První krok ke vzniku areálu udělali minulý týden pražští radní. Ti odhlasovali její zařazení do tzv. číselníku staveb.
Nový areál se bude podle předpokladů výrazně odlišovat od klasických stávajících technických komplexů, určených pro údržbu.
„Půjde o více než jen dopravní stavbu. Zahrne totiž také bydlení, P+R parkoviště a obchodní vybavenost,“ vysvětlují představitelé magistrátu. Vozovna by měla být co nejvíce ekologická, což předpokládá energetickou sobestačnost, využívání dešťové vody a splnění dalších požadavků na udržitelný rozvoj.
Zkrácené zátahy
Klíčovým bodem se Braník stane také pro cestující. Oblast se změní na význačný přestupní uzel mezi vlaky, tramvajemi a autobusy nejen pro Pražany, ale i ty, co sem dojíždějí ze středních Čech.
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Areál, nalézající se v sousedství nádraží Braník, městského okruhu a Modřanské radiály, představuje v současné chvíli nevyužitý prostor.
„Jsme v počáteční fázi, teprve se začne projektovat. Následovat bude vypočtení celkových nákladů a úprava městského rozpočtu tak, aby s přípravou projektu počítal,“ vysvětlují zástupci magistrátu.
Nová branická vozovna podle dopravních expertů zajistí též navýšení dopravní kapacity a současně zkrátí časy potřebné pro výjezdy a zátahy souprav z tratí.
„Město si nemůže dovolit plýtvat prostorem a stavět vozovny na polích. Navíc právě takto vzdálené lokality jsou z hlediska provozu nevýhodné, neboť musí najíždět dlouhé kilometry do samotných vozoven, což znamená vysoké náklady,“ upozornil Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR).
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Vybraná lokalita v Braníku má výhodu, že se jednotlivé linky díky novému Dvoreckému mostu snadno dostanou jak do Modřan na pravém břehu Vltavy, tak též na Barrandov a do Slivence na protilehlé straně.
Tramvaj hýčkaná
Tato část metropole náleží podle expertů z pohledu dosahu stávajících vozoven k nejhůře dopravně dostupným místům.
„Nejbližší se nyní nachází na Pankráci,“ upozorňují v této souvislosti představitelé hlavního města. Například ze současné tramvajové konečné v Libuši je to do Braníka zhruba šest kilometrů, do vozovny Pankrác přibližně dvojnásobek.
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„Veřejná doprava v Praze a jejím zázemí čelí rekordnímu zájmu cestujících,“ uvedl Petr Tomčík, ředitel regionálního organizátora integrované dopravy (ROPID). Mimořádné plány má proto vedení města pro příští měsíce také s dalším rozvojem tramvajových tratí.
Tramvaje jsou v kurzu
Aktualizovaný Dopravní plán PID do roku 2030
Pražští zastupitelé dokument schválili v polovině června. Sedm nových tramvajových tratí slibuje vybudovat dokument.
„Do roku 2030 jich postavíme sedm, na které budeme nasazovat moderní nízkopodlažní a klimatizované tramvaje,“ slibuje aktualizovaný Dopravní plán PID do roku 2030, jejž před pár dny schválilo pražské zastupitelstvo. Pasažérů na jihu Prahy se týká výstavba linky Libuš – Nové Dvory, s termínem dokončení zřejmě mezi lety 2028/2029.
Cestující na denní lince 17 tam za čas získají také možnost přestoupit na připravovanou novou linku metra D. Náklady na vznik této dvoukilometrové spojnice projektanti předpokládají na zhruba půldruhé miliardy korun. U Nových Dvorů vznikne také nová rezidenční čtvrť.
Nejedná se ale o jediný z velkorysých plánů na rozvoj tohoto druhu dopravy v této oblasti. Další dokument – Strategie rozvoje tramvajových tratí – zahrnuje plán tzv. jižní tangenty. Její součástí by se stala trať z Dvorců směřující na Budějovickou přes Jeremenkovu ulici.
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Ta bude dlouhá asi pět kilometrů s deseti zastávkami a odhadovanou cenou 1,7 miliardy korun. Záměr podle zmiňované strategie není izolovaný. Z Budějovické by cestující mohly tramvaje dopravit k Plynárně v Michli či až do Krče. Strategie zahrnuje také studii spojnice ze Spořilova na Choceradskou.
Zmiňovaná novostavba v Braníku se po dokončení stane v mnohém unikátní. Dosud nejmodernější vozovna slouží provozu na opačném konci velkoměsta v Hloubětíně. Tento objekt se po zásadní přestavbě vrátil do provozu loni v březnu s náklady přibližně dvě miliardy korun. Vznikl však na pozemcích starší předchůdkyně, pocházející z 50. let 20 století.