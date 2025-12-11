„Seděl jsem v restauraci Pho Vietnam v Anglické ulici a neměl zrovna náladu poslouchat koledy, vadí mi hlavně takové ty americké laciné, jak všude znějí rolničky. Jenže nebylo kam utéct,“ přibližuje redakci iDNES.cz Jan Chmelař rozpoložení, ve kterém se rozhodl najít si na Vinohradech aspoň jeden podnik, kde by byl při jídle od poslechu koled oproštěn.
O tipy poprosil podobně smýšlející Pražany na sociální síti. A také je dostal. Mezi ojedinělými komentáři nazývajícími ho „Grinchem“ nebo radami zajít si na kebab mu chápající diskutéři navrhli několik restaurací, kde po Vánocích není ani stopy.
Podle psychologů se dají pohnutky Pražanů vyhnout se všudypřítomným atributům blížících se svátků velmi dobře vysvětlit.