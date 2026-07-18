Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Plán dopravy: metro v lednu už neubere spoje, přibudou trolejbusy i vlaky

  10:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: DPP - Daniel Šabík

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
9 fotografií
Více spojů zkraje roku, větší role pro železnici i rozšiřování trolejbusové sítě. Hlavní město zveřejnilo svůj dopravní plán na příští roky. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) se v něm chce zaměřit na navýšení kapacit, komfortnější cestování i posílení ekologických forem dopravy.

„Veřejná doprava v Praze a její zázemí čelí rekordnímu zájmu cestujících. Schválený dopravní plán proto přináší konkrétní kroky, které umožní zvládnout rostoucí přepravní poptávku, modernizovat vozový park a připravit systém PID na další desetiletí rozvoje,“ řekl ředitel ROPID Petr Tomčík.

Jak bude vypadat Praha v roce 2030: metro bez řidičů, nové čtvrti i vlak na letiště

I přes rekordní zájem o MHD roste v hlavním městě počet aut. Motivovat obyvatele k většímu využívání MHD chtějí zastupitelé zatraktivněním služeb. Podle schválené aktualizace Dopravního plánu Prahy a Středočeského kraje pro období 2026 až 2030 to například znamená zkrácení přestupních dob a rozvoj spojení mimo centrum.

Posílí noční spojení

Mimo letní prázdniny už ROPID nepočítá s poloprázdninovým režimem v provozu metra. V prvních dvou měsících roku tak budou vlaky jezdit podle standardních jízdních řádů. Dosud byl přitom lednový a únorový interval ve špičkách o 10 až 30 sekund delší.

Další změna začne platit už v září, kdy se sjednotí sobotní a nedělní jízdní řády. Spoje nově pojedou jen podle sobotních časů.

„Charakteristiky poptávky v obou dnech se postupně přibližují. Přestože je průměrné využití spojů v neděli stále nižší zhruba o 15 procent, dosavadní nedělní intervaly již zejména dopolední poptávce nedostačují,“ uvádí ROPID v dokumentu.

Přibyly koleje, rodí se podchod. Finále před námi, hlásí časosběr z Václaváku

Do budoucna magistrát počítá s automatizací linky C, nový plán ale jasně říká, že do roku 2030 nebude dokončená ani jedna z etap „déčka.“ S poloprázdninovým režimem nepočítá ROPID ani v tramvajovém provozu. Plán si ponechává pouze možnost uchýlit se k němu v období jarních prázdnin.

Velké změny však čekají noční dopravu, a to v souvislosti s otevřením tramvajové trati na Václavském náměstí od června příštího roku. Dojde k posílení linky 99 a vznikne nová s číslem 90, která z Kobylis pojede přes Palmovku, Želivského, Václavské náměstí a Anděl až na Radlickou.

Václavské náměstí, stavba tramvajové trati u Národního muzea. Stav červen 2026
Václavské náměstí, rekonstrukce. Zárodek nové tramvajové trati. Stav červen 2026
Václavské náměstí, rekonstrukce. Postup prací u sochy sv. Václava. Stav červen 2026
Vizualizace modernizované železniční trati z pražské Ruzyně do Kladna: nástupiště v Hostivicích
9 fotografií

V delším horizontu plánuje ROPID trvalý přechod na jednotný víkendový interval 12 minut. Do roku 2030 se navíc počítá se zprovozněním čtyř tramvajových tratí. Kromě zmíněné trati přes Václavské náměstí to zahrnuje trať přes Dvorecký most, dále propojení mezi Olšanskou a Habrovou a také nové spojení Malešic. Do roku 2028 má dojít také k rozšíření Radlické ulice, což umožní vznik nové zastávky Bieblova.

Sedm trolejbusových linek

Město bude i nadále pokračovat v elektrifikaci autobusových spojení. Při velkém přečíslování linek v roce 2017 ROPID záměrně neobsadil číselnou řadu 50 až 89 a nechal si ji pro budoucí trolejbusy.

Tunelem Blanka budou jezdit autobusy MHD. Podívejte se, kudy linka 145 povede

V průběhu letošního roku se tak zprovozní tři nové trolejbusové linky, které nahradí stávající autobusy 131, 137 a 176. Po roce 2028 dalších sedm trolejbusových linek spojí mimo jiné Smíchov a letiště, Nádraží Holešovice a Černý Most nebo Libeň se Starou Boleslaví.

Nejdůležitější autobusovou novinkou letošního roku bude zavedení nové linky 145 na trase Dejvická – Sídliště Čimice, která od srpna spojí Prahu 6 s Prahou 8 díky průjezdu tunelem Blanka.

Od letošního září se navíc díky nové lince 158 rozšíří obsluha oblasti Nových Letňan. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí stanice metra Kačerov se na dva roky uzavře přilehlý autobusový terminál. Konkrétní dopravní opatření magistrát představí, jakmile bude znám přesný termín zahájení oprav.

Větší role pro železnici

Jedním z hlavních pilířů budoucího systému PID se má stát vlaková doprava. Železnice v regionu má sice obrovský potenciál, ale naráží na limity stávající sítě.

„Velký potenciál vlaků v PID však stále omezuje mnoho handicapů, plynoucích celkově z malé flexibility celého systému železniční dopravy (pomalá realizace staveb infrastruktury i obnova a doplnění vozidlového parku) ve vztahu k rychlému rozvoji území, ale také z vnímání železnice jako striktně segregovaného systému dopravy (napojení železnice na ostatní druhy veřejné dopravy),“ zmiňuje dopravní plán.

Začala stavba nejdelší části železnice na Kladno. Ministr poslal vzkaz budoucím

Klíčová je zejména stavba trati z Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla, která by měla být hotová v roce 2032. Souběžně s tím pokračuje přestavba Masarykova nádraží a stanice Praha – Smíchov.

Posílí se také role městské železnice přímo na území metropole: v plánu je rozvoj spojení mezi Libní a Hostivaří a návrat linky S61 na trasu Malešice – Zahradní Město.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Nejvyšší stavba v ČR je na prodej za pár korun. Má to však háček

Liblice

České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...

OBRAZEM: Václavův kůň už si tyká s kolejemi. Na místě je i poslední výhybka

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...

Už vidíme, v jaké vzdálenosti potkají tramvaje sochu sv. Václava. ROPID v sérii nových snímků ukázal postup prací na stavbě tramvajové trati na Václavském náměstí a rekonstrukci stávajícího tělesa...

Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní...

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....

Plán dopravy: metro v lednu už neubere spoje, přibudou trolejbusy i vlaky

Václavské náměstí, stavba tramvajové trati u Národního muzea. Stav červen 2026

Více spojů zkraje roku, větší role pro železnici i rozšiřování trolejbusové sítě. Hlavní město zveřejnilo svůj dopravní plán na příští roky. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)...

18. července 2026  10:10

Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1. Hořela tam dodávka

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda několika aut. Prvotní požár dodávky na 49. kilometru dálnice způsobil kolonu, v níž posléze došlo ke srážce přibližně šesti vozidel. Podle záchranářů se na...

18. července 2026  9:01,  aktualizováno  10:05

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

18. července 2026

Kvůli této BTS jsme „sfárali“ šestnáct pater. Pokrývá klíčový tunel pražské tepny

Strahovský tunel

Redakční putování po základnových stanicích tuzemských mobilních operátorů nás již zavedlo na spoustu zajímavých míst. Jednou z exkurzí, která nám opravdu utkvěla v hlavě, byla návštěva aktuálně...

18. července 2026

Je zázrak, že plastika Rovnováha udržela rovnováhu tak dlouho, říká kurátorka

Premium
Stavba a instalace plastiky Rovnováha na úpatí Barrandovského mostu

Zřícení sousoší Rovnováha u Barrandovského mostu překvapilo i Galerii hlavního města Praha (GHMP). Ta připravovala s magistrátem a dědici autorských práv jeho restaurování, přesněji řečeno vznik...

17. července 2026

„Turisté ruší místní“. Praha 1 žádá, aby novela zákona umožnila regulovat Airbnb

krátkodobé ubytování Airbnb

Praha 1 žádá, aby novela zákona o cestovním ruchu umožnila obcím řešit dopady krátkodobého ubytování typu Airbnb. Stát musí dát podle Prahy 1 obcím konkrétní nástroje k tomu, aby mohly dohledat...

17. července 2026  18:22

Tenisový turnaj na zrekonstruované Štvanici. Dorazí Nosková i Mandlíková

Tenisový areál Štvanice.

V pondělí startuje tenisový turnaj Prague Open, po šestnácti letech se vrací na Štvanici, naposledy se zde hrál na antuce v roce 2010. Přímo do hlavní soutěže se letos dostalo devět Češek, dalších...

17. července 2026  18:07

Konec pojízdných saun v Praze? Tramvaje 15T dostanou klimatizaci

Klimatizovanou tramvaj typu 15T cestující poznají podle žluté čelní masky

Nedávná vlna extrémních veder potrápila mimo jiné i cestující pražské MHD. Neklimatizované vozy lidé na internetu označovali za „nejlevnější saunu v Praze“. Mnozí upozorňovali i na zdravotní hazard,...

17. července 2026  16:55,  aktualizováno  17:39

Praha musí znovu posoudit tendr na Novou Palmovku, rozhodl šéf ÚOHS

Nedostavěná budova s názvem Nová Palmovka se již roky tyčí nad neméně...

Praha bude muset znovu posoudit nabídky v tendru na přestavbu Centra Nová Palmovka na sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)...

17. července 2026  11:45,  aktualizováno  17:18

Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obráncům, jistotu mají Zima a Vlček

David Zima (vlevo) v souboji o míč s Kwadwo Duahem během zápasu Slavie s...

Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražské Slavii smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další...

17. července 2026  16:56

Sehnal se slávistou nestane. Vypověděl smlouvu, jde k Baltu za koučem Růžičkou

Ondřej Sehnal rozehrává míč v pátém finálovém zápase.

Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal bude v příští sezoně hrát polskou basketbalovou ligu za štětínský klub King Wilki Morskie. Informoval o tom web Sehnalova dosavadního zaměstnavatele ERA...

17. července 2026  10:57,  aktualizováno  15:08

Sparta se na ligu dobře nenaladila. Od soupeře z Dánska dostala pět gólů

Sparťané v přípravě proti Nordsjaellandu dostávají jeden z pěti gólů.

Pro fanoušky sparťanských fotbalistů přiletěla z Německa nemilá zpráva. Týden před startem nového ročníku mužstvo prohrálo oba poslední zápasy na soustředění, navíc v tom posledním od Nordsjaellandu...

17. července 2026  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.