Nezvládnutá organizace akce pro školy v Praze. V tlačenici začínají omdlévat děti
Místo ukrajinské holčičky terč sprejerů. Nuselská fasáda nevydržela dlouho čistá
Fasáda domu v Mojmírově ulici v pražských Nuslích se stala terčem sprejerů, kteří na ni umístili své „podpisy“. Na tom by nebylo tolik zajímavého, podobných zdí jsou v Praze desítky, kdyby právě toto...
V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě
V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...
Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření
Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...
Matka batolete zemřela rok po střetu se sporťákem, policie navrhla obžalovat řidiče
Kriminalisté uzavřeli vyšetřování tragické nehody z pražských Vysočan, při níž loni řidič vozu porsche srazil ženu s kočárkem. Ta po jedenácti měsících zraněním podlehla. Policie nyní předala spis...
Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí
První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...
Velké problémy v pátek provázejí organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v kongresovém centru na pražském Vyšehradě. Při příchodů účastníků se na místě vytvořila tlačenice, ve které podle...
Ceny svařáku či trdelníku na největších trzích v Praze? Pod stovku nepůjdete
V sobotu dopoledne odstartují v Praze na Staroměstském a Václavském náměstí největší vánoční trhy v Česku. Redakce iDNES.cz oslovila společnost Taiko, která trhy organizuje už podvacáté, a zjistila v...
Pro mě dobrý poločas, culil se gólman Vindahl. Myslí znovu na reprezentaci
Od našeho zpravodaje v Polsku Děkoval za pochvaly, které se k němu sbíhaly. Děkovali i ostatní jemu. Peter Vindahl, gólman fotbalistů Sparty, ve čtvrtek pozdě večer ve Varšavě udržel tým ve hře a dal mu šanci na vítězství. „Jsou...
Maskovaný lupič se sekáčkem udělal chybu, před kamerou v obchodě poodhalil tvář
Policie pátrá po maskovaném muži, který ve středočeských Nučicích přepadl obchod s potravinami. Dovnitř přišel vybaven kuklou a vyzbrojen sekáčkem na maso. Vyděšená prodavačka před ním utekla do...
Jarda, Basinek, Napoleon. Jak se u sklenky koňaku zrodila česká legenda v Legii
Od našeho zpravodaje v Polsku Na jaře roku 1966 tehdejší československý ministr obrany generál Bohumír Lomský během návštěvy Varšavy zavítal také na Polský armádní stadion, kde je doma Legia. Klubový prezident Zygmunt Huszcza se...
Spor o reklamu v pražské MHD trvá. Městský soud potvrdil neplatnost smlouvy
Městský soud v Praze ve čtvrtek potvrdil dřívější rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 o zamítnutí žaloby, kterou se firma Rencar domáhala určení platnosti smlouvy na pronájem reklamních ploch v MHD...
Odvolací soud ve sporu o kobky na náplavce nerozhodl, předvolá svědky
Pražský městský soud se začal zabývat sporem o nájem takzvaných kobek na náplavce. Městská firma Trade Centre Praha (TCP se totiž odvolala proti nepravomocnému rozsudku, podle nějž dala neoprávněně...
Místo levného piva luxus. Ceny jako ve Vídni krotí v Praze divokou turistiku pijáků
Vídeň překonána! Cena hotelového pokoje v říjnu v metropoli byla podle aktuálních dat společnosti Czech Inn Hotels o několik eur vyšší. Tento výsledek má dopad i na kultivaci masové turistiky v...
Auto zastavilo kvůli poruše, smetl ho kamion. Nehoda omezila provoz na D6
Na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary u obce Hostivice se ve čtvrtek dopoledne střetlo osobní a nákladní vozidlo. Osobák podle policie zastavil v pravém jízdním pruhu z důvodu poruchy a kamion...
Módní značka Arket otevřela v Praze. Obchod nabídne také čerstvou kávu
Severská lifestylová značka Arket otevřela svou první vlajkovou prodejnu v Praze. Nový obchod je zároveň prvním fyzickým místem značky v České republice. Značka usídlila v historické budově na v...
Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD
V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahovaly všechny složky IZS u masivního úniku plynu. Jednotky hasičů měřily koncentrace v sousedních budovách. Byl zastaven provoz včetně MHD. Podle mluvčího...