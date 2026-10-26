Sluchátka na uších, mobil v ruce, ignorování přechodů. Řidič tramvaje Štěpán Šmehlík nešvary chodců v hlavním městě dobře zná, šoféruje šestnáct let. O dobíhání tramvají, srážkách a brzdění hovořil v rámci kampaně Pražské integrované dopravy s názvem „3 sekundy...je to easy!,“ která nabádá mládež k větší opatrnosti při přecházení.
Na zastávce I. P. Pavlova panuje odpolední šrumec pracovního dne. Silnici zaplňují tramvaje, na které čekají davy cestujících. Úzkými mezerami mezi vozy probíhají lidé.
Pro každého řidiče je nejhorší tramvaj stojící v protější zastávce. A lidé, kteří proti nám běží. Za tramvají se nikdy neběhá, na tramvaj se čeká.
Štěpán Šmehlíkřidič tramvaje