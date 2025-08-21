Turismus v Praze láme rekordy, návštěvníci zároveň mění své zvyky

Davy turistů se valí do metropole, jejich počet se za první pololetí letošního roku blíží ke čtyřem milionům. Zástupci společnosti Prague City Tourism i vedení hlavního města tvrdí, že se jim daří krotit negativní dopady overturismu a návštěvníky kultivovat. Nepřijíždějí sem již jen obtížní a ukřičení pivaři, usazení v krátkodobě pronajatých bytech, naopak roste počet náročnějších klientů, ochotných utrácet za kvalitní služby a zážitky.
„Statistiky dokazují, že se do Prahy daří lákat sofistikovanou a bonitnější klientelu, na kterou cílí marketingové kampaně Prague City Tourism (PCT). Praha zůstává atraktivní i pro domácí klientelu. Počet Čechů, kteří objevují metropoli, se ustálil na pětině všech návštěvníků,“ uvedl náměstek primátora pro oblast kultury a cestovního ruchu Jiří Pospíšil (TOP 09).

Praha se dlouhodobě snaží přilákat náročnější turisty, kteří hledají i kvalitnější ubytování. „Z dat STR reportu, který monitoruje hotelový byznys, vidíme mimo jiné nárůst kapacit právě v luxusním segmentu,“ vysvětluje současný trend František Cipro, předseda představenstva PCT.

Pivo a orloj nestačí. Chování turistů se začalo lišit, říká pražská hoteliérka

Žádanou klientelu do metropole přivážejí také nové letecké linky směřující na Letiště Václava Havla například z Toronta nebo Abú Dhabí. „Praha je tak totiž dostupnější pro bonitní zákazníky i ze vzdálenějších trhů,“ uvádějí odborníci.

Raději kvalitu s hvězdičkami

Špičkové pražské hotely byly v prvním pololetí roku obsazeny ze 62 procent. Průměrná cena ubytování v luxusních zařízeních činila přibližně 224 eur, čili 5 511 korun. Jedná se o nárůst přibližně o dvě eura za pokoj a noc. Kapacity top ubytování se v Praze zvýšily podle dat PCT meziročně o téměř 13 procent.

Plno ale hlásí také všechny typy hotelů. Letos v prvním pololetí dosáhla průměrná obsazenost hotelů v Praze téměř 71 procent. Narostla tak o dvě procenta oproti stejnému období loňského roku. Průměrná cena za pokoj vzrostla o dvě eura a dosáhla hodnoty více než 116 eur, zhruba 2 854 korun.

Protestující v Praze hřměli proti turistům. Hlavní město je jejich skanzen, tvrdí

Daří se měnit zvyky turistů, nabízet jiné cíle a náplň času a odklánět je přitom z přelidněného centra.

„Střed Prahy je stále lákadlem, ale turisté čím dál častěji míří do české metropole za špičkovou gastronomií, relaxem ve stylových hotelových spa nebo za hudebními a sportovními akcemi,“ uvedla mluvčí PCT Klára Janderová.

Turistická invaze

Druhý kvartál roku 2025 i první pololetí jako celek opět posunuly rekordy v celkové návštěvnosti za srovnatelná období. „Ve druhém čtvrtletí 2025 přijelo do Prahy 2,2 milionu hostů, meziročně o 4,4 procenta více,“ uvedla Martina Kuřitková z Oddělení informačních služeb pražské krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Při porovnání statistických dat od roku 2012 bylo podle předběžných výsledků v roce 2025 dosaženo nejvyšší návštěvnosti jak z hlediska počtu hostů za období druhého čtvrtletí, tak i celého prvního pololetí. Návštěvnost Prahy v jednotlivých měsících druhého čtvrtletí přesáhla 700 tisíc hostů.

Mezi zahraničními hosty tradičně převažují turisté z Německa, Polska, Spojených států či Slovenska. Z Asie jsou to Korejci. Podle absolutních čísel přibylo meziročně především Slováků, Britů a Američanů. Naopak letos podle statistik ubylo Švýcarů a Finů.

Metropole hrou

Praha před prázdninami představila v rámci reklamních kampaní jednu z novinek, digitální hru Playing Prague pro mobilní aplikace. Není ale jedinou akcí na podporu dobrého image. Praha spouštěla i marketingové kampaně s názvy Prague.eu a V Praze jako doma.

„V červnu jsme spustili vedle outdoorové kampaně i online verzi kampaně Enjoy respect Prague, jejíž součástí je desatero pro turisty. V něm žádáme návštěvníky, aby se k metropoli chovali s pokorou,“ uvedl František Cipro.

Praha plně ovládne Kongresové centrum, chce posilovat perspektivnější turistiku

Hlavní město sází také na jiné typy turistiky, například kongresovou. Loni jich v Praze proběhly více než čtyři tisícovky se zhruba 400 tisíci návštěvníky. Jde o finančně přínosnou záležitost. Navíc tento druh cestování posiluje také renomé hlavního města jako prémiové destinace.

Návštěvnost v Praze v uplynulém roce překročila hranici osmi milionů, tedy milion lidí nad červenou, sedmimilionovou linií. Ta vyznačuje hranici tzv. overturismu.

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

