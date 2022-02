Část ulice Jana Želivského je na necelý měsíc uzavřená. Opravuje se plynovod

Rekonstrukce plynovodu začala v pátek. To znamená komplikace pro řidiče do 25. února. Část ulice Jana Želivského kvůli tomu musí být uzavřená. Uzavírka začíná v úseku mezi křižovatkami U Nákladového nádraží a Olšanská ve směru na Ohradu.

Rekonstrukce je plánovaná už od roku 2019. „Máme tady plynovod páteřní středotlaký o průměru 500 milimetrů, tedy velkokapacitní potrubí, které už je třiatřicet let staré, a tu zásadní opravu prostě potřebuje,“ sdělil Martin Slabý, předseda představenstva Pražské plynárenské distribuce (PPD).

Jedná se o první etapu opravy plynovodu, podle Slabého tu nejnáročnější. Je to jediná etapa, při níž musí být ulice plně uzavřena. Řidiči musí uzavřený úsek objet okolo areálu Nákladového nádraží Žižkov. Konkrétně ulicemi U Nákladového nádraží a Malešická, nebo ulicí Jičínská. K tomu probíhá ražba kanalizace na křižovatce ulic Želivského a Olšanská. Ta bude probíhat do konce března.

„Termín vyplynul zaprvé ze složitých harmonogramů všech stavebních prací tady v okolí Želivského, kde to nejsme zdaleka jen my, plynárníci. V těch harmonogramech na nás právě ten únor vyšel. Pouštíme se do toho i s tím, že únor je po stránce dopravní vytíženosti druhý nejvýhodnější v celém roce,“ vysvětlil Slabý. Pro opravu v tomto termínu se město rozhodlo i kvůli menšímu provozu, který způsobuje pandemická situace.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dopravně exponovanou oblast, tak už při volbě projektu jsme uvažovali o možnosti využít technologii takzvaných těsných protahů. Tyto technologie mám umožňují eliminovat významnou část zemních prací,“ sdělil vedoucí odboru řízení investic PPD Tomáš Máčalík. Technologie nevyžaduje tolik přesunů půdy, díky tomu mohou práce probíhat rychleji.