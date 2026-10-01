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Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo
Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...
S gentlemany vyrazil na vyjížďku prezident Pavel. Pražské místo srazu bylo tajné
Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského...
Po rekonstrukci za miliardy ožívá Průmyslový palác. Zcela nové je levé křídlo zničené požárem
Po čtyřleté rekonstrukci se otevřel Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli...
Při nehodě na Pražském okruhu zemřeli dva cizinci, dalších šest lidí se zranilo
Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na pátek zemřeli dva lidé a dalších šest bylo zraněno. Řekl to policejní mluvčí Richard Hrdina. Příčiny nehody policie šetří.
Nová stanice metra bude stát čtyři miliardy. Město ji chce dokončit v předstihu
Dopravní podnik vyhlásil zakázku na zhotovitele stavby stanice metra D Libuš. Chce ji postavit do roku 2032. Dodavatel bude muset mimo stanici realizovat i povrchové úpravy okolí. DPP ukázal možnou...
Velká výluka na Smíchově. Instalace železničního mostu změní trasy linek tramvají
Smíchov čeká dlouhá výluka. Už od této soboty až do neděle 18. října neprojedou tramvaje z Knížecí na Smíchovské nádraží. Důvodem je instalace železničního mostu. Linky změní svou trasu a přibydou i...
Policie převzala první část speciálně upravených aut pro kynology
Policie začátkem září převzala prvních 13 z celkem stovky speciálně upravených vozidel pro služební kynology, která nabídnou lepší vybavení, zvýšení bezpečnosti i komfortu pro psy. Do poloviny...
Volby 2026 v Praze: kdo kandiduje na primátora a do Senátu
Komunální volby 2026 v Praze se konají 9. a 10. října a Pražané v nich rozhodnou o obsazení 65 křesel v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. O jejich hlasy se uchází 24 zaregistrovaných volebních...
Sparta zabrala, Špaček si vyčítal: Jsem kopyto! Předchozí porážky nám pomůžou
Spartě i do hokeje vtažené O₂ areně mohl přinést definitivní klid. V závěru extraligové předehrávky 7. kola proti Českým Budějovicím před ním prázdná branka nezívala jednou, ale hned dvakrát....
Sparta - České Budějovice 4:2. Na třetí pokus slaví Pražané domácí výhru
Dvakrát to nevyšlo, napotřetí ano. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola získali první domácí výhru v sezoně, v pražské O₂ areně udolali České Budějovice 4:2. V závěrečné třetině rozhodl Devin...
Nedovolená jízda zastavila provoz vlaků mezi Výstavištěm a Bubny v Praze
Na železniční trati v Praze mezi stanicemi Praha-Bubny a Praha-Výstaviště zastavila ve čtvrtek odpoledne provoz nedovolená jízda vlaku. Obešla se bez dalších následků, nikdo se nezranil.
Mercedesy se při své jízdě okolo světa stavily v Praze. Zažily i napadení
Cesta kolem světa Mercedesu na počest výročí 140 let automobilu napsala další kapitolu v Praze, kam dorazily sedmapadesáti tisíci kilometrů prověřené vozy třídy S. Vyzpovídali jsme řidiče, který ji...
Tápání Sparty, úkaz Červenka i povzbuzení pro Motáka. Co přinesl úvod extraligy
Hokejová extraliga má za sebou šest kol a fanoušci začínají mít první představy o tom, jak by se mohla aktuální sezona vyvíjet. Nejspokojenější mohou být ti z Třince, Oceláři totiž ještě neprohráli a...
Teď už ty byty fakt postavíme! A nechceme, aby Prahu řídil Andrej Babiš, říká Nislerová
Zácpy v metropoli frustrují řidiče, ceny bytů zase rodiny. „V dopravě máme konkrétní výsledky, dokončil se Dvorecký most i část metra D,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz kandidátka Pirátů na primátorku...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Na oblouku Trojského mostu ležel muž, po příjezdu policie dobrovolně slezl
Policie před polednem zasahovala u Trojského mostu, na jehož oblouku ležel muž. Ten nakonec dobrovolně slezl a celá akce se obešla bez zranění. Provoz ve směru na Troju byl po dobu zásahu uzavřen.
U služby Bolt v Praze si budete moct nově vybrat řidiče, který ovládá češtinu nebo angličtinu
Platforma Bolt v Praze nově nabízí možnost vybrat si jízdu s řidičem, který ovládá český nebo anglický jazyk. Cílí tak na cestující, kteří se chtějí s řidičem spolehlivě domluvit. Tyto jízdy budou za...