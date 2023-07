Muž se na Václavském náměstí polil hořlavinou a zapálil, pak skočil do kašny

Čtyřiadvacetiletý muž se v centru Prahy pokusil upálit v neděli, několik minut po půlnoci, když si ho všiml operátor kamerového systému.

„Hlídka dorazila za minutu a našla zmateného muže v šoku, s popáleninami na horní části těla, ale byl při vědomí, komunikoval, na bolest si nestěžoval,“ popsala mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Muže s psychickými problémy, který byl v celostátním pátrání, si následně převzali záchranáři.

V ten samý den přivolali strážníci záchranáře i do bytu v Opletalově ulici v Praze 1 k devatenáctileté dívce, která se snažila sebepoškozovat. „Také ona skončila v péči odborníků,“ uvedla Irena Seifertová z komunikačního oddělení Policie Praha.

O zabití se pokusil v pátek odpoledne v parku na Karlově náměstí také čtyřiapadesátiletý muž. Strážníkům sdělil, že se s ním rozvedla žena a on už nechce žít, proto vyhlíží „vhodnou větev“, na které by se oběsil. Kdyby se mu to nepovedlo, je rozhodnutý skočit pod soupravu metra.

Přivolaní záchranáři ho odvezli do Psychiatrické léčebny Bohnice, odkud před časem dobrovolně odešel.