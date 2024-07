Až 33 stupňů ve stínu. Jeden strom v Praze sázejí desetiletí, kritizuje odborník

Vedení Prahy pak slibovalo masivní výsadbu zeleně či tvorbu vodních nádrží v ulicích. Magistrát vydal také metodiku zahrnutou v Klimatickém plánu do roku 2030.

Naměřené teploty na různých místech v Praze mezi 13:00-15:00: Nejhlubší stanice metra Náměstí míru: 23,7°C

Kostel sv. Ludmily na Náměstí míru: 26°C

Náměstí míru ve stínu stromů: 33°C

Národní třída: 34°C

Václavák ve stínu: 33,4°C

Neklimatizovaná tramvaj: 35,5°C

Klimatizovaná tramvaj: 32°C

Palladium: 27 stupňů

Kostel sv. Cyrila a Metoděje na Resslově: 26°C, je tu připravena i pitná voda

Vyšehradské kasematy: 10°C

Zimní stadion v hotelu Hasa: 16°C

„Vytváříme metodiky a strategie, pak je uložíme do šuplíku, je splněno, ale dál se s tím nepracuje. Problém je, že trvá desetiletí, než vysadíme jeden strom. Máme kvalitní data o tepelných ostrovech, ale vedení města s nimi pracuje málo. Psal jsem čtyřem radním s otázkou, jak je využívají. Reagovala pouze paní Komrsková (náměstkyně primátora pro životní prostředí, pozn. red.), že všechno běží, jak má, a Praha bude v rámci klima plánu budovat tři tisíce drobných nádrží na dešťovou vodu. To mi nepřipadá jako adekvátní řešení,“ komentuje architekt a urbanista Petr Lešek.

Technická správa komunikací v poslední době podle metodiky sázení stromořadí vysadila stromy například na Ovocném trhu. „Podobně tomu bude při revitalizaci horní části Václavského náměstí, kde město instalovalo podzemní nádrž na dešťovou vodu, která bude využívána pro nové stromořadí. Naše metodiky rozhodně v šuplíku nekončí,“ dodává Jana Komrsková (Piráti).

Podle Leška je ale problémem nedostatečná rychlost a chybějící zpětná vazba, co se osvědčilo a co ne. „Nikdo to nekontroluje a netlačí na to. Jsou to dobré úmysly, ale bylo by dobré kontrolovat, jestli jsou smysluplné, aby se používaly a posouvaly. Proces ze strany magistrátu i městských částí je zdlouhavý. Z dat je patrné, že množství veřejných budov, například vozovny tramvají nebo sportoviště s umělou trávou způsobují přehřívání okolí. S tím by se dalo pracovat třeba i tak, že se tam doplní zelené střechy, ale nikdo se tomu nevěnuje. Máme Stromovku, Petřín, ale v parcích lidé nežijí. Tam, kde lidé bydlí a pracují, stromy v ulicích často chybějí,“ dodává Lešek s tím, že hlavním ochlazovacím koridorem v Praze je Vltava a její okolí.

V pondělí po poledni digitální teploměr ukazoval ve stínu na Václavském náměstí 33,4 stupně Celsia, ve stínu stromů na náměstí Míru bylo 33 stupňů Celsia. Kromě parků, koupališť či klimatizovaných budov se mohou Pražané ochladit také ve stanicích metra. V té nejhlubší na náměstí Míru, která leží 53 metrů pod zemí, bylo včera 23 stupňů, což bylo o deset méně než na ulici.

Zatím se nekropí

Lidé se mohou osvěžit také u pítek, fontán a mlžítek. „Kapky vycházejí z jemné trysky mlžícího zařízení a absorbují část tepla blízkého okolí díky přeměně vody na páru. Tím dochází k ochlazování vzduchu. Spotřeba vody činí asi 18 litrů za hodinu, proudí tam pitná voda z vodovodního řadu. V devíti městských částech jsme nainstalovali třicet mlžítek a devět osvěžítek,“ komentuje Tomáš Mrázek, mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací.

Tepelné ostrovy. Snímek zobrazuje teplotu v Praze, kdy zrovna v západní Evropě kulminovala vlna veder. Snímek pořídil senzor, který snímá tepelné vyzařování zemského povrchu. (18. července 2022)

Podle něj je lidé najdou například na Staroměstském náměstí, na Újezdě, Ovocném trhu či Pohořelci. „Mlžítka jsou samoobslužná a aktivují se automaticky v předem stanoveném časovém intervalu podle aktuální teploty,“ dodává Mrázek.

Kropicí vozy navzdory vysokým teplotám v pondělí do ulic nevyjely. „Jsou sice tropické teploty, ale zatím jen jeden nebo dva dny po sobě. Většinou přijdou kvečeru bouřky a zase se ochladí. Kropení a mlžení objednáváme operativně, pokud tři dny a noci po sobě panují tropické teploty nebo pokud je zvýšená koncentrace přízemního ozonu a vysoká prašnost,“ komentuje Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací, která má kropení a mlžení v metropoli na starosti. Provádí ho podle vyhodnocení meteorologických dat Českého hydrometeorologického ústavu.

Klimatizovaná MHD

Cestování tramvají či autobusem také nepřináší nějaké pohodlí. Ze 782 tramvají v metropoli je klimatizovaných pouze 127. Jejich počet přitom zůstává od roku 2019 stejný. Cestující klimatizovanou tramvaj pozná podle žluté čelní masky. Klimatizovaných autobusů je v současnosti 59,55 procenta a mají piktogram vločky na dveřích.

V neklimatizované tramvaji číslo 22 ukazoval včera odpoledne teploměr 35,5 stupně, v klimatizované s číslem 15 bylo 32 stupňů, tedy o dva stupně méně než na ulici.

Ochlazování se v MHD zapíná automaticky při venkovní teplotě nad 22 stupňů. „V autobusech, tam, kde je použita automatická klimatizace, ji řidič pouze zapne a o nic víc se nestará. Systém pak chladí, nebo topí podle teplotní křivky nastavené výrobcem,“ říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.