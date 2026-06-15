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Praha testuje na Andělu novou LED značku. Má zlepšit zásobování i průjezd tramvají

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  15:11
Praha nasadila v Lidické ulici na Smíchově nové proměnné LED dopravní značení. Technologie, která se běžně používá především v tunelech a na dálnicích, má pomoci vyřešit dlouhodobé problémy s nedodržováním pravidel pro zásobování a parkování v jednom z nejvytíženějších úseků v okolí Anděla.

Nové značení je umístěno v Lidické ulici za křižovatkou se Zborovskou ve směru k Palackého mostu. Město jej testuje od konce května v pilotním provozu, který potrvá šest měsíců.

Původně zde platilo pevné dopravní značení umožňující zásobování pouze mezi 12. a 14. hodinou. Vozidla mohla zastavit maximálně na 15 minut. Podle města však řada řidičů pravidla nerespektovala, což komplikovalo zásobování i provoz tramvají.

Nová proměnná LED dopravní značka v Lidické ulici na Smíchově mění během dne režim zastavení a stání. Praha si od pilotního projektu slibuje lepší podmínky pro zásobování i plynulejší provoz tramvají.
Nová proměnná LED dopravní značka v Lidické ulici na Smíchově mění během dne režim zastavení a stání. Praha si od pilotního projektu slibuje lepší podmínky pro zásobování i plynulejší provoz tramvají (29. května 2026)
Nová proměnná LED dopravní značka v Lidické ulici na Smíchově mění během dne režim zastavení a stání. Praha si od pilotního projektu slibuje lepší podmínky pro zásobování i plynulejší provoz tramvají (29. května 2026)
Nová proměnná LED dopravní značka v Lidické ulici na Smíchově mění během dne režim zastavení a stání. Praha si od pilotního projektu slibuje lepší podmínky pro zásobování i plynulejší provoz tramvají (29. května 2026)
7 fotografií

Nová LED značka trvale zobrazuje zákaz zastavení, zatímco text na dodatkové tabuli se během dne automaticky mění podle aktuálně platného režimu. Řidiči tak mají jasně vidět, kdy je zastavení povoleno a kdy naopak hrozí postih. Původně měla být značka zprovozněna už v dubnu.

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V průběhu dne platí několik režimů. Od 5 do 7 hodin ráno a následně mezi 12. a 14. hodinou je možné zásobování s použitím parkovacího kotouče a maximální dobou stání 15 minut. Od 7 do 12 hodin a od 14 do 19 hodin zde platí zákaz zastavení. Večer a v noci od 19 do 5 hodin je zastavení i stání povoleno.

„Cílem je zajistit vyšší respektovanost a vymahatelnost režimu stání v Lidické ulici oproti stávajícímu stavu. Realizace opatření je připravována v rámci zapojení hlavního města do projektu UNCHAIN a její nedílnou součástí bude i vyhodnocení jeho fungování,“ uvedl náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

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Podle města už první týdny provozu naznačují, že řidiči nové značení respektují více než původní dopravní značky. Lokalitu navíc častěji kontroluje městská policie.

Dosavadní průzkumy podle magistrátu ukázaly, že místa určená pro zásobování často obsazují řidiči osobních automobilů. Řidiči dodávek pak nemají možnost bezpečně vykládat zboží. Město proto očekává, že nový systém pomůže zajistit lepší podmínky pro zásobování obchodů a zároveň zvýší bezpečnost i plynulost dopravy.

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Projekt je součástí evropského programu UNCHAIN zaměřeného na udržitelnou městskou logistiku. Praha na podobná opatření plánuje využít až pět milionů korun. Cílem je omezit dopravní zácpy, snížit emise a efektivněji využívat veřejný prostor.

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