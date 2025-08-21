Turismus v Praze láme rekordy, návštěvníci zároveň mění své zvyky

„Statistiky dokazují, že se do Prahy daří lákat sofistikovanou a bonitnější klientelu, na kterou cílí marketingové kampaně Prague City Tourism (PCT). Praha zůstává atraktivní i pro domácí klientelu. Počet Čechů, kteří objevují metropoli, se ustálil na pětině všech návštěvníků,“ uvedl náměstek primátora pro oblast kultury a cestovního ruchu Jiří Pospíšil (TOP 09).
Praha se dlouhodobě snaží přilákat náročnější turisty, kteří hledají i kvalitnější ubytování. „Z dat STR reportu, který monitoruje hotelový byznys, vidíme mimo jiné nárůst kapacit právě v luxusním segmentu,“ vysvětluje současný trend František Cipro, předseda představenstva PCT.
Žádanou klientelu do metropole přivážejí také nové letecké linky směřující na Letiště Václava Havla například z Toronta nebo Abú Dhabí. „Praha je tak totiž dostupnější pro bonitní zákazníky i ze vzdálenějších trhů,“ uvádějí odborníci.
Raději kvalitu s hvězdičkami
Špičkové pražské hotely byly v prvním pololetí roku obsazeny ze 62 procent. Průměrná cena ubytování v luxusních zařízeních činila přibližně 224 eur, čili 5 511 korun. Jedná se o nárůst přibližně o dvě eura za pokoj a noc. Kapacity top ubytování se v Praze zvýšily podle dat PCT meziročně o téměř 13 procent.
Plno ale hlásí také všechny typy hotelů. Letos v prvním pololetí dosáhla průměrná obsazenost hotelů v Praze téměř 71 procent. Narostla tak o dvě procenta oproti stejnému období loňského roku. Průměrná cena za pokoj vzrostla o dvě eura a dosáhla hodnoty více než 116 eur, zhruba 2 854 korun.
Daří se měnit zvyky turistů, nabízet jiné cíle a náplň času a odklánět je přitom z přelidněného centra.
„Střed Prahy je stále lákadlem, ale turisté čím dál častěji míří do české metropole za špičkovou gastronomií, relaxem ve stylových hotelových spa nebo za hudebními a sportovními akcemi,“ uvedla mluvčí PCT Klára Janderová.
Turistická invaze
Druhý kvartál roku 2025 i první pololetí jako celek opět posunuly rekordy v celkové návštěvnosti za srovnatelná období. „Ve druhém čtvrtletí 2025 přijelo do Prahy 2,2 milionu hostů, meziročně o 4,4 procenta více,“ uvedla Martina Kuřitková z Oddělení informačních služeb pražské krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Při porovnání statistických dat od roku 2012 bylo podle předběžných výsledků v roce 2025 dosaženo nejvyšší návštěvnosti jak z hlediska počtu hostů za období druhého čtvrtletí, tak i celého prvního pololetí. Návštěvnost Prahy v jednotlivých měsících druhého čtvrtletí přesáhla 700 tisíc hostů.
Mezi zahraničními hosty tradičně převažují turisté z Německa, Polska, Spojených států či Slovenska. Z Asie jsou to Korejci. Podle absolutních čísel přibylo meziročně především Slováků, Britů a Američanů. Naopak letos podle statistik ubylo Švýcarů a Finů.
Metropole hrou
Praha před prázdninami představila v rámci reklamních kampaní jednu z novinek, digitální hru Playing Prague pro mobilní aplikace. Není ale jedinou akcí na podporu dobrého image. Praha spouštěla i marketingové kampaně s názvy Prague.eu a V Praze jako doma.
„V červnu jsme spustili vedle outdoorové kampaně i online verzi kampaně Enjoy respect Prague, jejíž součástí je desatero pro turisty. V něm žádáme návštěvníky, aby se k metropoli chovali s pokorou,“ uvedl František Cipro.
Hlavní město sází také na jiné typy turistiky, například kongresovou. Loni jich v Praze proběhly více než čtyři tisícovky se zhruba 400 tisíci návštěvníky. Jde o finančně přínosnou záležitost. Navíc tento druh cestování posiluje také renomé hlavního města jako prémiové destinace.
Návštěvnost v Praze v uplynulém roce překročila hranici osmi milionů, tedy milion lidí nad červenou, sedmimilionovou linií. Ta vyznačuje hranici tzv. overturismu.