Léto plní pražské hotely. Turisté si s rezervací dávají načas

„Zákazníci jsou mnohem flexibilnější, vyčkávají na vývoj počasí i aktuální cenové nabídky. Přesto se obsazenost našich hotelů nejen v Praze vyvíjí velmi slibně a na srovnatelné, ne-li lepší úrovni než loni,“ uvedl Robert Sekera, majitel hotelové skupiny RS Group.
|
Koncentrace turistů jako ve Středomoří. Jak Praha začíná bojovat s overturismem
Obsazenost v této společnosti se loni v létě podle něj pohybovala mezi 77 až 93 procenty. Hoteloví klienti mění podle podnikatelů návyky. V Praze převažují kratší víkendové pobyty, přesto se i zde meziročně průměrná délka pobytu zkrátila přibližně o jednu noc.
To však nemá citelný dopad na útraty. „Průměrná cena za pokoj nám meziročně sice roste, ale tento růst není tažen snahou kompenzovat vyšší náklady. Je to výsledek naší sofistikované práce s trhem,“ dodal Sekera.
Návštěvníci si dávají v probíhající sezoně nově s rezervací načas. „Rezervační okno se totiž výrazně zkracuje. Nejvýraznější část hostů dnes ubytování rezervuje pouhý jeden až sedm dní před plánovaným příjezdem,“ dodal Sekera.
|
Cestovní ruch pod dohledem. Data z platebních karet ukážou chování turistů
Že se návyky mění, potvrzují další odborníci z oboru. „Tím, že cílíme na českou klientelu, hosté se rozhodují na poslední chvíli, přijíždějí například na prodloužené víkendy. Ty obsazujeme takřka na 100 procent. Proto nás moc netrápí kalendářní data, s vysokou obsazeností počítáme celoročně a podle toho ladíme ceny,“ vysvětlila Markéta Hedejová, jež řídí největší hotely skupiny Czech Inn Hotels.
Zatímco v letech 2024 a 2025 představovala hlavní problém hoteliérů inflace a strmě rostoucí ceny energií či lidské práce, letošní léto přináší v této oblasti stabilitu. Náklady se podle expertů ustálily, což hoteliérům uvolňuje ruce.
Utrácet za lepší
Pražská hotelová sezona
Zdroj: PCT, ČSÚ, RS Group
Příjezdová turistika podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) za letošní první kvartál láme rekordy. Za první čtvrtletí do Prahy dorazilo 1,7 milionu turistů, 77 procent zahraničních.
„V porovnání prvních čtvrtletí od roku 2012 do současnosti bylo v roce 2026 dosaženo nejvyšších hodnot počtu hostů i počtu přenocování v patnáctileté časové řadě,“ uvedla Martina Kuřitková z Oddělení informačních služeb pražské Krajské správy ČSÚ.
Příjmy z turismu podle aktuálních dat vzrostly v uplynulém roce na téměř miliardu korun při návštěvě 8,2 milionu turistů.
Jde o peníze vybrané z pobytového poplatku. Ten od roku 2022 dosahuje 50 korun. V evropském porovnání je to však pořád nízká suma, například v Amsterdamu tento poplatek činí 20 eur (přibližně 485 korun, pozn. red.).
„Představa by byla taková, dejme strop pro celou ČR třeba 200 korun a Praha si vybere částku, kterou bude chtít,“ uvedl Tomáš Slabihoudek, radní pro kulturu a cestovní ruch. Kdyby poplatek činil alespoň 100 korun, příjem města by mohl dosahovat okolo dvou miliard korun.
Kultivovat a rozptylovat
Stát se prémiovou metropolí, na to Praha tlačí již pět let a rozjela řadu akcí. Movitější a kultivovanější klientela hledá kvalitnější zážitky, než nabízel model turistky v 90. letech.
Zdravější mix cestovatelů usnadňuje i život rezidentům. Letos na jaře vedení města a jeho společnost Prague City Tourism (PCT) pro tento typ návštěvníků například představily novou kampaň, jež Prahu prezentuje jako literární baštu střední Evropy.
Snaha je podle představitelů města úspěšná. Znát je to prý na tom, že roste poptávka po kvalitním a přiměřeně dražším ubytování v pětihvězdičkových hotelech. „Ubytovávají se v nich dvě třetiny návštěvníků,“ uvedla Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva PCT.
|
Prahu nejvíc navštěvují Češi, Němci a Američané. Přibývá Izraelců i Číňanů
Daří se i nadále například přesměrovávat návštěvníky z klasických přetížených turistických cílů v nejužším historickém jádru památkové rezervace na neméně zajímavá, ale méně „osahaná místa“.
Podíl návštěvnosti top 3 cílů, jako je třeba Staroměstské náměstí, klesl podle údajů PCT mezi lety 2019 a 2025 takřka o čtvrtinu.