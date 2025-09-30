U Národního divadla se srazily dvě tramvaje. Provoz v centru stojí

Autor:
  18:41
V úterý podvečer se u pražského Národního divadla srazily dvě tramvaje a obě vykolejily. Na místě zasahují záchranné složky, probíhá vyšetřování nehody a odklízení škod. Provoz v centru města stojí, několik linek je odkloněno.
V centru Prahy u Národního divadla došlo k nehodě dvou tramvají (30. září 2025)

K dopravní nehodě dvou tramvají došlo v úterý podvečer u Národního divadla v Praze. Podle informací z místa tramvaj číslo 18 vjela do nesprávného směru a narazila do jiného vozu. Oba vlaky po střetu vykolejily.

Na místě zasahují hasiči, policisté i pracovníci dopravního podniku, kteří odklízejí následky srážky a zajišťují vyproštění souprav zpět na koleje.

„Kvůli nehodě je přerušen provoz tramvají v centru města. Linky číslo 2, 9, 18, 22 a 23 jsou vedeny odklonem, cestující musí počítat se zpožděními a nutností využít náhradní trasu,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Dopravní podnik předpokládá, že provoz bude plně obnoven zhruba kolem 20. hodiny.

