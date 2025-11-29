Praha chce dostupné toalety, podniky dostanou příspěvky na veřejné WC

Jana Sobíšková
  11:30
Už za rok si budou moci Pražané při procházce městem „odskočit“ takřka na každém rohu. Institut plánování a rozvoje (IPR) totiž zjistil, že si lidé přejí mít veřejnou toaletu, na kterou by se neštítili zajít, vždy po pěti minutách chůze. Nové záchodky vznikat nebudou, město zpřístupní ty stávající.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vedení města v listopadu schválilo výzkumnou koncepci IPR, který v ní dospěl k závěru, že služba veřejných toalet v metropoli nutně potřebuje změnu. Z 1 019 respondentů dotazníkového šetření je se současným stavem spokojeno jen 13 procent oslovených.

Chybějí veřejné záchody, turisté znečisťují přírodu. Není to naše věc, tvrdí obce i stát

„Zjišťovali jsme, co je pro Pražany u veřejných toalet důležité, a jak k této problematice přistupují ostatní města,“ přiblížil ředitel IPR Ondřej Boháč. „Jako nejdůležitější aspekty se ukázaly být dobrá dostupnost a zejména čistota toalet,“ doplnil. Čistotu jako nejdůležitější faktor uvedlo 93 procent respondentů.

Toalety čisté a zdarma

IPR se proto na základě výzkumu zamýšlel, jak zajistit dobrou přístupnost záchodků, ale i jak v nich udržet pořádek. Stěžejní otázkou bylo, jestli čistotu toalet zajistí jejich zpoplatnění, aniž by však odradilo například sociálně slabé, kteří by tak šli raději „za keř“. Znečištění veřejných prostranství musí totiž město nákladně řešit.

Špína, čmáranice, bez účtenek. Veřejná WC v Praze mají vlastní pravidla

„Pokud by hlavní město poskytovalo toalety jako službu veřejnosti zdarma, mělo by to pozitivní dopad na kvalitu života ve městě, na čistotu veřejných prostranství a na obraz města,“ přibližuje závěr mluvčí IPR Matouš Hutník.

Nynější nedostatečná čistota záchodků, která odrazuje od použití, poukazuje na důležitost pravidelného a kvalitního úklidu. Pokud by nebyl zajištěn, budou toalety málo využívané, a to se městu nevyplatí.

Dřepění nad toaletou je horší než si sednout. Fakta mluví jasně

„Pracovní závěr je takový, že pokud například někam umístíme toaletu v hodnotě jednotek milionů a následně nezajistíme údržbu a úklid v řádu nižších desítek tisíc korun ročně, je to jako kdybychom peníze spláchli do záchodu,“ komentuje Hutník.

Zahraniční koncept

Dostatečná hustota WC podle IPR sama o sobě nestačí. „Toalety musí být vnímány jako čisté a bezpečné místo a jejich uživatelé o nich musí vědět,“ popisuje vizi Hutník.

V pracovní verzi se IPR inspiruje zkušeností ze zahraničí, kde využívají Community toilet scheme (CTS). Jde o koncept, kdy magistrát platí restauracím měsíčně fixní částku za zpřístupnění jejich toalet veřejnosti.

„Tyto provozovny jsou viditelně označené ve výloze a lidé je najdou v mapové aplikaci,“ říká Hutník. V české metropoli tento systém již v určité míře funguje a lidé jej využívají dvakrát více než například záchodky v metru. Do tohoto projektu se zapojily podniky v Praze 7 (SOS WC) a Praze 3 (Nouzovka).

Praha má osmé nejšpinavější veřejné záchodky v Evropě, ukázal průzkum

Kromě zveřejnění na stránkách radnic ale tyto podniky nedostávají žádné finance. V Praze 6 mají provozovatelé, kteří poskytují toalety veřejnosti, nižší poplatky za zábor pro svoje předzahrádky. Na bezdomovce se pak zaměřila solidární síť podniků, kterou spravuje organizace Místní místním.

Nejde o výdělečnou činnost

IPR navrhuje revizi toalet v metru, rozšíření samostatných objektů a zavedení celoměstské CTS s finanční podporou. Nejdůležitějším poznatkem z výzkumu totiž je, že provozování toalet není výdělečná činnost.

„Budovat nové toalety ze strany města by bylo dlouhé a nákladné, protože poté by se o ně pravděpodobně muselo starat město samo. Proto vítám model navázání spolupráce s restauracemi, aby poskytovaly toalety zdarma a informovaly o tom občany,“ komentuje radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský (Piráti). Upozorňuje však, že toalety musí být přístupné všem Pražanům včetně lidí s handicapem.

Vánoční trhy ve středních Čechách 2025: města lákají na koncerty i ruské kolo

IPR do podzimu příštího roku vypracuje druhou část dokumentu s již konkrétním návrhem, kolik veřejných toalet by v Praze mělo být, kde přesně mají stát a jak by měly vypadat. Město poté plán zrealizuje.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Rekonstrukce stanic metra Českomoravská a Pankrác je v plném proudu

Nejčtenější

V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy

Zásah zdravotnických záchranářů u Kongresového centra v Praze. Před vstupem na...

Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

Byt na Letné omráčí surovým betonem. Dřevěný box nahradil příčky

Interiér ohromí takzvaně na první dobrou především kombinací nevšedních...

Ukázkou radikální přeměny je vícepokojový byt v Praze na Letné v domě z vyzděného železobetonového skeletu. Během proměny získal otevřenou dispozici. Autorkou atraktivní, velmi moderní a nevšední...

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabovala doprava

V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze zasáhlo husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

Praha chce dostupné toalety, podniky dostanou příspěvky na veřejné WC

Ilustrační foto.

Už za rok si budou moci Pražané při procházce městem „odskočit“ takřka na každém rohu. Institut plánování a rozvoje (IPR) totiž zjistil, že si lidé přejí mít veřejnou toaletu, na kterou by se...

29. listopadu 2025  11:30

USK a Žabiny lákají na kvalitní mač. Myslíte na něj od podpisu v Česku, líčí Spanuová

Momentka z finále USK Praha - Žabiny Brno

Utkají se poprvé od dubnového finále, od kterého se navíc jejich sestavy výrazně proměnily. Dva nejambicióznější celky Chance ŽBL - brněnské Žabiny a pražský USK na sebe narazí v rámci 9. kola...

29. listopadu 2025  10:46

Bartoň prožil úspěšný debut. Soudržní Češi zdolali Švédy na úvod kvalifikace o MS

Český pivot James Kárník zakončuje na koš Švédska přes Mattiase Markussona.

Český basketbal se naladil na lepší notu. Na úvod kvalifikace mistrovství světa si svěřenci Luboše Bartoně ve vyprodané pražské hale Královka poradili 97:80 se Švédskem. Hlavním klíčem k úspěchu byl...

28. listopadu 2025,  aktualizováno  23:41

Policejní auto srazilo v Plzeňské ulici v Praze chodce, ten na místě zemřel

Policejní auto srazilo v Plzeňské ulici v Praze chodce, ten na místě zemřel....

Policejní auto srazilo v pátek večer v Plzeňské ulici v Praze chodce. Navzdory poskytnuté první pomoci posádkou svým zraněním na místě podlehl. Server Novinky.cz uvedl, že okolnosti nehody vyšetřují...

28. listopadu 2025  21:50,  aktualizováno  22:07

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Jako v mafiánském filmu. Únosci požadovali výkupné, hrozili useknutím prstu

V pražských Kobylisech došlo k únosu. Čtveřici pachatelů dopadli policisté...

Ve čtvrtek večer se Praha stala dějištěm rozsáhlé policejní akce, která souvisela s pátráním po skupině únosců používajících metody připomínající mafii. Čtyři podezřelí vylákali muže do automobilu,...

28. listopadu 2025  15:09

„Hlavně karton na ledviny.“ Reportérka strávila noc s bezdomovci v Sherwoodu

Premium
V metropoli bezdomovců od roku 2019 přibylo. Žije jich zde 2 607. Podle měření...

Kolem šesté večer poprchává, což mě dost znervózňuje. V dešti se mi v Sherwoodu v rámci Noci venku, kterou pořádá charitativní organizace Naděje, spát nechce. Zájemci si mohou u hlavního nádraží s...

28. listopadu 2025

Z mostu do Vltavy naházeli jedenáct elektrokoloběžek, dvojici hledá policie

Policisté lovili z Vtavy elektrokoloběžky, naházeli je tam vandalové

Policisté pátrají po dvojici neznámých mužů, kteří v pondělí v noci naházeli z pražského Čechova mostu do Vltavy jedenáct elektrokoloběžek. Oba výtečníky natočila kamera, přesto se je zatím...

28. listopadu 2025  13:56

Stavba dálnice D3 má zelenou. Odpůrcům vadí, že povede turistickou oblastí

Od neděle 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo územní rozhodnutí pro první část středočeské dálnice D3 mezi Voračicemi a Novou Hospodou. Odpůrcům vadí, že dálnice povede turisticky atraktivním Posázavím....

28. listopadu 2025  13:12

Ve stanici metra Anděl skočila žena pod soupravu, v nemocnici bojuje o život

Ve stanici metra Anděl spadl člověk do kolejiště, část linky B stojí. (28....

Srážka vlaku s člověkem v pátek na téměř hodinu a půl zastavila v Praze metro linky B v úseku Nové Butovice - Florenc. Zhruba třicetiletou ženu srazil krátce před 11:00 vlak ve stanici Anděl, vážně...

28. listopadu 2025  11:25,  aktualizováno  12:52

Kdo může za rozkopanou Prahu a kolaps dopravy? Hřib se hádal se Scheinherrem

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Adam Scheinherr (Praha Sobě), bývalý náměstek...

Prahu už několik týdnů sužují dopravní kolapsy. V Rozstřelu se o příčinách krizové situace dohadovali současný náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) se svým předchůdcem Adamem Scheinherrem (Praha...

28. listopadu 2025  12:38

V tlačenici na veletrhu škol kolabovaly děti. Ochranka u vstupu zabavila nože i petardy

Zásah zdravotnických záchranářů u Kongresového centra v Praze. Před vstupem na...

Obrovské problémy v pátek provázely organizaci veletrhu středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. U vchodu se ráno a dopoledne vytvořila tlačenice, ve které omdlelo...

28. listopadu 2025  10:40,  aktualizováno  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.