Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Pod střechou budou nejen tramvaje. Nová vozovna zahrne bydlení i parkování

Jan Bohata
  8:38

Fotogalerie4

V Braníku vznikne nová vozovna, která zahrne i bydlení a parkování. | foto: Neovize.cz

Víc než jen nová vozovna vznikne poblíž stávající branické tramvajové smyčky. Multifunkční komplex zahrne také bydlení či parkování. Po desítkách let půjde v metropoli o zcela novou vozovnu vzniklou na „zeleném drnu“. Navíc v oblasti na jihu metropole, kde podle plánů pokračuje význačný boom rozvoje tramvajových tratí. Ty místo napojí i na novou linku metra D.

První krok ke vzniku areálu udělali minulý týden pražští radní. Ti odhlasovali její zařazení do tzv. číselníku staveb.

Nový areál se bude podle předpokladů výrazně odlišovat od klasických stávajících technických komplexů, určených pro údržbu.

„Půjde o více než jen dopravní stavbu. Zahrne totiž také bydlení, P+R parkoviště a obchodní vybavenost,“ vysvětlují představitelé magistrátu. Vozovna by měla být co nejvíce ekologická, což předpokládá energetickou sobestačnost, využívání dešťové vody a splnění dalších požadavků na udržitelný rozvoj.

Betonové přístřešky na Braníku čeká kvůli špatnému technickému stavu demolice.

Zkrácené zátahy

Klíčovým bodem se Braník stane také pro cestující. Oblast se změní na význačný přestupní uzel mezi vlaky, tramvajemi a autobusy nejen pro Pražany, ale i ty, co sem dojíždějí ze středních Čech.

První tramvaj v českých zemích jela trasu 10 minut, jízdné stálo jako bochník chleba

Areál, nalézající se v sousedství nádraží Braník, městského okruhu a Modřanské radiály, představuje v současné chvíli nevyužitý prostor.

„Jsme v počáteční fázi, teprve se začne projektovat. Následovat bude vypočtení celkových nákladů a úprava městského rozpočtu tak, aby s přípravou projektu počítal,“ vysvětlují zástupci magistrátu.

Nová branická vozovna podle dopravních expertů zajistí též navýšení dopravní kapacity a současně zkrátí časy potřebné pro výjezdy a zátahy souprav z tratí.

„Město si nemůže dovolit plýtvat prostorem a stavět vozovny na polích. Navíc právě takto vzdálené lokality jsou z hlediska provozu nevýhodné, neboť musí najíždět dlouhé kilometry do samotných vozoven, což znamená vysoké náklady,“ upozornil Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR).

Z konečné trampů zmizí ikonické zubaté stříšky. Chatrný beton ohrožoval cestující

Vybraná lokalita v Braníku má výhodu, že se jednotlivé linky díky novému Dvoreckému mostu snadno dostanou jak do Modřan na pravém břehu Vltavy, tak též na Barrandov a do Slivence na protilehlé straně.

Tramvaj hýčkaná

Tato část metropole náleží podle expertů z pohledu dosahu stávajících vozoven k nejhůře dopravně dostupným místům.

„Nejbližší se nyní nachází na Pankráci,“ upozorňují v této souvislosti představitelé hlavního města. Například ze současné tramvajové konečné v Libuši je to do Braníka zhruba šest kilometrů, do vozovny Pankrác přibližně dvojnásobek.

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

„Veřejná doprava v Praze a jejím zázemí čelí rekordnímu zájmu cestujících,“ uvedl Petr Tomčík, ředitel regionálního organizátora integrované dopravy (ROPID). Mimořádné plány má proto vedení města pro příští měsíce také s dalším rozvojem tramvajových tratí.

Tramvaje jsou v kurzu

Aktualizovaný Dopravní plán PID do roku 2030

Pražští zastupitelé dokument schválili v polovině června. Sedm nových tramvajových tratí slibuje vybudovat dokument.

  • Patří k nim například trať Libuš – Nové Dvory (2028/2029). Poté jsou to Kobylisy – Zdiby (2030) a Bolzanova – Muzeum (2030). Dále k nim náleží Olšanská – Habrová (2027) a Václavské náměstí a Muzeum (2027). Dále Počernická (2028) a Malovanka – Strahov (2028/2029).
  • Rozsáhlé rekonstrukce se mají dotknout Seifertovy ulice včetně Olšanského náměstí a Jičínské ulice v letech 2027–2028 a Ječné ulice asi roku 2029. Zdroj: MHMP

„Do roku 2030 jich postavíme sedm, na které budeme nasazovat moderní nízkopodlažní a klimatizované tramvaje,“ slibuje aktualizovaný Dopravní plán PID do roku 2030, jejž před pár dny schválilo pražské zastupitelstvo. Pasažérů na jihu Prahy se týká výstavba linky Libuš – Nové Dvory, s termínem dokončení zřejmě mezi lety 2028/2029.

Cestující na denní lince 17 tam za čas získají také možnost přestoupit na připravovanou novou linku metra D. Náklady na vznik této dvoukilometrové spojnice projektanti předpokládají na zhruba půldruhé miliardy korun. U Nových Dvorů vznikne také nová rezidenční čtvrť.

Nejedná se ale o jediný z velkorysých plánů na rozvoj tohoto druhu dopravy v této oblasti. Další dokument – Strategie rozvoje tramvajových tratí – zahrnuje plán tzv. jižní tangenty. Její součástí by se stala trať z Dvorců směřující na Budějovickou přes Jeremenkovu ulici.

Bojovaly za ni tisíce lidí, vyplatilo se. Do Holešovic se vrátí přímá tramvaj do centra

Ta bude dlouhá asi pět kilometrů s deseti zastávkami a odhadovanou cenou 1,7 miliardy korun. Záměr podle zmiňované strategie není izolovaný. Z Budějovické by cestující mohly tramvaje dopravit k Plynárně v Michli či až do Krče. Strategie zahrnuje také studii spojnice ze Spořilova na Choceradskou.

Zmiňovaná novostavba v Braníku se po dokončení stane v mnohém unikátní. Dosud nejmodernější vozovna slouží provozu na opačném konci velkoměsta v Hloubětíně. Tento objekt se po zásadní přestavbě vrátil do provozu loni v březnu s náklady přibližně dvě miliardy korun. Vznikl však na pozemcích starší předchůdkyně, pocházející z 50. let 20 století.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Sestřih zápasu
Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...

Zrekonstruovaný Jiřák pohledem z dronu. Dominuje kostel, dlažba i červené lavičky

Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze na Vinohradech pohledem z...

Přinášíme snímky zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad z výšky. Ukazují, jak prostor s dominantním kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně vypadá pohledem z dronu. Náměstí bylo otevřeno před měsícem...

OBRAZEM: Okolí Barrandovského mostu. To jsou památky, skály i legendární terasy

Zchátralé okolí Barrandovského mostu. (23. července 2026)

Okolí Barrandovského mostu ukrývá nejen cyklostezku podél Vltavy, prvohorní skály či naučnou stezku vedoucí Chuchelským hájem. Fotografie reportérky iDNES.cz Anny Kristové připomínají také příběh...

V obchodním centru Nový Smíchov se poprali zaměstnanci, zasahovala policie

Zásah Integrovaného záchranného systému u Obchodního centra Nový Smíchov v...

Pražští policisté zasahovali v pondělí dopoledne v obchodním centru Nový Smíchov, kde se fyzicky napadli zaměstnanci jednoho z obchodů. „Okolnostmi incidentu se zabýváme,“ sdělil redakci iDNES.cz...

KVÍZ: 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Jak se zapsali v Praze?

Letohrádek Hvězda

Letohrádek královny Anny, Colinovo mauzoleum či třeba Zlatá ulička. Ověřte si, jak dobře znáte tu část pražské historie, která je spjatá s Habsburky. Od jejich nástupu na český trůn uplynulo 500 let.

Pod střechou budou nejen tramvaje. Nová vozovna zahrne bydlení i parkování

V Braníku vznikne nová vozovna, která zahrne i bydlení a parkování.

Víc než jen nová vozovna vznikne poblíž stávající branické tramvajové smyčky. Multifunkční komplex zahrne také bydlení či parkování. Po desítkách let půjde v metropoli o zcela novou vozovnu vzniklou...

27. července 2026  8:38

S novými parťáky se mi hraje dobře, tým má obrovskou sílu, říká slávista Chytil

Mojmír Chytil a Michal Sadílek oslavují vstřelenou branku.

Dva góly dal, na noze měl i třetí. „Třeba jsme si ho schoval na příští týden do Ostravy. Já jsem rád aspoň za ty dva,“ pronesl Mojmír Chytil. Z reprezentantů, kteří byli na mistrovství světa, se v...

27. července 2026  8:30

Výhled na Vltavu i modrý ostrůvek. Tak vypadá rekonstrukce bytu z 30. let

Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s...

Rekonstrukce bytu ze třicátých let v Praze propojuje historické kvality s potřebami rodiny. Otevřenému prostoru s výhledem na Vltavu dominují očištěné betonové průvlaky, dubová dýha, tmavomodrý...

27. července 2026

Byl jsem nervózní, přiznal Trpišovský. Kouč Slavie o skládání sestavy i výkonu mladíků

Trenér Slavie Jindřích Trpišovský se podepisuje dětským fanouškům v Edenu.

Při té otázce se Jindřich Trpišovský usmál. Potěšily vás spíš sobotní výsledky Sparty a Plzně, nebo váš zápas? „Jednoznačně náš zápas. Díváme se jen na sebe. Vypadá to, že teď jsme všichni happy, ale...

26. července 2026  19:04

Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily

Sestřih zápasu
Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a...

26. července 2026  14:10,  aktualizováno  17:05

Blondýn Kott: Když si přijdu moc normální, rozhodím se. A obrat? Úžasný pocit

Ústečtí fotbalisté slaví vítězný gól v zápase s Kladnem, vpravo Tomáš Kott.

Na hřišti ho těžko přehlédnete pro jeho skvělý driblink i podobu s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. A teď fotbalový záložník ústeckého Viagemu Tomáš Kott „svítí“ na trávníku i díky novému...

26. července 2026  12:33

Dvě operace, 1057 dnů bez zápasu. Měl jsem černé myšlenky, přiznal Heidenreich

David Heidenreich z Bohemians sleduje souboj ve vzduchu během utkání proti Teplicím

Jiní by to už nejspíš dávno vzdali, ale fotbalový obránce David Heidenreich ukázal srdce bojovníka. Dvakrát musel na operaci kolena, dvakrát měl nekonečný herní výpadek. Bez ligového zápasu byl skoro...

26. července 2026  10:29

Ceny bytů v Praze vyhánějí rodiny do regionů. Střední Čechy však také podražily

ilustrační snímek

Menší byt v Praze, nebo stěhování do většího ve středních Čechách? Takové dilema teď řeší stále více lidí. Zmenšování bytů se totiž stává jedním z výrazných trendů českého trhu s nemovitostmi, a to...

26. července 2026  10:11

Priske: Brno nás přejelo, teď jsme víc pod tlakem. Sörensen? Byl hlavou jinde

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s brněnskou Zbrojovkou.

Pořád platí, že starty sezony mu v Česku příliš nevychází. Kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske ze čtyř pokusů dosud vyhrál jen jediný úvodní ligový zápas. V sobotu večer ho navíc porazil...

26. července 2026  7:50

KVÍZ: 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Jak se zapsali v Praze?

Letohrádek Hvězda

Letohrádek královny Anny, Colinovo mauzoleum či třeba Zlatá ulička. Ověřte si, jak dobře znáte tu část pražské historie, která je spjatá s Habsburky. Od jejich nástupu na český trůn uplynulo 500 let.

vydáno 26. července 2026

Hrozný výkon, všechno špatně. Sparťanský kapitán Haraslín kritizoval prohru v Brně

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín během utkání s brněnskou Zbrojovkou.

Nehledal výmluvy. Věděl, že start sezony se sparťanským fotbalistům hrubě nepovedl. „Tohle nebyl výkon hodný našeho klubu,“ zdůraznil kapitán Lukáš Haraslín po porážce 1:3 v úvodním kole s ligovým...

25. července 2026  22:59

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Sestřih zápasu
Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...

25. července 2026  21:58,  aktualizováno  22:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×