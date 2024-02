Co když zastaví metro mezi stanicemi? Uvázlí cestující v tunelu chtějí mít jasno

„Zastavení do jedné minuty je běžné, při delším než minutu by měl strojvedoucí informovat o důvodu stání a při větší mimořádnosti, jako je například nepojízdná souprava ve stanici před vámi, si strojvedoucí přechází na druhou stranu a odveze soupravu zpátky do stanice, odkud vyjel,“ objasňuje s tím, že podobně probíhá i případná evakuace cestujících – návratem do stanice. „Stání v tunelu s lidmi déle než deset minut je vzácné, přestože stát se to může,“ připouští.