Praha dostane další turecké trolejbusy, nahradí tři autobusové linky

Příští rok je podnik nasadí na elektrifikovanou linku nynější 137, kde budou jezdit pod číslem 52, na linku 131 jako číslo 51 a na současnou 176, kde pojedou jako číslo 53.

Turecká společnost vyhrála tendr na dodávku až 70 nízkopodlažních trolejbusů DPP za 1,099 miliardy korun bez DPH. Podnik s ní uzavřel pětiletou rámcovou smlouvu.

Bozankaya SNG T12 v číslech: Délka vozidla: 12 150 mm

Šířka vozidla: 2 550 mm

Výška vozidla se staženými sběrači: 3 500 mm

Nejvyšší přípustná hmotnost: 19 000 kg

Maximální rychlost: 70 km/h

Počet dveří pro nástup a výstup: 3

Nástupní výška hrany dveří: 320 mm

Celkový počet sedadel pro cestující: 32 (z toho 2 sklopná)

Kapacita cestujících: 82 (při 5 os/m2)

Podle technických specifikací mají být dodány bateriové trolejbusy Bozankaya SNG 12T. Budou plně nízkopodlažní, dvounápravové a se třemi dvoukřídlými dveřmi. Trolejbusy by měly mít 32 míst na sezení, kapacita se stojícími by měla stoupnout na 82 cestujících.

Firma má vozidla dodat do roka. Prvních sedm trolejbusů DPP z této rámcové smlouvy objednal letos v únoru. Součástí nákupu je podle podniku také sada hardware a software pro diagnostiku závad trolejbusů.

Domovskou garáží objednaných vozidel budou Řepy, uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková. Podnik nyní připravuje infrastrukturu pro elektrifikaci autobusové linky číslo 137, do provozu by měla být podle Řehkové uvedena v dubnu příští rok.

„Na zhotovitele stavby infrastruktury pro elektrifikaci autobusových linek číslo 131 a 176 DPP na konci loňského roku vypsal veřejné zakázky. Jejich dokončení předpokládá letos v dubnu, zahájení staveb pak v květnu,“ dodala Řehková.

V Praze jezdí v tuto chvíli dvě trolejbusové linky, a to na letiště a z Palmovky do Miškovic. Dále je v plánu kromě zmíněných linek například zavedení trolejbusů namísto autobusové linky 191, která jezdí z Na Knížecí na letiště, 201 z Nádraží Holešovice na Černý Most nebo linky 134 mezi Dvorci a Podolskou vodárnou.

Trolejbusy vyjely poprvé do pražských ulic v srpnu 1936. První linka vedla z tramvajové vozovny Střešovice přes Ořechovku a Hanspaulku ke kostelu svatého Matěje nedaleko Šárky. Poslední linka před loňským obnovením provozu jezdila na Strahov a provoz ukončila na podzim roku 1972.