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Vedro poškodilo tramvajovou trať v části Prahy. Linky jezdí po odklonových trasách

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  19:08
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)

Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026) | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. Fotografie pochází z...
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)
Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)
8 fotografií
Přetrvávající vedra v Praze zkomplikovala tramvajovou dopravu. Vysoké teploty poškodily v pondělí odpoledne tramvajovou trať mezi stanicemi Florenc a Karlínským náměstím. Mezi Florencí a Palmovkou spoje jezdí po jednosměrných odklonových trasách. Cestující mohou využít i souběžnou trasu metra B.

Podle Dopravního podniku trať mezi Florencí za Negrelliho viaduktem a Karlínským náměstím poškodily vysoké teploty.

Kvůli vedru praskla v Nuslích tramvajová kolej, oprava trvala dvě hodiny

„Vlivem horka se uvolnila asfaltová zálivka vyplňující spáru mezi kolejnicí a asfaltovým zákrytem svršku tramvajové tratě. Uvolněná zálivka se dostala do podvozků a brzdového systému dvou tramvají,“ vysvětlil mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.

Po odtahu poškozených tramvají se musí z tratě odstranit právě uvolněná asfaltová zálivka. Tramvaje následně obnoví plný provoz na běžných trasách.

Odklon se týká linek 3, 8, 12 a 24. Dopravní podnik nezavedl náhradní autobusovou dopravu, ale cestující mohou využít souběžnou linku metra B.

K podobné situaci došlo v roce 2019. Vlivem horka praskla kolej a přerušila provoz tramvají mezi stanicemi Náměstí Bratří Synků a Vozovna Pankrác v pražských Nuslích.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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