Na Malou Stranu se vrací tramvaje, podnik vyměnil čtyři kilometry kolejí

Výluka měla původně trvat do 1. dubna, díky dobrému počasí ale pražský dopravní podnik zrekonstruoval tramvajovou trať o týden dřív. V době oprav Praha sbírala data o okolní dopravě, na jejich základě chce podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba zavést opatření, která by vedla ke zklidnění provozu v širším centru města.

„Relativně teplá zima a příhodné klimatické podmínky mohou mít v řadě konkrétních případů i pozitivní dopady, jak se ukázalo u opravy tramvajové tratě na Malé Straně. Maximálně jsme toho využili a podařilo se nám zkrátit opravu o celý jeden pracovní týden,“ uvedl před časem technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.

Opravy byly rozděleny do tří fází. Jako první začaly na konci ledna v Letenské ulici, následovaly práce mezi Malostranským náměstí a Hellichovou a jako poslední byla opravena trať mezi Hellichovou a Vítěznou ulicí. Důvodem oprav byla opotřebovanost kolejí. Malá Strana při nich byla obousměrně neprůjezdná, tramvaje i auta jezdily po objízdných trasách.

Dopravní podnik podle informací na svém Facebooku vyměnil nejopotřebovanější kolejnice a kolejové oblouky v celkové délce 3 856 metr. Vyměněno bylo také kolejové rozvětvení v křižovatce Újezd ve směru od Smíchova a mostu Legií, celková předlážděná plocha zabrala 9 350 m2.

V době uzavírky Praha sbírala data o okolní dopravě, na jejich základě chce zavést opatření, která by vedla ke zklidnění provozu v širším centru města. Získané údaje bude magistrát ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, Technickou správou komunikací a Operátorem ICT vyhodnocovat v následujících třech týdnech.

„Žádný kolaps dopravy v Praze poté, co došlo k uzavření Malé Strany, nenastal, a to proto, protože se doprava svedla do tunelu Blanka. Hlavní důvod, proč se investovaly desítky miliard korun do tunelu Blanka bylo to, aby došlo ke zklidnění Malé Strany,“ uvedl při oficiálním ukončení oprav tramvajové trati náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

„Teď jsme zažili takový test tohoto opatření, které se mělo udělat už v roce 2015 při otevření Blanky a budeme dopady vyhodnocovat,“ řekl. Doplnil, že by bylo nejlepší, kdyby se oblast Malé Strany pro průjezd v budoucnosti uzavřela.

Rekonstrukce trati mezi Malostranskou a Újezdem podle Hřiba stála nižší desítky milionů korun. Od 1. dubna se chystá oprava tramvajové trati v ulici Generála Šišky v Modřanech, dokončit by se měla 15. května.