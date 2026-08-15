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Tunelem Blanka projíždí nově autobusová linka. Spojí Čimice s Dejvicemi

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  16:14
Po více než dekádě čekání se cestující o víkendu konečně dočkali tunelbusové linky 145. Autobusy projíždějící tunelem Blanka nyní propojují Dejvice a Sídliště Čimice. Trasa vedoucí přes Hradčanskou a Kobylisy by v dopravní špičce měla trvat zhruba 30 minut.

Autobusy, které vyjely v sobotu ráno, zatím jezdí včas vzhledem ke klidnějšímu prázdninovému provozu. „Během pracovních dnů se dá očekávat zpoždění, ale doufáme, že nebudou nijak zásadní,“ popsal náměstek ředitele Ropidu Martin Šubrt.

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Podle Ropidu dostala linka speciální péči. Opatření je celá řada, k přehlednosti mají například pomoci informační tabule. Ty mají cestujícím pomoci v případě, že by v tunelu Blanka došlo k nehodě či požáru. „Řidiči, kteří trasu pojedou, prošli speciálním školením. Vědí, co mají dělat v případě, že by k takové situaci došlo,“ doplnil dopravní referent Ropidu Jiří Štěpán.

Pro zajištění průjezdnosti mají autobusy vyhrazené pruhy, případně využívají tramvajové koleje při nájezdu z Dejvic. Díky nim mohou vjet do Blanky a nečekat na křižovatce Svatovítské a Milady Horákové. Nejrizikovějším místem celé trasy je podle Štěpána vstup do tunelu Blanka směrem do Dejvic.

Praha 8 chce další zastávky

Původně chtěla Praha 8, aby linka 145 končila v Bohnicích, které mají více obyvatel. „Bohnice jsou ale už příliš vytížené. Proto jsme vybrali Čimice, které mají dostatečnou kapacitu na odstavení autobusů,“ vysvětlil Štěpán.

Radnice také požaduje, aby autobusy zastavovaly i v Holešovičkách. „Nejzásadnější je pro nás zastávka Kuchyňka. Jsou tu sídla univerzit a kolejí,“ sdělil radní Prahy 8 pro dopravu Martin Jedlička.

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O zavedení této zastávky radnice stále jedná. O jejím případném zavedení se podle Ropidu rozhodne až poté, co se ukáže, zda bude provoz dostatečně plynulý i po skončení prázdnin.

Tunel Blanka se otevřel v roce 2015. Magistrát chtěl linku zprovoznit už v roce 2018, termín se ale musel odložit kvůli nedostatku řidičů. Dříve byl problém také s nedostatkem autobusů.

Linka pojede každý den od 5:00 do 23:00.

Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém komplexu Blanka. Pravidelný provoz mezi Kobylisy a Dejvicemi má začít ve druhé polovině letních prázdnin.
Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém komplexu Blanka. Pravidelný provoz mezi Kobylisy a Dejvicemi má začít ve druhé polovině letních prázdnin.
Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém komplexu Blanka. Pravidelný provoz mezi Kobylisy a Dejvicemi má začít ve druhé polovině letních prázdnin.
Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém komplexu Blanka. Pravidelný provoz mezi Kobylisy a Dejvicemi má začít ve druhé polovině letních prázdnin.
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