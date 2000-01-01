náhledy
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s komentářem Ropidu podívat na aktuální postup prací této významné dopravní stavby. „Potenciální tramvaj by se obouchala o několik řad stavebních ohrad, trať by pod ní v jednom úseku krapet zabředla do nezatuhlého betonu a hlavně jí tam chybí trolej,“ uvedl Ropid.
Autor: PID
Přestože podstatnou část náměstí ještě zakrývají ploty, kolemjdoucí už mohou přece jen zahlédnout části dokončující stavby.
Autor: PID
Prostor ve středu Václavského náměstí se už začíná pomalu rýsovat. Dokončují se budoucí dopravní koridory, na které bude následně možné převést dopravu ze současných tras.
Autor: PID
Dělníci finišují i s posledním nehotovým úsekem kolejí. Propojen byl sice již v minulých dnech, teď však proběhla betonáž základové desky.
Autor: PID
Uprostřed náměstí, přímo mezi zastávkami, vznikl nový vstup do stanice metra Můstek.
Autor: PID
Na místě jsou připravené i sloupy a nástavce s lampami, které budou stát v linii nového stromořadí. Trolej budou podle PID držet pomocí výložníků - mezi koněm a dolní křižovatkou tak nebudou natažená příčná lana.
Autor: PID
Budoucí tramvajová zastávka Václavské náměstí vznikne, aby v uzlu zastavily i tramvaje jedoucí od ulice Jindřišská směrem k Muzeu.
Autor: PID
Mezi ulicemi Vodičkova a Jindřišská se provoz obnovil už v minulých dnech. Po dobu výluky pražský dopravní podnik opravil koleje a postavil napojení na plánovanou tramvajovou trať, která povede horní částí náměstí.
Autor: PID
Nová alej stromů začíná se zastávkou tramvaje. Prostor navíc zde dostali chodci. Staré sloupy veřejného osvětlení předtím stály na samém okraji původního chodníku.
Autor: PID
Pod ulicí Opletalova jako první vznikly tramvajové pásy, následně střed náměstí a chodníky za původní alejí. Dodělává se poslední část. Z parkoviště a širokých pruhů pro auta se stane širší chodník, druhá alej a podélná parkovací stání.
Autor: PID
Rozšířený obrubník za nejbližší směrovací deskou prozrazuje, kde přesně bude tramvajová zastávka Muzeum.
Autor: PID
Pod ní začíná poslední položený kolejový úsek.
Autor: PID
Dokončuje se i část mezi kolejí a domy před křižovatkou s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí. Tramvaje zde budou v budoucnu odbočovat do obou směrů.
Autor: PID
„O tom, jak bude hotové náměstí vypadat, si můžeme udělat nejlepší představu kolem koně,“ dodává Ropid. Vybuduje se větší prostor pro pěší, tramvajová a automobilová doprava se sjednotí do dvou sdružených koridorů, z nichž každý bude sloužit jednomu směru.
Autor: PID
Pražané mohli před nedávnem po 46 letech spatřit také tramvaj, která podél Národního muzea mířila na Václavské náměstí. Zatím ještě byla nucena zastavit.
Autor: Roman Hloch, Metro.cz
„Když se někde objeví „pomeranč“, je to jasný signál, že se na daném místě už brzy svezete běžnou linkou,“ uvedl tehdy dopravní podnik na sociálních sítích. Regulérně tudy směrem na Václavské náměstí a dál do centra metropole projedou tramvaje příští rok v létě.
Autor: Roman Hloch, Metro.cz