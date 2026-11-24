Upozornily na to spolky AutoMat a Pěšky městem. Podle nich výsledky potvrzují, že Praha potřebuje výrazně urychlit změny v dopravě. Nové vedení města chce investovat do elektrifikace.
Nejlépe z hodnocení vyšly Kodaň, Stockholm a Helsinky. Bratislava se umístila na 19. příčce, Vídeň na devátém a Berlín na 11. místě. Za Prahou se umístila zejména města z jižní, střední a východní Evropy, například Varšava, Řím, Bukurešť či Atény.
„Výsledky si uvědomujeme. Současná koalice proto bude investovat do elektrifikace včetně nových tramvajových tratí a elektrobusů, trolejbusů. Součástí řešení je mimo jiné také vyhláška na omezení emisní třídy pro taxislužby,“ uvedl nově zvolený náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).
Studie hodnotila metropole podle současné úrovně znečištění ovzduší, plnění zpřísněných evropských limitů, realizace dopravních opatření, které mohou zlepšit kvalitu ovzduší, a pokroku za posledních deset let.
Praha dostala 24,2 bodu z 60 možných, nejhůře si vedla v hodnocení dopravních opatření, ve kterém získala jeden bod z deseti. Ten obdržela za zavádění školních ulic, tedy opatření, která omezují automobilový provoz v blízkosti základních škol. Školní ulice zatím v české metropoli fungují u tří procent škol.
Nízké hodnocení dopravních opatření studie vysvětluje tím, že Praha nemá nízkoemisní zónu, má nejmenší podíl elektrických autobusů a patří mezi města, která mají nejméně chráněných cyklopruhů oddělených od ostatní dopravy. Ty pokrývají asi devět procent hlavních silnic. V této statistice si hůře vedly jen Atény, Sofia, Bukurešť a Řím.
Praha podle studie zatím nesplňuje ani jeden ze čtyř emisních limitů, které stanovila Evropská unie a začnou platit v roce 2030. Hlavní město překračuje zpřísněné limity pro oxid dusičitý i jemné prachové částice. Za posledních deset let se metropoli povedlo jejich koncentraci snížit o více než čtvrtinu, většina sledovaných metropolí ale postupuje rychleji.