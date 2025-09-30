U Národního divadla se srazily dvě tramvaje. Provoz v centru stojí

K dopravní nehodě dvou tramvají došlo v úterý podvečer u Národního divadla v Praze. Podle informací z místa tramvaj číslo 18 vjela do nesprávného směru a narazila do jiného vozu. Oba vlaky po střetu vykolejily.
Na místě zasahují hasiči, policisté i pracovníci dopravního podniku, kteří odklízejí následky srážky a zajišťují vyproštění souprav zpět na koleje.
„Kvůli nehodě je přerušen provoz tramvají v centru města. Linky číslo 2, 9, 18, 22 a 23 jsou vedeny odklonem, cestující musí počítat se zpožděními a nutností využít náhradní trasu,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Dopravní podnik předpokládá, že provoz bude plně obnoven zhruba kolem 20. hodiny.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz