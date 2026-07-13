Vedro poškodilo tramvajovou trať v části Prahy. Linky jezdí po odklonových trasách

Podle Dopravního podniku trať mezi Florencí za Negrelliho viaduktem a Karlínským náměstím poškodily vysoké teploty.
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Kvůli vedru praskla v Nuslích tramvajová kolej, oprava trvala dvě hodiny
„Vlivem horka se uvolnila asfaltová zálivka vyplňující spáru mezi kolejnicí a asfaltovým zákrytem svršku tramvajové tratě. Uvolněná zálivka se dostala do podvozků a brzdového systému dvou tramvají,“ vysvětlil mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
Po odtahu poškozených tramvají se musí z tratě odstranit právě uvolněná asfaltová zálivka. Tramvaje následně obnoví plný provoz na běžných trasách.
Odklon se týká linek 3, 8, 12 a 24. Dopravní podnik nezavedl náhradní autobusovou dopravu, ale cestující mohou využít souběžnou linku metra B.
K podobné situaci došlo v roce 2019. Vlivem horka praskla kolej a přerušila provoz tramvají mezi stanicemi Náměstí Bratří Synků a Vozovna Pankrác v pražských Nuslích.
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