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Příměstské vlaky v okolí Prahy jezdí jen ty krátké. Dráhy vysvětlily, co se stalo

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  21:18
České dráhy instalují do vlaků CityElefant zabezpečovací systém ETCS. (16....

České dráhy instalují do vlaků CityElefant zabezpečovací systém ETCS. (16. července 2026) | foto: ČTK

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České dráhy se v úterý omluvily za to, že na příměstských linkách v okolí Prahy nyní jezdí kratší vlakové soupravy než obvykle. S omezením se cestující podle dopravce mohou setkat i v následujících dnech. Důvodem jsou podle firmy technické závady souprav nebo instalace zabezpečovacího systému ETCS do vlaků.

„Kvůli vysokému počtu odstavených jednotek CityElefant je část vlaků vedena v kratším řazení a omezení mohou přetrvávat i v dalších dnech. Příčinou nedostatku vozidel nejsou jen technické závady, ale také poškození při mimořádných událostech nebo probíhající instalace zabezpečovacího systému ETCS,“ uvedly České dráhy.

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Zdůraznily, že pro co nejrychlejší návrat vozidel do provozu dělají maximum. „Děkujeme za pochopení a omlouváme se za snížený komfort cestování,“ dodal dopravce.

O tom, že vybaví své regionální vlaky CityElefant zabezpečovacím systémem ETCS, České dráhy informovaly před čtyřmi lety. Zakázku na vybavení 66 souprav za 1,5 miliardy korun získala dceřiná společnost drah ČD-Telematika s dalšími partnerskými firmami.

Systémem, který mimo jiné kontroluje dodržování maximální povolené rychlosti nebo zastaví vlak při případném nedovoleném přejetí návěstidla, vybavují dráhy CityElefanty postupně.

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Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou České dráhy provozovat i od roku 2030. Kontrakt na dalších 30 let v pondělí schválilo vedení Prahy a s uzavřením smlouvy souhlasilo také středočeské zastupitelstvo. Cena zakázky je 165,17 miliardy korun.

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