VIDEO: Pomoz mi nezabíjet. Speciální tramvaj v Praze varuje chodce

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Dopravní podnik při představení tramvaje předvedl také ukázkové střety tramvají s figurínami.

„Už jsme v minulosti využili všechny běžné prostředky, jak na to (srážky tramvají s chodci, pozn. red.) upozornit, například v novinách nebo nějakými výlepy v tramvaji. A bohužel i přesto v loňském roce došlo k obrovskému nárůstu usmrcených osob,“ vyjádřil se radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) s tím, že tramvají chce magistrát společně s dopravním podnikem (DPP) na tento problém upozorňovat.

Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda lidé často zapomínají na to, že tramvaj má na přechodu přednost a není to u ní jako s automobilem. V dalším případě lidé vstupují přímo před rozjíždějící se tramvaj.

„Často z nepozornosti - pohled do mobilu, sluchátka a celkově nepozornost. Dále chodci vstupují do kolejiště tam, kde nemají - za tramvají. Tam jsou pak těžké střety s protijedoucí tramvají. Takové nehody byly v loňském roce právě třeba v blízkosti I. P. Pavlova,“ řekl Neřold a připomněl tak nehodu, při které zemřeli dva chodci po srážce s tramvají.



Šokující a kontroverzní tramvaj

Nová polepená tramvaj dopravního podniku je v mnoha ohledech až děsivá a má na první pohled upoutat pozornost.

„Ta tramvaj je podle mě šokující v tom, že jsou tam siluety těch poražených lidí nebo lidí, kteří po srážce s tramvají nedopadli dobře. A kontroverznější jsou i slogany, které jsme použili na čele tramvaje a na jejím konci,“ vyjádřil se ředitel DPP Petr Witowski.

Na obou vozech tramvaje je lebka a podle Witowského je to méně konzervativní kampaň, než klasicky DPP používá. Na konci je k vidění nápis „Pomoz mi nezabíjet.“

V rámci středečního představení nové tramvaje byly i zkoušky srážek s chodcem a jejich demonstrace laické veřejnosti. Cílem bylo ukázat, jaké následky může mít střet s tramvají při rychlostech 20 a 40 km/h.

„Z ulice nebo z chodníku to, co se děje vně tramvaje, vypadá úplně jinak, než co se děje uvnitř tramvaje. Je důležité, aby bylo zprostředkování lidem i to, co ten řidič tramvaje zažívá v okamžiku střetu, jaká šoková reakce je mu uštědřena a jak se s tím vyrovnává,“ řekl vedoucí odboru Technické kontroly DPP Martin Doubek.

„Další aspekt při srážce s chodce je, že řidič na to reaguje nouzovým brzděním, kdy může dojít k upadnutí cestujících ve voze. Tyto všechny aspekty by měly chodci zohlednit a dbát na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních,“ dodal.