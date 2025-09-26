V Praze srazila tramvaj chodce, na místě zemřel

„Muž, který byl sražen tramvají, byl pod tramvají zaklíněný. Bohužel ale po vyproštění bylo zjištěno, že utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí záchranné služby Jana Poštová.
„V současné chvíli se celou dopravní nehodou zabývají dopravní policisté,“ doplnil pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.
Mezi stanicemi Zahradní Město – Nádraží Hostivař zavedlo DPP náhradní autobusovou dopravu X22. „V úseku Zahradní Město – OC Hostivař, resp. Hostivařská lze využít souběžnou autobusovou linku 175 a 177,“ informuje web DPP.
