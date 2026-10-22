„Hlídka policistů z cizinecké policie chtěla zastavit a zkontrolovat řidiče vozidla Škoda Fabia, ale ten jim místo zastavení začal okamžitě ujíždět,“ informoval mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Do honičky se brzy zapojili další policisté. Muž hlídek nedbal, zběsile prchal pryč a bezprostředně ohrožoval další řidiče na silnici. „V ulici Radlická dokonce vjel do protisměru, vypnul světla a několik set metrů se snažil potmě ujet,“ sdělil Hrdina.
Muž ignoroval také policejní zátarasy a během jízdy na ně najížděl. Policie na něj vytáhla zbraň. „Z tohoto důvodu se policisté na bezpečném místě přiblížili k vozidlu do jeho těsné blízkosti a několika výstřely do pneumatik se pokusili vozidlo zastavit,“ pokračoval mluvčí.
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Ani to však nepomohlo. Policisté museli tedy využít speciálního manévru – do jeho auta najeli zezadu, čímž honičku ukončili. „Zakročující policista použil k zastavení PIT manévr, po kterém dostal ujíždějící vůz smyk, přetočil se do protisměru a zastavil,“ vylíčil Hrdina s tím, že policisté muže pak okamžitě zadrželi.
Šestadvacetiletý řidič nebyl pod vlivem drog ani alkoholu, ale měl podle zjištění zablokovaný řidičský průkaz. Nyní mu hrozí až osm let za mřížemi. „Je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a obecného ohrožení,“ uzavřel Hrdina.