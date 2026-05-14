VIDEO: Už pokládají koleje. Podívejte se, jak pokročily stavební práce na Václaváku

Autor:
  7:00
Na Václavském náměstí v Praze nadále pokračuje stavba tramvajové trati. Otevře se příští rok. Nyní podle časosběrného videa společnosti Eurovia, které zachycuje stavební práce na projektu za měsíce březen a duben, pracují dělníci na dokončování rozšířeného vstupu do metra, ale hlavně pokládají koleje pro nově vznikající trať.

Firma Eurovia CZ, která v projektu zaštiťuje stavební práce, nyní podle mluvčí Ivety Štočkové zajišťuje technologické části retenční nádrže (strojní část, vzduchotechniku, elektroinstalaci, výtah).

„Dále probíhá výstavba nového středového vstupu do podchodu na Václavském náměstí ve stanici Můstek,“ uvedla mluvčí. Zprovoznění se předpokládá na konci tohoto roku.

Staveniště nové tramvajové trati na Václavském náměstí (13. května 2026)
Staveniště nové tramvajové trati u Muzea (13. května 2026)
Vstup E1 do podchodu stanice Muzeum funguje od 1. května 2026. Na rozdíl od starých ramen je vybaven eskalátorem, což zvyšuje komfort cestujících při výstupu z vestibulu.

Podle mluvčí pak firma dále pokračuje ve výstavbě tramvajové trati a postupně pracuje na kabelových trasách veřejného a slavnostního osvětlení, kamerovém systému a dráhových kabelech.

Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje

„V rámci samostatné zakázky pro jiného investora (TSK Praha) zařizujeme také postupné předláždění chodníků na celém Václavském náměstí,“ dodala mluvčí.

V následujících měsících podle Štočkové bude firma pokračovat ve stavbě tramvajové trati, chodníků a vozovek. Dále pak začne zařizovat na náměstí nové stromořadí a jemu potřebný zavlažovací systém.

