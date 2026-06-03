Výsledek rekonstrukce představili zástupci divadla a stavební firmy.
Oprava podle Michala Roubíčka, který nad ní měl dozor, vyžadovala nahrazení asi 100 tun materiálu, zejména nevhodných cementových omítek, na asi 1 000 metrech čtverečních plochy. Zvažovalo se poté několik barevných variant včetně provedení v někdejším šedozeleném odstínu.
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Miliardový dům U Hybernů: „nepotřebný“ klášter i hrob vrahů Albrechta z Valdštejna
„Výsledek se blíží barevnosti z barokního období,“ řekla Daniela Hejretová za zhotovitelské firmy. V baroku podle ní měl někdejší kostel navržený Carlem Luragem jemnější růžovobéžový nádech.
Po opravě se v tympanonu na vrcholu fasády vyjímá neobvyklá plastika ve zlatém provedení. Jde o státní znak rakouského císařství, tedy o dvouhlavou orlici s císařskou korunou. Na něm je připevněn dvouocasý český lev. Rakouský znak podle Hejretové pochází z empírového období, stejně jako nápis v latině o císařském úřadu pro daně a provozování obchodu s letopočtem 1811.
Památkáři průčelí domu, který stojí naproti Obecnímu domu, řadí k nejvýznamnějším projevům pražského empíru. Původní barokní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie sloužil sousedícímu klášteru irských františkánů. Po zrušení kláštera Josefem II. v roce 1774 byl kostel přestavěn na rakouskou celnici, získal empírovou podobu. Od poloviny 20. století se stal výstavní síní.
Přestavba na muzikálové divadlo začala podle Památkového katalogu v 90. letech ubouráním zadní části bývalého kostela. Přestavba pro potřeby divadla skončila v roce 2006, nyní se připravují úpravy hlediště a vzduchotechniky.
Od loňska dům U Hybernů patří společnosti Eco-Investment slovenského miliardáře Milana Fiľa, která ho od státu získala v dražbě za 447 milionů korun. Firma je podle obchodního rejstříku rovněž jediným akcionářem společnosti Hybernia Palace, která vlastní bývalý klášter. Získala ho od státu v roce 2015 v dražbě za 790 milionů korun.
V někdejším klášteře na náměstí Republiky by se mělo v roce 2028 otevřít obchodní centrum, ve třech podzemních podlažích budou technické a obchodní pasáže. „Teď skončil archeologický průzkum,“ dodal Roubíček.