Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Autor: ,
  14:00
Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní hlavního města. V současnosti se pracuje na prvním úseku modré linky z Pankráce do Písnice. Následovat má část Pankrác - náměstí Míru a finální úsek by mohl směřovat právě do centra.
Výstavba první části trasy metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou.

Výstavba první části trasy metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč.
Výstavba první části trasy metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou
Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč.
Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč.
34 fotografií

Práce na studii začnou podle schváleného materiálu koncem letošního roku a vyjdou na 16 milionů korun. Stavba posledního úseku by mohla začít po roce 2037.

Město již dříve nechalo svůj Institut plánování a rozvoje (IPR) vytvořit ověřovací studii pokračování linky, která doporučila ji vést do centra přes hlavní nádraží, nikoliv na Žižkov, jak požadovala Praha 3.

Nyní plánovaná studie nicméně i tak trasu na Žižkov prověří. Primárně se však zaměří na preferovanou trasu se stanicemi na náměstí Republiky a hlavním nádraží.

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Vedení metra na náměstí Republiky je podle schváleného dokumentu výhodné i v souvislosti s centrální vlakovou stanicí pod hlavním nádražím, která bude součástí pražské podzemní železnice plánované Správou železnic (SŽ).

Radními schválený dokument uvádí, že oba projekty bude nutné koordinovat a s ohledem na plánovaný harmonogram SŽ se stavba předpokládá mezi lety 2037 a 2044.

Vedením přes hlavní nádraží bude podle materiálu dále posílena vazba na železnici a metro. „Bohužel stávající přepravní kapacita metra trasy C se limitně blíží maximu, a proto je nezbytné přepravní kapacity rozdělit. Z toho důvodu je vhodné prodloužit trasu D až na náměstí Republiky,“ píše se v dokumentu.

Trvá to, zní z opozice. Praha začne plánovat metro z Pankráce na náměstí Míru

V souvislosti s budováním centrální železniční stanice je podle dokumentu v plánu také modernizace nynější stanice metra na hlavním nádraží, která patří k nejstarším.

Výstavba první části trasy metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou.
Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč.
Výstavba první části trasy metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou
Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč.
34 fotografií

Stavba linky metra D začala v roce 2022. Ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Dále stavbaři vybudují část z Nových Dvorů do Depa Písnice.

Původní předpoklad termínu dokončení části z Pankráce do Písnice byl rok 2029, kvůli dlouhým řízením u antimonopolního úřadu však budování linky nabralo zpoždění a zprovoznění se tak předpokládá nejdříve v roce 2031.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Vila za čtvrt miliardy je k mání na Vinohradech

Nejčtenější

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Vybržďovala a natáčela kamion. Cyklistka vysvětlila, proč se naštvala

Hned několika přestupků se podle policie dopustila cyklistka, která na konci července na silnici v Kolíně vybržďovala řidiče kamionu a situaci si natáčela na mobilní telefon. Žena vypověděla, že ji...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Nový most spojí dálniční okruh kolem Prahy. Porota vybere z těchto pěti finalistů

Severní část pražského okruhu je nejproblematičtějším místem české dálniční sítě. Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) představilo, jak by mohla vypadat jeho nejdůležitější část,...

Spletl si ji s bedlou. Muž snědl tu nejjedovatější houbu, přežil jen zázrakem

Málem osudným se stal omyl při sbírání hub muži, který leží v pražském IKEMu. Spolu s manželkou si spletli bedlu s nejjedovatější houbou, na kterou mohou houbaři v Česku narazit - muchomůrkou...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

11. srpna 2025

Autobus prudce zabrzdil a cestující prolétl sklem. Sedadla jsou bezpečná, tvrdí DPP

Živou diskuzi vyvolal na Facebooku příspěvek bývalého zpravodaje Českého rozhlasu Miroslava Konvaliny, který popsal své zranění v autobusu pražské MHD. Když řidič prudce zabrzdil ve stanici Roztyly,...

11. srpna 2025  12:15

Nedostatky máme, ale herní tvář také, říká Kadeřábek. Se startem je spokojený

Po deseti letech v bundeslize má za sebou čtyři zápasy v české nejvyšší fotbalové soutěži, v nichž odehrál plný počet minut. „Zatím je brzy něco hodnotit, jsme na začátku sezony. Ale ve fotbale se...

11. srpna 2025  10:02

Zabavené zlato za 43 milionů. Stát vydraží přes dva tisíce šperků

Finanční úřad v Praze na konci srpna vydraží přes dva tisíce zlatých šperků. Celkem půjde o 15 kilogramů zlata v hodnotě téměř 43 milionů korun. Šperky dovážela tuzemská firma z Turecka, krátila...

11. srpna 2025  9:55

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

11. srpna 2025  6:30

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

11. srpna 2025

Emoce na Letné: Nenecháme na sebe řvát. Být v jedenácti, máme body, řekl Janotka

Už během prvního poločasu si mezi lavičkami s protějškem Brianem Priskem vyměňovali drsná slova. „Nenecháme na sebe pořvávat. My jsme takoví,“ prohlásil trenér olomouckým fotbalistů Tomáš Janotka po...

10. srpna 2025  23:44

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

10. srpna 2025  19:10,  aktualizováno  22:06

Bohemians - Jablonec 0:1, gól Chramosty, sudí chybně vyloučil Sinjavského

Jablonečtí fotbalisté zůstávají v aktuálním ročníku neporažení, ve 4. kole zvítězili na hřišti Bohemians 1:0. O výhře rozhodl už v prvním poločase gólem Chramosta. Domácí zápas dohrávali v deseti,...

10. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  17:31

Lev ze zooparku se podhrabal. Zvěřinec už roky nemá povolení

Lev, který uprchl z klece zvěřince ve Zvoli u Prahy, zranil jednoho z majitelů. Ten redakci iDNES.cz řekl, že je z tragické události v šoku. Uprchlé zvíře zastřelili v noci policisté, kteří nyní celý...

10. srpna 2025  11:01,  aktualizováno  16:30

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Pád ortodoxního nacisty, který vládl Praze. Historikovi bylo opojení politikou osudné

Premium

Nacista vládnoucí Praze Josef Pfitzner skončil před 80 lety na popravišti. O pět roků dříve se zasloužil o pád primátora Otakara Klapky. Bývalý historik a náměstek pražského primátora stanul po válce...

10. srpna 2025

Na Příbramsku hořela skládka, hasiči s ohněm bojovali více než 20 hodin

Hasičům se po více než 20 hodinách podařilo uhasit požár skládky v Chrástu na Příbramsku, škoda bude zřejmě nulová. V sobotu hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř možných, v neděli ráno...

9. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  10.8 12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.