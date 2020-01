Nová Trojská lávka odolá tisícileté vodě, při povodních sklopí zábradlí

Vyrobí ji ve firmě MCE Slaný, která je v roli subdodavatele a má zkušenosti s výrobou mostních konstrukcí nejen po Evropě, ale i na jiných kontinentech. Hodnota zakázky je téměř 130 milionů korun.



Lávka nahradí původní betonový přechod pro pěší spojující Tróju s Císařským ostrovem. Ten se zřítil počátkem prosince 2017. Při události byli zraněni čtyři lidé. Lávka pak byla dočasně nahrazena přívozem. Původně zvažovaná varianta pontonového mostu se ukázala jako nereálná. Podle zákona jej lze postavit jen v případě živelných katastrof.

Konstrukce bude z oceli

Nová lávka bude mít ocelový základ a vydržet by v Praze měla minimálně příštích sto let. „Vyrobíme a smontujeme kompletní ocelovou část lávky o celkové váze přesahující 300 tun. Délka lávky přesáhne 250 metrů. Smlouvu jsme uzavřeli loni v říjnu. Ihned poté jsme zahájili práce na výkresové dokumentaci,“ řekl MF DNES jednatel společnosti MCE Slaný Igor Chorovský.

Dokumentace je nyní hotová. Ve Slaném také v minulých dnech dokončili montáž dva a půl metru dlouhého modelu části lávky v její možné finální podobě. Prototyp si během kontrolního dne prohlédli zástupci pražského magistrátu, generálního dodavatele či technici oddělení správy mostů pražské Technické správy komunikací, jakožto budoucí správci nového přechodu. Tento zkušební model se však v konstrukci neobjeví.

Model lávky hodnotil také náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr. „Když jsme vypisovali veřejnou zakázku, jednou z podmínek bylo, abychom mohli takovou demo verzi za investora zkontrolovat a poté odsouhlasit a doladit detaily se zhotovitelem. Hovořili jsme například o speciálních matkách, které vandalové nebudou moci odšroubovat, nebo finálních barevných odstínech,“ konstatoval Scheinherr na konci kontrolního dne. „Vzhledem k tomu, že zadavatelé zakázky neměli žádné výrazné výhrady, zahájení výroby už nyní nic nebrání v cestě a zakázku je možné realizovat,“ doplnil jednatel Igor Chorovský.

Využijí i exotické dřevo

Základem lávky bude zmíněná ocelová konstrukce, jednoduchá na údržbu a dobře kontrolovatelná i z hlediska bezpečnosti. Hlavním nosným prvkem bude trubka o průměru 900 milimetrů. Případné stopy koroze tak bude možné pravidelně sledovat i v jejích útrobách.



Lávka bude stát v záplavové oblasti Císařského ostrova. „Vzhledem k tomu se části zábradlí budou nacházet pod úrovní hladiny tisícileté vody. Lze je proto v případě povodní sklopit, aby netvořily v proudu překážku a nevznikla hrozba stržení celé lávky,“ popsal některé detaily Chorovský.

Velmi zajímavou částí je samotná mostovka lávky. „Pro její povrch jsme vybrali tropické exotické dřevo azobe. Řadí se mezi jednu z nejtrvanlivějších dřevin na světě, co do odolnosti proti vodě a vlhku, plísním, hnilobě, škůdcům i ohni. Je považováno za prakticky nezničitelné dřevo,“ řekl Adam Scheinherr.

Mostovka je podle jeho slov určena především pro pěší a cyklisty, zvládne však i přejezd vozidel do hmotnosti 3,5 tuny složek integrovaného záchranného systému, tedy hasičů, policistů nebo záchranné služby. „V zábradlí bude zabudované teplé žluté světlo. Při jeho výběru jsme mysleli především na ptáky a hmyz,“ doplnil Scheinherr.

Hotovo v polovině září

Lávku začnou zaměstnanci MCE Slaný vyrábět na přelomu ledna a února. První na řadu přijdou ocelové části nosných pilířů. Přímo v Troji budou osazeny v polovině dubna letošního roku.

„Hned potom začneme vozit do té doby už zhotovené segmenty lávky, a to na trojskou stranu. Zde smontujeme hlavní oblouk spojující krajní pilíře přes tok Vltavy. Potom se přestěhujeme na Císařský ostrov, kde smontujeme zbývající části lávky,“ popsal stavební scénář jednatel slánské firmy.

Kompletní montáž, usazení lávky a její předání k užívaní obyvatelům a návštěvníkům metropole Praha plánuje na polovinu září.

Trojská lávka není jedinou mostní konstrukcí, která ve Slaném nyní vzniká. Postupně tam dokončují například most přes Dunaj do rakouského Lince. Firma má dále uzavřený kontrakt na bezmála kilometrový most na Srí Lance. Hodnota této zakázky je 50 milionů eur. Slánští mají postavit i mosty v Laosu a Barmě a vyjednávají výrobu padesáti mostů v africké Ghaně s možností opce na další. Mosty ze Slaného spojují slovenské Komárno s maďarským Komárom, klenou se přes zimní přístav ve Vídni, vyrobili zde bratislavský most Apollo, v Praze Lochovský nebo Trojský most (spolu s Metrostavem), který roku 2015 získal cenu v soutěži The European Steel Design Awards.