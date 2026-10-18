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V tramvaji ho rozčílil pláč dítěte, s nožem vyhrožoval zabitím. Po muži pátrá policie

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  19:20
Sobotní odpoledne přineslo pasažérům tramvaje číslo 22 nepříjemné chvíle. Neznámého muže rozčílil pláč malého dítěte natolik, že vytáhl nůž a začal cestující ohrožovat. „Zklidni si to dítě, nebo vás zabiju,“ křičel podle svědka. Z tramvaje poté vystoupil a odešel. Policie po agresorovi pátrá.

KRIMI

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Podle policie muž cestoval krátce po čtvrté hodině odpoledne ve druhé soupravě tramvaje číslo 22, která jela z Malostranské do zastávky Malostranské náměstí.

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„V tramvaji cestovala zřejmě rodina s malým dítětem, které plakalo, což rozčílilo neznámého muže natolik, že ho začal velmi hanlivě a hlasitě okřikovat. Dítě ze strachu svůj pláč zesílilo a jeho agrese se zvýšila natolik, že z kapsy vytáhl nůž a začal s ním rodinu ohrožovat,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.

Svědek incidentu věc oznámil na linku 158. Od té doby po neznámém muži pátrají detektivové z 1. oddělení Prahy I.

Policie muže podezřívá z vydírání, hrozí mu až osmiletý trest odnětí svobody.

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„Vzhledem připomínal bezdomovce, na sobě měl kožené vyšší boty, černé kraťasy s bílým pruhem po bocích, černé triko a v ruce držel hnědou koženkovou bundu a další bundu s oranžovým podšitím,“ uvedl Hrdina.

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