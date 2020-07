VIDEO: Vidíš, to je ten Hrad. Prahu vedle Čechů znovu objevují i cizinci

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„Vracejí se nám návštěvníci, samozřejmě ve velmi omezeném počtu, z německy mluvících zemí, z Francie a z okolních států,“ napsali redakci z městské organizace Prague City Tourism. A dodali, že přijíždějí spíš mladší páry a individuální návštěvníci.

To, že Pražané už nejsou v hlavním městě sami, potvrzují také hoteliéři, kteří začali přijímat rezervace vedle českých i od zahraničních turistů.

„Už pomalinku přijíždějí Němci, Poláci,“ říká Petr Bauer, ředitel sítě Bauer Hotel Group. „Odhadujeme, že o prázdninách budeme mít tak padesát procent české klientely a padesát procent z ciziny. Z poloviny našich zahraničních návštěvníků tvoří přibližně 35 procent Němci a zbylých 15 procent jsou Slovinci, Litevci, Rumuni, Poláci a Rakušané,“ dodává Bauer.

Podobnou skladbu zákazníků ubytovali ve svých zařízeních i jiné společnosti. „V současné chvíli jsou naši hosté hlavně Češi, Slováci a Němci. Na začátku července k nám zavítalo i pár Angličanů,“ komentuje situaci Babeta Schneiderová, ředitelka sítě hotelů BOHO CO.

Přestože se tedy někteří zahraniční turisté do Prahy vrátili, jejich množství podnikatele závislé na cestovním ruchu zdaleka nezachrání.

„V červnu jsme byli asi na dvaceti procentech toho, co jsme dělali minulý rok. Předpokládáme, že v červenci bychom se mohli dostat na 35 procent. Týden co týden to roste, ale zatím jen v řádu dvou až tří procent,“ říká Bauer.

Někteří podnikatelé ale nemají téměř žádné zákazníky. Špatně jsou na tom například společnosti, které nabízejí průvodcovské služby. „Je hrozně málo klientů. Dřív jsme byli plně zarezervovaní, stávalo se, že jsme museli nasadit druhý autobus. Nyní to skomírá,“ komentuje situaci Světlana Najavko, manažerka v Prague Sightseeing Tours. „Máme tak dvě procenta objednávek, než jsme měli před krizí,“ uvádí.

Česká cesta Prahou: Karlův most, Staromák a Hrad

Čeští turisté, kteří stále převládají, těmto firmám příliš nepomohou. Většinou jsou totiž schopni si Prahu projít po vlastní ose a jejich okruh má obvykle tři stálice - Pražský hrad, Karlův most a Staroměstské náměstí.

„My po Praze chodíme hlavně na místa, která se nám líbí, a to opravdu pokaždé. Jsme tady tak čtyřikrát ročně,“ říká turistka Bronislava z Jablunkova v Moravskoslezském kraji uprostřed Staroměstského náměstí.

A hned poté potvrzuje aspoň z části i tezi o osvědčené trojici míst. V plánu totiž mají s vnukem Samuelem ještě šlapadla na Vltavě a Karlův most. Občas někdo zmíní zoo nebo botanickou zahradu. Výjimečně pak Petřín, či celou Malou Stranu.

I na osvědčených místech ale mohou čekat nová překvapení. „Vylezli jsme dneska poprvé na Staroměstskou věž a jsme z toho úplně paf. Teď přemýšlíme, kam půjdeme dál, protože tohle překonat nebude jednoduché,“ zmiňuje Martin Mimra z Žamberka, který do Prahy dorazil s kolegy.

A zmiňuje také to, že méně turistů znamená třeba i to, že se mohou dívat na zdobné fasády pražských domů bez toho, aby do nich někdo strkal.

„Prázdná Praha“ ostatně láká většinu oslovených turistů. Je ale otázkou, jak dlouho jí to ještě vydrží.

A na novou podobu turistické klientely si začali zvykat už i na Karlově mostě.

„Slyšíme tady teď většinou víc než cizí jazyky různé české dialekty - ať už ostravské krátké zobáky, nebo třeba jihomoravštinu,“ říká Roman Kotrč ze Sdružení výtvarníků Karlova mostu, kteří se na něm mimo jiné starají o bezpečnost.

Baví ho navíc bezprostřední reakce domácích turistů. „Když je třeba slyším říkat ‚Vidíš, to je Hrad tohleto,‘ tak se i usmívám a občas jim podávám i nějaké ty informace,“ usmívá se Kotrč.