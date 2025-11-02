Svezete se novou tramvají? Praha je všechny posílá do ostrého provozu

  9:18
Pražané a návštěvníci hlavního města se budou moci poprvé svézt novou tramvají v pravidelném provozu. A to už v pondělí, kdy Dopravní podnik nasadí do ostrého provozu postupně všech sedm vozů Škoda ForCity Plus 52T, které má. A to na jedné lince.
Prvních sedm nových tramvají Škoda ForCity Plus 52T v hloubětínské vozovně. (2025)

Vozy Škoda ForCity Plus 52T se do ostrého provozu dostanou v pondělí 3. listopadu.

Dopravní podnik (DPP) je z nové vozovny Hloubětín pošle na linku 12 z Lehovce na Sídliště Barrandov, kde budou jezdit. Postupně v tento den na trať vyjede všech sedm vozů, které podnik vlastní a které otestoval.

Prostornější, s koženkovými sedačkami. Svezli jsme se novou pražskou tramvají

Do konce roku plánuje postupně zařadit všech 20 tramvají z první objednávky. Jejich dodání má být dokončeno začátkem prosince. Nasazeny pak budou i na jiných linkách vypravovaných vozovnou Hloubětín.

První vozy se dosud jen testovaly, v uplynulých měsících najely v pražských ulicích předepsaných 20 tisíc kilometrů. Cestující vozila jediná.

„Drážním úřadem byly vystaveny průkazy způsobilosti pro prvních sedm tramvají Tyto vozy si DPP od výrobce Škoda Group převzal do svého majetku a mohou tak být vypraveny do pravidelného provozu s cestujícími,“ uvedl mluvčí Dopravního podniku Daniel Šabík.

Podnik podepsal smlouvu na dodávku až 200 nových tramvají za 16,6 miliardy korun koncem roku 2023, dodávky budou postupné. Letos DPP převezme prvních 20 tramvají, příští rok dalších 20. Na zbytek může využít opci.

Kapacita vozu 52T o délce 32 metrů a šířce 2,5 metru je 243 lidí, z toho je 173 míst k stání. Ve srovnání s předchozími tramvajemi 15T je kapacita nových vozů větší téměř o 16 procent.

Z technologických inovací nebudou těžit pouze pasažéři, ale i další účastníci provozu. Tramvaj má totiž moderní protikolizní systém. Ten umí využívat kamery a mapy uložené v paměti, díky čemuž si tramvaj dokáže vytvářet virtuální jízdní tunel, ve kterém umí detekovat překážky s přesností na deset centimetrů. Následně varuje řidiče a aktivuje nouzovou brzdu.

Nejvyšší provozní rychlost je 70 kilometrů za hodinu. Konstrukce vozu je na míru vytvořená pro Prahu, a proto umožní průjezdy i úzkými a zahnutými profily tratě. Cena jedné tramvaje je 82,5 milionu korun bez DPH, nových typů tramvají se metropole dočká po téměř 20 letech.

