VIDEO: Už pokládají koleje. Podívejte se, jak pokročily stavební práce na Václaváku

Firma Eurovia CZ, která v projektu zaštiťuje stavební práce, nyní podle mluvčí Ivety Štočkové zajišťuje technologické části retenční nádrže (strojní část, vzduchotechniku, elektroinstalaci, výtah).
„Dále probíhá výstavba nového středového vstupu do podchodu na Václavském náměstí ve stanici Můstek,“ uvedla mluvčí. Zprovoznění se předpokládá na konci tohoto roku.
Vstup E1 do podchodu stanice Muzeum funguje od 1. května 2026. Na rozdíl od starých ramen je vybaven eskalátorem, což zvyšuje komfort cestujících při výstupu z vestibulu.
Podle mluvčí pak firma dále pokračuje ve výstavbě tramvajové trati a postupně pracuje na kabelových trasách veřejného a slavnostního osvětlení, kamerovém systému a dráhových kabelech.
„V rámci samostatné zakázky pro jiného investora (TSK Praha) zařizujeme také postupné předláždění chodníků na celém Václavském náměstí,“ dodala mluvčí.
V následujících měsících podle Štočkové bude firma pokračovat ve stavbě tramvajové trati, chodníků a vozovek. Dále pak začne zařizovat na náměstí nové stromořadí a jemu potřebný zavlažovací systém.