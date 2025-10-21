Investice za 190 milionů. Praha dokončila protipovodňový uzávěr trojského kanálu

Autor: ,
  17:39
Pražská vodohospodářská společnost (PVS), kterou vlastní hlavní město Praha, dokončila stavbu protipovodňového uzávěru trojského kanálu v souvislosti s výstavbou nové linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Vybudování uzávěru vyšlo na 190 milionů korun bez DPH. Novinářům to v úterý při plavbě kanálem řekli zástupci PVS, pražského magistrátu a Povodí Vltavy.
Fotogalerie3

Nový protipovodňový uzávěr trojského kanálu. (21. října 2025) | foto: ČTK

Nový uzávěr je součástí protipovodňových opatření, která byla nutná kvůli výstavbě nové linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. V modernizaci čistírny městská společnost pokračuje.

Nová linka Ústřední čistírny za 7,3 miliardy korun začala fungovat v roce 2018 a její stavbou se změnily odtokové poměry na Vltavě, což bylo nutné pro případ povodní kompenzovat. Povodňový průtok je nyní potřeba částečně provést trojským plavebním kanálem a plavebními komorami Podbaba.

Miliardový projekt má proměnit splašky v energii, která ohřeje třetinu Prahy

Nový uzávěr podle ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly umožní v případě nutnosti nechat velkou vodu protéct a následně po opadnutí kanál bezpečně uzavřít a vypustit, což umožní revizi komor nebo jejich vyčištění od nánosů.

Nový protipovodňový uzávěr trojského kanálu (21. října 2025).

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Projekt navazuje na dlouhodobý systém opatření, která chrání Prahu před povodněmi,“ uvedl radní města Michal Hroza (TOP 09).

Stavba uzávěru začala předloni v prosinci a podle ředitele PVS Pavla Válka byla dokončena v termínu na konci letošního září. Kanálem nebylo možné plout od listopadu loňského do dubna letošního roku.

Modernizace čistírny pokračuje

PVS bude také pokračovat v modernizaci Ústřední čistírny, firma podle Válka plánuje v listopadu předat staveniště k výstavbě takzvaných nátokových labyrintů na levém břehu Vltavy, které mají vyjít na asi 770 milionů korun.

Ústřední čistírna odpadních vod

Čistírna na Císařském ostrově slouží od roku 1966. V 80. a 90. letech byla rekonstruována, přičemž se navýšila její kapacita.

Provoz čistírny má na starosti firma Pražské vodovody a kanalizace, která si od PVS do roku 2028 pronajímá vodohospodářskou síť v metropoli.

Jejím většinovým vlastníkem je francouzská Veolia a menšinovým Praha. Po konci smlouvy město plánuje odkoupit zbylý podíl a firmu stoprocentně ovládnout.

Velkou investicí za miliardy korun bude rekonstrukce původní vodní linky čistírny, ke které nyní PVS vybírá dodavatele. Válek uvedl, že smlouvu by firma mohla uzavřít do konce roku.

Následně bude nutné linku odstavit, což potrvá sedm až devět měsíců. Na to naváže samotná čtyři roky trvající rekonstrukce. Veškeré čištění odpadních vod v té době zajistí nová linka.

Kromě toho firma podle Válka připravuje také koncepci takzvaného kalového hospodářství, což je nakládání s kaly vzniklými procesem čištění. Jasno o dalším postupu by mohlo být začátkem příštího roku, poté firma začne s projektovou přípravou další fáze modernizace.

Vstoupit do diskuse

Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Nejčtenější

Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt

Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody

Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...

VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?

Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

Mobily musejí být zamčené ve skříňkách. Ve školách už kvůli nim volali i policii

Premium

Přibývá škol, které telefony zakazují, některé ale volí cestu tolerance. Na soukromé obchodní škole Digital Academy v Kutné Hoře mají studenti jasno, co s mobilem před každou hodinou...

21. října 2025

Po srážce s autobusem vykolejila v Praze tramvaj. Hasiči evakuovali 50 cestujících

V pražské Vinohradské ulici u Olšanských hřbitovů se v úterý odpoledne srazila tramvaj s autobusem městské hromadné dopravy. Drobná poranění v obličeji utrpěl řidič autobusu, nikdo z cestujících...

21. října 2025  16:42,  aktualizováno  17:57

Investice za 190 milionů. Praha dokončila protipovodňový uzávěr trojského kanálu

Pražská vodohospodářská společnost (PVS), kterou vlastní hlavní město Praha, dokončila stavbu protipovodňového uzávěru trojského kanálu v souvislosti s výstavbou nové linky Ústřední čistírny...

21. října 2025  17:39

Dodávka přejela do protisměru a srazila se s kamionem, její řidič zemřel

Na silnici I/7 u obce Kvílice na Kladensku narazila v úterý dopoledne dodávka do nákladního auta, její řidič nehodu nepřežil. Šofér nákladního auta je vážně zraněný. Silnice byla dočasně uzavřená, na...

21. října 2025  10:16,  aktualizováno  15:14

Křížové věže a zahrada filozofů. Srdce Rohanu vytvoří architekt Ground Zero

Kvartet „květinových“ věží Sekyra Flowers v centrální části brownfieldu v pražském východním Karlíně ponese podpis architekta Daniela Libeskinda. Jde o součást projektu developera Sekyra Group, v...

21. října 2025

Pražské byty jsou stejně drahé jako v Berlíně, Vídni nebo Madridu, zjistila analýza

Ceny bytů v Praze byly v polovině letošního roku vyšší nebo srovnatelné s cenami bytů v Berlíně, Vídni nebo Madridu. Průměrná nabídková cena za metr čtvereční činila v přepočtu necelých 140 000...

21. října 2025  12:56

Vlak u Českého Brodu srazil dítě. Zraněním na místě podlehlo

Tragický incident se v pondělí večer udál u Českého Brodu. Osobní vlak tam z dosud nezjištěných příčin srazil nezletilého člověka, který na místě zraněním z nehody podlehl. Okolnosti úmrtí dítěte...

21. října 2025  7:38,  aktualizováno  8:29

Lidé na Přerovsku viděli medvědici s mládětem. Poplašná zpráva, říkají ochránci

Lidé z malé vesničky nedaleko Hranic na Přerovsku jsou přesvědčeni, že v září u nich zahlédli medvědici s mládětem. Dívky, jež ji viděly kousek od obce, i další svědek, který tam poté zajistil stopy...

21. října 2025  5:28

Benda končí v čele pražské ODS. Novou předsedkyní se stala Udženija

Pražskou ODS nově vede náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija. Delegáti ji v pondělí večer zvolili předsedkyní na regionálním sněmu ODS. Po čtyřech...

20. října 2025  20:47

Tragická nehoda u Slaného. Při čelním střetu náklaďáků zemřel řidič

V pondělí odpoledne na silnici I/7 u Slaného na Kladensku bourala dvě nákladní auta. Čelní srážku nepřežil jeden člověk, další dva převezli ve vážném stavu do nemocnice. Silnice byla téměř šest hodin...

20. října 2025  15:32,  aktualizováno  19:20

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Na Palmovce skočila pod metro žena, střet nepřežila. Část linky B stála

Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most byl dočasně přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena, která při střetu zemřela. Na místě zasahovaly...

20. října 2025  17:51,  aktualizováno  19:18

Manévry na Příbramsku. Ztratil se pětiletý chlapec, prarodičům zmizel z dohledu

Středočeští policisté dnes v podvečer pátrali po pětiletém chlapci, který se v pondělí kolem 15. hodiny ztratil z dohledu svým prarodičům v Krásné Hoře nad Vltavou na Příbramsku. Hledaly ho desítky...

20. října 2025  18:28,  aktualizováno  18:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.