Stavba Štvanické lávky se blíží ke konci, začaly zátěžové zkoušky

Přesný termín však ještě nebyl určen. Stavba začala loni v lednu a pěším a cyklistům usnadní cestu na ostrov Štvanice a zároveň propojí městské části. Spojení do dokončení lávky zajišťuje přívoz, jehož provoz poté skončí. Stavba je dlouhá asi 300 metrů a cena činí zhruba 300 milionů korun.

„V současné době probíhají dynamické a statické zatěžovací zkoušky, které potvrdí chování lávky tak, jak bylo vypočteno. V tomto týdnu dokončíme také všechny práce v korytě Vltavy, to znamená, že od konce června už nebude řeka hyzděna dočasnými konstrukcemi,“ informoval projektový manažer společnosti Skanska Michal Kunc.

Při zátěžových zkouškách na lávku postupně najede šest nákladních automobilů, které mají přesně vymezená místa, kde budou stát. Na konstrukci pak budou umístěná čidla a senzory, které budou zaznamenávat průhyb lávky. „Uvidíme, zda se opravdu chová tak, jak bylo vypočítáno,“ řekl Kunc. Změření jednoho pole lávky trvá zhruba tři hodiny. Polí je šest, dělníci tak ve čtvrtek zatíží tři z nich a v pátek zbylou trojici.

Dynamické zkoušky skončily ve středu. Při nich dělníci použili půltunový takzvaný budič kmitů, který rozkmitával lávku a odborníci následně prostřednictvím senzorů sledovali její chování. Zároveň se při testech po lávce procházelo několik desítek lidí. Za dobu výstavby se podle Kunce nestala žádná nehoda a nedošlo k žádným vážným potížím.

Přemostění usnadní pěším a cyklistům cestu na ostrov Štvanice a bude dalším propojením mezi městskými částmi. Na holešovickém břehu Vltavy bude nástup na lávku na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice. V Karlíně na Rohanském nábřeží vyústí na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře. Lávka překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi.

Lidé se mohou pěšky z Karlína do Holešovic dostat nyní pouze přes frekventovaný Hlávkův most nebo oklikou přes Rohanský ostrov a Libeňský most. Na Štvanici se pak dostanou pouze z Hlávkova mostu či přívozem. Lávka bude i spojnicí pro cyklisty, protože propojí páteřní cyklostezky vedoucí na obou březích Vltavy.