Institut testuje nadání pražských školáků. Radí, jak s výjimečnými dětmi pracovat

Jana Sobíšková
  9:41
Patří obrázek se třemi slunci na začátek, nebo na konec řady? Ke dvěma želvám a hadovi patří další želva, had, nebo býk? A jakým směrem natočit škorpiona? V metropoli právě probíhá unikátní měření míry nadání u žáků základních škol, které se zapojily do pilotního ověření Pražského inovačního institutu (PII).

Hledá se talent. Třeťáci ze Suchdola vyplňují test nadání. Včasná identifikace může předejít ztrátě motivace | foto: Jana Sobíšková, MF DNES

Hravou formou se na počítačích testuje 5 600 pražských školáků ze 3. a 4. tříd.

„V praxi jsou nadaní žáci identifikováni především na základě pozorování pedagoga, doporučení školního poradenského pracoviště, případně vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně. Realita ale ukazuje, že tento přístup je nesystematický a nerovnoměrný. Často záleží na tom, do jaké školy žák dochází, a také na zkušenostech konkrétního učitele i dostupnosti poradenských služeb,“ vysvětluje Jan Dresler, manažer klíčové aktivity Pilotní ověření prescreening měření míry nadání projektu Prague Smart Akcelerátor+ PII.

Přehlížení géniové ve škole bojují s ústrky. Co může nadaným dětem pomoci

Ne každá základní škola se podle jeho slov práci s nadanými věnuje a má proškolený pedagogický sbor. „Výsledkem je, že pražské základní školy evidují pouze zlomek reálného počtu nadaných žáků,“ dodal Dresler.

Pokud by měli rodiče žáka a škola povědomí o silných stránkách dítěte, mohli by pro něj lépe uzpůsobit školní výuku, ale také rozvíjet jeho potenciál správným směrem. Praha podle Dreslera skýtá široké možnosti rozvoje a podpory. „Bez včasné identifikace však děti, žáci a studenti často nemají přístup k těmto příležitostem,“ poukázal.

„Pro nadané je to fér“

Jednou ze škol, která se do testování zapojila, je ZŠ Mikoláše Alše v Praze 6 – Suchdole. „Hodně času se věnujeme těm dětem, které mají specifické poruchy učení. A připadá mi, že se někdy na ty nadané trošičku zapomíná,“ řekla ředitelka školy Blanka Vidunová s tím, že několik diagnostikovaných mimořádně nadaných žáků ve škole mají a pracují s nimi. „Možnost testování a potom i doporučení, jak s nimi dál pracovat ve škole i doma, mi přišla zajímavá,“ vysvětluje ředitelka.

Chybějící písmenko stálo studentku maturitu z angličtiny. Případ hnala k soudu

Ve středu ráno do počítačové učebny zasedli třeťáci – informatiku ještě nemají, a tak se na práci s počítačem těší. „Paní učitelky poprosily rodiče, zda by s dětmi doma trénovali, aby se dovedly alespoň přihlásit, použít klávesnici a ovládat myš,“ prozrazuje Vidunová.

Třeťáci sedí se sluchátky na uších a poslouchají instrukce kresleného psíka na monitoru. Jejich úkolem je přetáhnout myší správný obrázek z nabídky možností na místo otazníku, aby logicky doplnili řadu atributů. Všechny to baví, s myší také problém nemají. Pro jistotu mezi nimi prochází jejich třídní učitelka Karolína Chlebovská a zástupce ředitelky Pavel Šlechta.

Pomáhali jim i s přihlášením do systému, kam děti musely napsat svá jména a příjmení. „To byl také oříšek, protože oni jsou Barunka a Týna, ne Kristýna a Barbora,“ usmívá se Chlebovská.

Pilotní ověřování nadání pražských školáků

● Testování provádí Pražský inovační institut v rámci projektu Prague Smart Akcelerátor+.

● 3. a 4. ročníky jsou metodicky nejvhodnější cílovou skupinou.

● Nejde o klasický IQ test, systém Invenio vyvinutý Masarykovou univerzitou sleduje logické myšlení, schopnost abstraktního myšlení či prostorovou představivost.

● Testování má zachytit různé typy nadání včetně dětí, které bývají v tradičním systému přehlíženy.

● Rodiče získají zpětnou vazbu i v případě, že se nadání jejich dětí nepotvrdí. Také informace o tom, že dítě nedosahuje nadprůměrných hodnot, je cenná a pomáhá nastavit realistická očekávání a další vzdělávací podporu.

Testy ale nejsou na rychlost. „Navíc se vždy jedná pouze o několik kliknutí myší,“ popisuje Dresler, že děti technicky program zvládnou. Žákům za každou vyplněnou stránku naskakují body. Po půl hodině práce se pohybují v průměru kolem 60, sem tam na 70, někde naopak pod 20. Chlebovská ví, že ve třídě pár nadaných dětí má, například hocha, který jako by měl v hlavě kalkulačku. „Třeba se nějaký skrytý talent odkryje,“ říká.

Tyč rozhýbe tělo i mozek. Vznikla pro lidi s roztroušenou sklerózou, pomůže každému

I zástupce ředitelky je zvědavý. „Jde navíc o testování formou hry v zajímavém prostředí, žádné vyplňování klasického testu, takže děti to nadchne,“ dodává Šlechta.

Děti: Je to zábavné

První čtveřice žáků, která má hotovo, hned popisuje své dojmy. „Byly tam planety, my letíme, jednu objevíme a na ní děláme slovní úlohy, které nás zkouší, jak jsme hrozně chytrý a jak jsme hrozně inteligentní,“ líčí bezelstně Isabela. Podle Emy to bylo docela lehké a Šárka test hodnotí půl na půl. Maxe to bavilo, ale někdy si výsledek tipl. Děti v dalších dnech čekají ještě dvě testovací hodiny. Pak bude hotovo.

Škola po vyhodnocení výsledků může upravit výuku, nabídnout obohacující aktivity, individualizovat přístup nebo doporučit další kroky, jako například vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Rodič pak získá informaci o silných i slabších stránkách dítěte, která mu pomůže lépe porozumět jeho potřebám, případně vyhledat další příležitosti k jeho rozvoji.

