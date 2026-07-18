Plán dopravy: metro v lednu už neubere spoje, přibudou trolejbusy i vlaky

„Veřejná doprava v Praze a její zázemí čelí rekordnímu zájmu cestujících. Schválený dopravní plán proto přináší konkrétní kroky, které umožní zvládnout rostoucí přepravní poptávku, modernizovat vozový park a připravit systém PID na další desetiletí rozvoje,“ řekl ředitel ROPID Petr Tomčík.
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I přes rekordní zájem o MHD roste v hlavním městě počet aut. Motivovat obyvatele k většímu využívání MHD chtějí zastupitelé zatraktivněním služeb. Podle schválené aktualizace Dopravního plánu Prahy a Středočeského kraje pro období 2026 až 2030 to například znamená zkrácení přestupních dob a rozvoj spojení mimo centrum.
Posílí noční spojení
Mimo letní prázdniny už ROPID nepočítá s poloprázdninovým režimem v provozu metra. V prvních dvou měsících roku tak budou vlaky jezdit podle standardních jízdních řádů. Dosud byl přitom lednový a únorový interval ve špičkách o 10 až 30 sekund delší.
Další změna začne platit už v září, kdy se sjednotí sobotní a nedělní jízdní řády. Spoje nově pojedou jen podle sobotních časů.
„Charakteristiky poptávky v obou dnech se postupně přibližují. Přestože je průměrné využití spojů v neděli stále nižší zhruba o 15 procent, dosavadní nedělní intervaly již zejména dopolední poptávce nedostačují,“ uvádí ROPID v dokumentu.
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Do budoucna magistrát počítá s automatizací linky C, nový plán ale jasně říká, že do roku 2030 nebude dokončená ani jedna z etap „déčka.“ S poloprázdninovým režimem nepočítá ROPID ani v tramvajovém provozu. Plán si ponechává pouze možnost uchýlit se k němu v období jarních prázdnin.
Velké změny však čekají noční dopravu, a to v souvislosti s otevřením tramvajové trati na Václavském náměstí od června příštího roku. Dojde k posílení linky 99 a vznikne nová s číslem 90, která z Kobylis pojede přes Palmovku, Želivského, Václavské náměstí a Anděl až na Radlickou.
V delším horizontu plánuje ROPID trvalý přechod na jednotný víkendový interval 12 minut. Do roku 2030 se navíc počítá se zprovozněním čtyř tramvajových tratí. Kromě zmíněné trati přes Václavské náměstí to zahrnuje trať přes Dvorecký most, dále propojení mezi Olšanskou a Habrovou a také nové spojení Malešic. Do roku 2028 má dojít také k rozšíření Radlické ulice, což umožní vznik nové zastávky Bieblova.
Sedm trolejbusových linek
Město bude i nadále pokračovat v elektrifikaci autobusových spojení. Při velkém přečíslování linek v roce 2017 ROPID záměrně neobsadil číselnou řadu 50 až 89 a nechal si ji pro budoucí trolejbusy.
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V průběhu letošního roku se tak zprovozní tři nové trolejbusové linky, které nahradí stávající autobusy 131, 137 a 176. Po roce 2028 dalších sedm trolejbusových linek spojí mimo jiné Smíchov a letiště, Nádraží Holešovice a Černý Most nebo Libeň se Starou Boleslaví.
Nejdůležitější autobusovou novinkou letošního roku bude zavedení nové linky 145 na trase Dejvická – Sídliště Čimice, která od srpna spojí Prahu 6 s Prahou 8 díky průjezdu tunelem Blanka.
Od letošního září se navíc díky nové lince 158 rozšíří obsluha oblasti Nových Letňan. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí stanice metra Kačerov se na dva roky uzavře přilehlý autobusový terminál. Konkrétní dopravní opatření magistrát představí, jakmile bude znám přesný termín zahájení oprav.
Větší role pro železnici
Jedním z hlavních pilířů budoucího systému PID se má stát vlaková doprava. Železnice v regionu má sice obrovský potenciál, ale naráží na limity stávající sítě.
„Velký potenciál vlaků v PID však stále omezuje mnoho handicapů, plynoucích celkově z malé flexibility celého systému železniční dopravy (pomalá realizace staveb infrastruktury i obnova a doplnění vozidlového parku) ve vztahu k rychlému rozvoji území, ale také z vnímání železnice jako striktně segregovaného systému dopravy (napojení železnice na ostatní druhy veřejné dopravy),“ zmiňuje dopravní plán.
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Klíčová je zejména stavba trati z Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla, která by měla být hotová v roce 2032. Souběžně s tím pokračuje přestavba Masarykova nádraží a stanice Praha – Smíchov.
Posílí se také role městské železnice přímo na území metropole: v plánu je rozvoj spojení mezi Libní a Hostivaří a návrat linky S61 na trasu Malešice – Zahradní Město.