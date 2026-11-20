Policisté chtěli pětadvacetiletého muže zastavit ve Vinohradské ulici, ten však začal okamžitě ujíždět.
„Ujížděl několik set metrů, poté své vozidlo odstavil a dal se na útěk,“ informoval mluvčí pražských hasičů Richard Hrdina.
Policisté začali muže pronásledovat. „Při pronásledování využili služební zbraně a varovného výstřelu, po kterém se muž zastavil a byl na místě zadržen,“ řekl Hrdina. Odmítl dechovou zkoušku i test na přítomnost drog.
Podle informací reportéra iDNES.cz muž po zadržení usnul v policejním autě, což potvrzují i snímky z místa.
„Bylo zjištěno, že na něj byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu pro jeho trestnou činnost,“ sdělil mluvčí.
Dodal, že policisté poté muže odvezli na služebnu k dalšímu šetření.