Spory budí náklady i dlažba
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 se po více než dvou a půl letech oprav znovu otevře veřejnosti. Radnice slibuje více stromů, vodní prvky i lepší hospodaření s dešťovou vodou. Na sociálních sítích...
Závada omezuje provoz vlaků v Praze. Trať mezi hlavním nádražím a Smíchovem stojí
Kvůli poškozené troleji nejezdí v Praze vlaky mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Provoz je silně omezený i na hlavním nádraží, uvedla Správa železnic.
Slavia dojednává rekordní obchod. Z Liberce míří do Edenu další dvě posily
Pražská Slavia je podle informací iDNES.cz blízko dokončení dalšího přestupu. Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů blízkých oběma klubům se na základním rámci dohody domluvili liberecký majitel...
Praha je městem, kde si lidé nevěří, ukázala analýza kvality života
Důvěra k bližním nepředstavuje právě vlastnost, v níž Pražané dlouhodobě vynikají. Česká metropole se naopak v tomto ohledu blíží Turecku a Balkánu. Příčinou může být anonymita města i tlak na...
Sedmadvacet pater je na Prahu málo. Čím výš, tím jsou byty dražší, říká developer
V řadě pražských lokalit umožňuje nedávno schválený metropolitní plán stavět až do výšky 27 pater. To odpovídá doposud nejvyšším budovám nacházejícím se pouze na pankrácké pláni. Podle generálního...
Ve stanici Budějovická srazila souprava metra člověka. Část linky C stála
Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdilo metro. Ve stanici Budějovická totiž srazila před půl osmou souprava člověka, informovala policie. Provoz metra byl obnoven ve 20:55.
Zachránil hvězdárnu před nacisty. Antonín Bečvář svými nebeskými atlasy dobyl svět
Hvězdy a mraky ho doslova pohltily. Staly se jeho vášní, jejíž výsledky dodnes obdivuje celý svět. Před 125 lety se v Brandýse nad Labem narodil astronom Antonín Bečvář.
Táta a dcera v jednom týmu, v Česku poprvé v dějinách: Chlapi byli gentlemani
Když se sejde táta a syn v jednom fotbalovém týmu, je to událost, ale když spolu nastoupí táta s dcerou, to už je na zápis do dějin. V brance Martin Černý, v útoku Veronika Černá. K historickému...
Po útoku hackera vše ukryjeme a znovu oživíme. Nemocnice moderně uchová data
Berounská nemocnice představila moderní datové centrum. Má uchovat citlivé informace v případě napadení počítačových systémů zvenčí. Zařízení data zálohuje na obřím úložišti. Data tu nejen ochrání,...
V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Na pražské letiště vyrazte s předstihem a MHD. Policie varuje před komplikacemi
Policie důrazně doporučuje cestujícím na Letiště Václava Havla využít primárně městskou hromadnou dopravu. Varování před komplikacemi vydává v souvislosti se stavbou nové mimoúrovňové křižovatky v...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
V Praze pořád straší nevzhledné reklamní lavičky. Jednotný mobiliář je jen na papíře
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) téměř před čtyřmi lety představil svůj katalog jednotných košů a laviček. Jeho cílem bylo více sjednotit chaotický mobiliář ve všech městských...
Výtoňský most může po opravě sloužit dalších sto let, míní experti
Odborníci mezinárodní expertní skupiny se poměrem hlasů 8:1 shodli, že železniční most na pražské Výtoni lze opravit a zachovat jeho památkovou hodnotu. Při odpovídající rekonstrukci a následné...