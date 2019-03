Obecní dům i Výstaviště čeká modernizace, aby se ušetřilo za energie

Obecní dům je jednou ze šesti budov, které Praha ve spolupráci s městskou společností Operátor ICT zahrnula do pilotního projektu energetické úspory v rámci koncepce Smart Prague 2030.

Celkem by mělo město na energiích ušetřit 86 milionů korun po dobu dvanácti let. Pokud budou výsledky pilotního projektu pozitivní, hodlá hlavní město podobně modernizovat i další budovy ve své správě.



„Projekt je vypsán formou EPC (Energy Performance Contracting, pozn. red.), což je typ obchodního modelu, kdy poskytovatel služby garantuje zákazníkovi výši úspor,“ vysvětluje Václav Taubr, ředitel společnosti Enesa, která je dodavatelem projektu a dceřinou společností ČEZ ESCO.

V praxi fungují projekty EPC tak, že pokud dodavatel technologií nezajistí garantovanou úsporu, musí rozdíl doplatit.

Zároveň Praha nebude muset financovat žádné investice do moderních technologií, které mají úsporu energie zajistit, bude je splácet postupně až poté, co na elektřině, teplu, plynu a vodě reálně ušetří.

„Pro Prahu je pozitivní, že nemusí vynakládat žádné počáteční investiční prostředky a může se soustředit na jiné důležité investice. Případná rizika přecházejí na dodavatele a jeho marže je placená z úspor,“ říká ředitel městské společnosti Operátor ICT Michal Fišer.

Společnost Enesa tak zajistí modernizaci šesti budov v objemu 38 milionů korun, které následně hlavní město splatí z úspor.

Reálně by tedy měla Praha na energetických úsporách vydělat téměř padesát milionů korun. Vedle financí města by měl projekt ušetřit také životní prostředí. Společnost Enesa Praze garantuje během dvanácti let trvání projektu snížení emisí CO 2 o 37 615 tun.

Vodu ohřeje sprchování

V případě aktuálního pilotního projektu uspoří hlavní město na účtech za energie kromě Obecního domu ještě v dalších pěti objektech, které Operátor ICT vybíral spolu s magistrátním odborem majetku na základě vyhodnocení energetické náročnosti městských budov pomocí datové platformy Golemio.

Konkrétně jde o Výstaviště Holešovice, Olivovu dětskou léčebnu v Říčanech, sídlo Technické správy komunikací (TSK) v ulici Řásnovka, Obvodní ředitelství Městské policie pro Prahu 1 v Opletalově ulici a Aquacentrum Šutka v Praze 8.

Co Praze ušetří energii? Obecní dům

Moderní plynový kotel, nahrazení stovek žárovek LED svítidly. Výstaviště

Úsporná opatření týkající se vody. Olivova dětská léčebna

Instalace nového osvětlení a rekonstrukce kotelny. Instalace solárních panelů, které budou vyrábět vlastní elektřinu a zajišťovat ohřev vody. Ředitelství MP Praha 1

Šetrné osvětlení, instalace termostatických hlavic. Aquacentrum Šutka

Úsporné LED osvětlení, zpětné využití vyčištěné odpadní vody a využití odpadního tepla z vody ze sprch, které bude ohřívat vodu v bazénu. Sídlo TSK

Instalace systému individuální regulace teploty v místnostech, úsporné osvětlení.



V poslední jmenované budově zajistí projekt především úsporu vody a také tepla. „Bude tam fungovat zpětné využití vyčištěné odpadní vody a také odpadního tepla,“ popisuje Taubr.

„Využijeme takto třetinu vody, která dříve putovala z bazénu do kanalizace. Umožní to nová technologie a následná dezinfekce pomocí UV záření,“ dodává. Teplá voda, která bude odtékat ze sprch, dokáže pomocí tepelného čerpadla ohřívat vodu do bazénu. Náklady na osvětlení mají snížit na polovinu úsporné LED svítilny.

Ohřev vody budou zajišťovat moderní technologie také v Olivově dětské léčebně. Postarají se o to solární panely na 150 metrech čtverečních, které budou vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu v areálu dětské léčebny.

Vytápění bude ve všech šesti budovách obstarávat systém individuální kontroly teploty. Ten bude dohlížet především na to, aby se místnosti, které se zrovna nevyužívají, zbytečně nepřetápěly.

Dokončení instalace všech nových technologií je naplánováno na třetí čtvrtletí letošního roku. Praha bude moct každoročně kontrolovat, jaké úspory projekt přináší.

Panely na Národním divadle

Podobně už ČEZ pracoval na energetických úsporách u některých pražských budov v minulosti, ovšem nikoliv ve spolupráci s magistrátem.

Ministerstvo kultury zvolilo EPC projekty například pro Rudolfinum nebo Národní divadlo. „Na střeše Nové scény Národního divadla jsou nyní fotovoltaické panely a obě budovy chladí voda z Vltavy. Chytrá vytápěcí čidla poznají, jestli se koná velké představení, nebo jen menší zkouška, a podle toho upraví vytápěcí režim,“ uvádí ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Podobné technologie instalovaly například i některé školy v Praze 13, které díky nim dnes ušetří až polovinu původních nákladů na energie.