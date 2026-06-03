Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Fasáda domu U Hybernů se vrací k baroku, vyjímá se na ní znak rakouského císařství

Autor: ,
  15:32
Rekonstrukce fasády pražského domu U Hybernů skončila. Oprava zahrnovala výměnu nevhodných omítek i obnovu historických prvků a jedná se o návrat k baroknímu období. Průčelí domu má empírovou podobu. Rekonstrukce za víc než 10 milionů korun se uskutečnila za plného provozu Divadla Hybernia, které v bývalém kostele a celnici hraje.
Dokončení nové fasády u Hybernů a foto budovy z Prašné brány, Hybernia. (3....

Dokončení nové fasády u Hybernů a foto budovy z Prašné brány, Hybernia. (3. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Dokončení nové fasády u Hybernů a foto budovy z Prašné brány, Hybernia. Na...
Dokončení nové fasády u Hybernů a foto budovy z Prašné brány, Hybernia. Na...
Dokončení nové fasády u Hybernů a foto budovy z Prašné brány, Hybernia. Na...
Dokončení nové fasády u Hybernů a foto budovy z Prašné brány, Hybernia. (3....
9 fotografií

Výsledek rekonstrukce představili zástupci divadla a stavební firmy.

Oprava podle Michala Roubíčka, který nad ní měl dozor, vyžadovala nahrazení asi 100 tun materiálu, zejména nevhodných cementových omítek, na asi 1 000 metrech čtverečních plochy. Zvažovalo se poté několik barevných variant včetně provedení v někdejším šedozeleném odstínu.

Miliardový dům U Hybernů: „nepotřebný“ klášter i hrob vrahů Albrechta z Valdštejna

„Výsledek se blíží barevnosti z barokního období,“ řekla Daniela Hejretová za zhotovitelské firmy. V baroku podle ní měl někdejší kostel navržený Carlem Luragem jemnější růžovobéžový nádech.

Po opravě se v tympanonu na vrcholu fasády vyjímá neobvyklá plastika ve zlatém provedení. Jde o státní znak rakouského císařství, tedy o dvouhlavou orlici s císařskou korunou. Na něm je připevněn dvouocasý český lev. Rakouský znak podle Hejretové pochází z empírového období, stejně jako nápis v latině o císařském úřadu pro daně a provozování obchodu s letopočtem 1811.

Dokončení nové fasády u Hybernů a foto budovy z Prašné brány, Hybernia. (3....
Dokončení nové fasády u Hybernů a foto budovy z Prašné brány, Hybernia. Na...

Památkáři průčelí domu, který stojí naproti Obecnímu domu, řadí k nejvýznamnějším projevům pražského empíru. Původní barokní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie sloužil sousedícímu klášteru irských františkánů. Po zrušení kláštera Josefem II. v roce 1774 byl kostel přestavěn na rakouskou celnici, získal empírovou podobu. Od poloviny 20. století se stal výstavní síní.

Přestavba na muzikálové divadlo začala podle Památkového katalogu v 90. letech ubouráním zadní části bývalého kostela. Přestavba pro potřeby divadla skončila v roce 2006, nyní se připravují úpravy hlediště a vzduchotechniky.

Od loňska dům U Hybernů patří společnosti Eco-Investment slovenského miliardáře Milana Fiľa, která ho od státu získala v dražbě za 447 milionů korun. Firma je podle obchodního rejstříku rovněž jediným akcionářem společnosti Hybernia Palace, která vlastní bývalý klášter. Získala ho od státu v roce 2015 v dražbě za 790 milionů korun.

V někdejším klášteře na náměstí Republiky by se mělo v roce 2028 otevřít obchodní centrum, ve třech podzemních podlažích budou technické a obchodní pasáže. „Teď skončil archeologický průzkum,“ dodal Roubíček.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak soudruzi budovali frontu na maso. Kolos za miliony vydržel jen pár let

Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův...

Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův pomník na pražské Letné, kterému Pražané přezdívali „fronta na maso“, vydržel stát jen sedm a půl roku. Jeho místo dnes...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Mural v Modřanech musel zmizet, lidé se divili. Autor tam teď nakreslil nový

Obnovený mural autora @Chemis na zdi ulice U Československého exilu v Praze 12 ...

Na opěrné zdi v ulici Československého exilu na Praze 12 vznikl nový mural od streetartového umělce Chemise. Dílo s názvem Československý exil připomíná tři vlny nucených odchodů z vlasti ve 20....

V Praze přibývá padesátníků na úřadu práce. Na obzoru je problém, varují experti

Premium
ilustrační snímek

Na pracovním úřadě v metropoli přibývá lidí středního věku. Firmy je sice automaticky neodmítají, ale ani o ně nestojí.

Smrtelná nehoda zůstane bez trestu. Miliardář Pelc vyvázl kvůli špatnému zdraví

Premium
Podnikatel Zdeněk Pelc podle policie zavinil v červnu 2025 pod vlivem alkoholu...

Krajský soud v Praze potvrdil rozhodnutí nižší instance, kterým bylo zastaveno trestní stíhání dlouholetého šéfa loděnické gramofonové firmy Zdeňka Pelce. Vyplývá to z justiční databáze i sdělení...

Fasáda domu U Hybernů se vrací k baroku, vyjímá se na ní znak rakouského císařství

Dokončení nové fasády u Hybernů a foto budovy z Prašné brány, Hybernia. (3....

Rekonstrukce fasády pražského domu U Hybernů skončila. Oprava zahrnovala výměnu nevhodných omítek i obnovu historických prvků a jedná se o návrat k baroknímu období. Průčelí domu má empírovou podobu....

3. června 2026  15:32

Více než války na náš provoz dopadají státní svátky, říká šéf logistické firmy

Premium
Jan Pihar. Generálním ředitelem DACHSER Czech Republic se stal v lednu 2019,...

Logistické firmy se musely v posledních letech vyrovnat s velkými ranami. Covid a válka na Ukrajině, k nimž se přidal konflikt na Blízkém východě. „A k tomu ještě připočítejte Trumpova cla,“ přidává...

3. června 2026

OBRAZEM: Na Pankráci zbývá dorazit část jádra stanice, pokračuje stavba vestibulů

Eskalátorový tunel – výstup z déčka do OC Arkády (pohled ze stavební jámy od OC...

Dělníci dokončují výrub jádra budoucí stanice metra D Pankrác. Práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce. Zbývá dorazit část jádra stanice, odvézt rubaninu a na dvou místech ještě dorazit část...

3. června 2026  14:44

Do poddoupovského Bochova se po třiceti letech vrací osobní vlaky, podpoří turismus

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku...

Osobní vlaková doprava se po třiceti letech vrací do poddoupovského Bochova na Karlovarsku. Její provoz tu byl kdysi zastaven pro ztrátovost, životaschopnost tratě ale podržela doprava nákladní....

3. června 2026  12:58

Nákladní auto strhlo na koridoru u Kolína trolej, poškozené jsou stovky metrů

Zastavení provozu na trati Kolín - Velim kvůli poškozenému trakčnímu vedení....

Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Velim je zastaven, nákladní automobil poškodil trakční vedení. Na místě zasahují hasiči Správy železnic. Oprava se protáhne do pozdějšího odpoledne

3. června 2026  9:14,  aktualizováno  12:26

Z auta ukradli klíče od domu, pak ho vykradli. Policie pátrá po dvojici mužů

Tito muži jsou podezřelí z krádeže klíčů a vykradení domu - poznáte je?

Policie pátrá po dvojici mužů, kteří podle vyšetřovatelů v pražském nákupním centru ukradli ze zaparkovaného auta klíče od domu a hotovost. Následně se vydali k domu okradených a s pomocí odcizených...

3. června 2026  11:46

Ještě pár výstav a konec. CAMP se rozloučí s Pragerovými kostkami

CAMP v červnu nabídne návštěvníkům retrospektivu výstav z uplynulých let.

Ikona moderní architektury se dočasně loučí s nájemníky a návštěvníky. Pragerovy kostky u areálu Emauzského kláštera budou v provozu jen do konce června, poté komplex, kde sídlí Centrum architektury...

3. června 2026  7:10

Další krůček k obhajobě. Nymburk dokázal na úvod finále zkrotit pardubické nadšení

Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal se pokouší obejít Joea Bryanta z Pardubic.

Nymburští basketbalisté v úvodním finále Maxa NBL porazili Pardubice 81:73 a vykročili úspěšně za obhajobou titulu. Nejlepším střelcem Středočechů, kteří usilují o celkově 21. primát, byl s 18 body...

2. června 2026  20:42,  aktualizováno  22:57

Tramvaj srazila ve Vršovicích dva chodce, na místě zasahovali záchranáři

Srážka tramvají na křižovatce ulic U Slavie a Vršovická (6.8.2013)

Pražští policisté zasahovali v úterý večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní, kde tramvaj srazila muže a ženu. Na místě byli i hasiči a zdravotnická záchranná služba, která převezla oba...

2. června 2026  19:16,  aktualizováno  22:10

Nehoda kamionů zavřela Pražský okruh. Pro řidiče letěl vrtulník

Na Pražském okruhu mezi Modleticemi a Ruzyní se srazila čtyři nákladní vozidla....

Dopravní nehoda tří kamionů uzavřela v úterý odpoledne na 77. kilometru Pražský okruh u Dobřejovic na trase Modletice - Ruzyně ve směru na Jesenici. Zraněného řidiče transportoval do nemocnice...

2. června 2026  15:40,  aktualizováno  20:55

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Vlak u Berouna zachytil nezletilou dívku, skončila v nemocnici

Sanitka Rychlé záchranné služby v Moravskoslezském kraji.

Vlak na trati mezi Vráží a Berounem-Závodí v úterý v podvečer zachytil nezletilou dívku, která šla vedle kolejiště. Po nehodě skončila v nemocnici, sdělila policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Provoz...

2. června 2026  18:49,  aktualizováno  19:09

Část linky metra B zastavila technická závada, hodinu jezdily jen autobusy

Zakouření prostorů na lince metra B zastavilo provoz ve stanicích Rajská...

Provoz části pražské linky metra B mezi stanicemi Florenc, Smíchovské nádraží a Nové Butovice byl v úterý krátce před 17. hodinou přerušen. Pražský dopravní podnik udával jako příčinu technickou...

2. června 2026  17:34,  aktualizováno  18:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.