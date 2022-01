Viktoria získala klid, stadion na Žižkově má na 30 let s předkupním právem

„Smlouva dává Viktorce klid, získali jsme jistotu domova a tolik potřebné zázemí,“ říká předseda představenstva a spolumajitel FK Viktoria Žižkov Milan Richter.

Fotbalový klub převzal v létě. Bývalý majitel Viktorie Martin Louda původně usiloval o odkup stadionu. Poté, co u radnice neuspěl, loni Viktorku prodal.

Zástupci Prahy 3 preferovali dlouhodobý pronájem. Na tom se také nakonec městská část s klubem po změně majitelů dohodla. Schválená smlouva počítá s třicetiletým pronájmem za symbolické nájemné a investicí 25 milionů korun ze strany městské části do rekonstrukce, a to do konce letošního roku.

Viktorka má předkupní právo

Na žádost klubu je součástí kontraktu také předkupní právo pro případ, že by se Praha 3 po dobu trvání nájmu rozhodla stadion prodat. Podmínkou je, že stadion bude i nadále plnit stávající funkci, v opačném případě bude moci městská část smlouvu jednostranně vypovědět.

Klub bude také muset zůstat v druhé nebo alespoň třetí fotbalové lize. S ohledem na předkupní právo bude muset smlouvu podle dřívějších informací odsouhlasit i magistrát.

„Obě strany jsou si vědomy, že nikdo nechce prodat, nikdo nechce kupovat. Je to tam pro jistotu, kdyby se někdy v budoucnu změnil postoj radnice,“ vysvětluje radní pro majetek Prahy 3 Jan Materna (TOP 09).

Znění smlouvy kritizovali někteří opoziční zastupitelé. Tomáš Sunegha (KDU-ČSL) uvedl, že nejde o běžnou nájemní smlouvu. V praxi prý institut předkupního práva vede vždy k prodeji nemovitosti.

„Omezuje nakládání s majetkem, je to smlouva jiná než čistě nájemní, a tváří se to jako nájemní smlouva,“ míní zastupitel. Dodal, že takový kontrakt nemůže podpořit.

Kdyby hlasování dopadlo pro jeden z nejtradičnějších českých fotbalových klubů špatně, nemusel by získat profesionální licenci a reálně by hrozil jeho zánik. Z 26 zastupitelů však hlasovalo pro 21, proti byl jediný, čtyři se hlasování zdrželi.

„Zachování fotbalu na místě, kde se hraje po desetiletí, a pro místní občany k místu neodmyslitelně patří, je něco, na co rozhodně můžeme být hrdí,“ řekl radní Prahy 3 pro sport František Doseděl (Piráti).

Slíbené opravy na žižkovské Viktorce již probíhají a připravují se další. Údržbu stadionu si bude klub zajišťovat na vlastní náklady.

„Již probíhají stavební práce v hlavní tribuně, nový háv dostanou kabiny, sprchy i rehabilitace, vznikne také tolik potřebná rozcvičovna. Následovat budou úpravy tribun a zázemí pro fanoušky,“ přibližuje mluvčí klubu Pavel Werner.

Legenda žije

Praha by se zánikem žižkovského stadionu přišla o kus historie. Pokřik „Děti moje, hrr na ně!“ zní z kotle Viktorie už mnoho let.

Žižkov hraje své domácí zápasy v netradičním čase vždy v neděli v 10:15. Za první republiky fandil Viktorce třeba Poláčkův hrdina Eman Habásko, tehdy chodil na její zápasy na Ohradu.

Nyní je kapacita stadionu 5 600 diváků. V průběhu let si ho propůjčili i jiné kluby. Ať už Blšany, střížkovští Bohemians, nebo naposledy Vyšehrad. V roce 2002 mohl FK Viktoria Žižkov získat i ligový titul, ale nakonec skončil po prohraném duelu se Slavií o jeden bod třetí. O dva roky později otřásl klubem korupční skandál, do kterého byl namočen hlavně sportovní manažer Ivan Horník.

Žižkov se vrátil do nejvyšší soutěže ještě několikrát, ale před pár lety to s Viktorií vypadalo špatně. Tíživá finanční situace vyústila v neudělení licence pro 2. ligu. Bývalý sportovní ředitel Jiří Rýva klub investicí zachránil a fanoušci tehdy na první zápas sezony přinesli transparent s nápisem: „Legenda žije!“

Viktoria se dostala do finanční tísně ještě několikrát. V elektronické aukci ji pak začátkem předloňského roku s pompou a ambicemi vydražil Martin Louda. Od plánů však podnikatel musel rychle upustit, dostal se totiž do sporu s Prahou 3, od které chtěl odkoupit stadion. Jednání o odkupu se zasekla, protože vedení městské části požadovalo od majitele Viktorie záruky, že stadion a pozemky pod ním nevyužije například k developerské výstavbě.