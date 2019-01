Po třiceti letech od revoluce má Praha více stanic i moderní vozový park

Ze Švermovy až na Kosmonautů. I tak se cestující metrem ještě před třiceti lety vzájemně informovali, kam že to vlastně jedou. Řada stanic totiž měla za minulého režimu názvy poplatné tehdejší době. Dnes by sice Pražané dojeli z Jinonic na Háje, ale vlastně by přijeli na stejná místa.