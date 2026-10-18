V tramvaji ho rozčílil pláč dítěte, s nožem vyhrožoval zabitím. Po muži pátrá policie

Podle policie muž cestoval krátce po čtvrté hodině odpoledne ve druhé soupravě tramvaje číslo 22, která jela z Malostranské do zastávky Malostranské náměstí.
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„V tramvaji cestovala zřejmě rodina s malým dítětem, které plakalo, což rozčílilo neznámého muže natolik, že ho začal velmi hanlivě a hlasitě okřikovat. Dítě ze strachu svůj pláč zesílilo a jeho agrese se zvýšila natolik, že z kapsy vytáhl nůž a začal s ním rodinu ohrožovat,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.
Svědek incidentu věc oznámil na linku 158. Od té doby po neznámém muži pátrají detektivové z 1. oddělení Prahy I.
Policie muže podezřívá z vydírání, hrozí mu až osmiletý trest odnětí svobody.
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„Vzhledem připomínal bezdomovce, na sobě měl kožené vyšší boty, černé kraťasy s bílým pruhem po bocích, černé triko a v ruce držel hnědou koženkovou bundu a další bundu s oranžovým podšitím,“ uvedl Hrdina.